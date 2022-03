Bússola Cultural: semana tem Mostra de Cinema do Vale do Ribeira e mais

Seu amor de volta

A plataforma Cultura em Casa e a 1ª Mostra de Cinema do Vale do Ribeira apresentam “Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira)”. O documentário longa-metragem coloca quatro personagens frente a frente com cartomantes e videntes que ouvem suas desventuras amorosas e lhes apontam uma saída para as suas vidas. O filme olha para o amor perdido e para a crença no poder da magia, das cartas e dos búzios. Entre os prêmios recebidos, encontram-se o Prêmio da Crítica “Avant Première (Hors Concours)”, no 13º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro (João Pessoa-PB), e os prêmios de Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Atriz e Especial de Interpretação, concedidos pelo júri do 26º Festival de Cinema de Vitória-ES.

assista aqui

E o prêmio vai para…

Cultura em Casa apresenta a Cerimônia de Encerramento da 1° Mostra de Cinema do Vale do Ribeira, com anúncio dos vencedores das mostras competitivas. A Mostra de Cinema do Vale do Ribeira busca contribuir para a difusão da produção audiovisual na região, com a exibição de obras de curtas e médias-metragens. Nesta primeira edição, o evento homenageia a diretora de fotografia Kátia Coelho, primeira mulher a dirigir a fotografia de um longa-metragem no Brasil.

sábado, 26, 19h, acompanhe aqui

Quixote bailarino

O Teatro Sérgio Cardoso, espaço gerido pela Organização Social Amigos da Arte, apresenta o ballet clássico Dom Quixote. Coreografado por Marius Petipa e Alexander Gorsky com música de Ludwig Minkus, Dom Quixote estreou em 1869 no Teatro Bolshoi do Ballet Imperial e traz não só o peso artístico do ballet de repertório que relembra as cortes francesas, como também uma adaptação singela da história do herói nos palcos. Neste espetáculo, a alegria espanhola ocupa o lugar da classe e seriedade do ballet clássico. Historicamente, esse ballet é tão importante quanto o livro, pois quebrou os padrões da técnica de sua época e possibilitou que os bailarinos pudessem mostrar sua capacidade de interpretação e usar sua sensualidade.

sábado, 26, às 20h30, e domingo, 27, às 17h; Teatro Sérgio Cardoso; os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla

Jornada da Heroína

Para comemorar o mês da mulher, o Panorama #CulturaSP apresenta uma série especial. Nesta semana, estreia “Jornada da Heroína”, longa-metragem documental que traça um paralelo entre a “Jornada do Herói”, conceito de jornada cíclica descrito pelo antropólogo Joseph Campbell e a história de vida de três mulheres. O filme, da Pink Flamingo Produções, questiona mitos, arquétipos do feminino e demonstra como as etapas, neste caso, da jornada da heroína se repetem e se aplicam à vida real. Acesse aqui.

A casa de Alice

“Alice”, longa metragem dirigido por Chico Teixeira, acompanha a manicure de 40 anos, que mora em São Paulo com a mãe, o marido e os três filhos. O filme é um retrato de uma vida que já virou rotina, com personagens que compõem o imaginário coletivo de todo brasileiro. dona Jacira, dona de casa que embala sua rotina ao som do rádio de pilha; os filhos Lucas, Edinho e Júnior, que perambulam pela casa e pela vida; o taxista Lindomar, que satisfaz seu apetite sexual em encontros extraconjugais com meninas recém-saídas da puberdade e, claro, Alice, a esposa que faz vista grossa para as escapadas do marido e lhe dá o troco cultivando suas próprias escapadas.

pela plataforma #CulturaEmCasa, já disponível por demanda, aqui

Um papo com Bárbara Paz

O podcast CinePasseio, apresentado pela #CulturaEmCasa, reuniu importantes personalidades do mundo do cinema para entrevistas, workshops e bate papos para abordar novos ângulos da sétima arte. Nesta semana, a dica Bússola Cultural é o bate-papo com Bárbara Paz, atriz, produtora e diretora de cinema, que fala sobre a elaboração de “Meu Amigo Hindu”, último filme de Hector Babenco, projetos que o diretor não realizou e sobre o documentário “Babenco — Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, o qual permeia memórias, amores, reflexões e a frágil condição de saúde do cineasta.

acesse pela plataforma #CulturaEmCasa

Noite de gala

A Cia Paulista de Dança apresenta “Gala Clássica — Divertissement” em especial com público presente direto do Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista. Com objetivo de fomentar e divulgar a dança clássica, o espetáculo conta com os principais bailarinos da Cia Paulista de Dança e diversos trechos de Ballet de Repertório, sob direção de Adriana Assaf. A programação inclui, como convidada, a Cia Ballet de Cegos, sob direção de Fernanda Bianchini. Única apresentação.

sexta-feira, 25, às 20h30; Teatro Sérgio Cardoso; preços entre R$ 20 e R$ 80; mais informações acesse aqui; para compra de ingressos, acesse aqui

Caim e Abel, a peça

O Festival Cultura em Casa apresenta a peça “Caim e Abel: Aceita-se Doações”. Inspirados por 'Sizwe Banzi Está Morto' de Athol Fugard, o encenador Eucir de Souza e os atores Eduardo Silva e Reggis Silva criam um depoimento pessoal e cênico sobre os arquétipos dos personagens bíblicos que dão nome à peça que conta com a participação de Marcelle Barreto, pianista, atriz e ativista de Direitos Humanos. A obra busca lembrar a importância do amor para a sobrevivência da espécie humana e convida à transcendência.

acesse pelo portal ou aplicativo #CulturaEmCasa

A cantora baiana Luedji Luna apresenta um show inédito com canções autorais e de Zudizilla, entre elas faixas do EP “Mundo” e o mais recente single em conjunto “Proveito”. O show conta também com releituras de canções de artistas referência na carreira dos dois. A sutileza vocal de Luedji é envolvida por bases eletrônicas e complementada pelo rap de Zudizilla. O show foi parte da 11ª do FLIV — Festival Literário de Votuporanga, um dos maiores eventos multiculturais do país, que reúne diversas atividades ligadas à literatura, às artes e à cultura para a promoção do hábito da leitura.

assista aqui

Modernismo Hoje

Em celebração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 22, a Academia Paulista de Letras realiza uma série de comunicações audiovisuais, chamada Modernismo Hoje: Estudos Atuais, com objetivo de estimular a reflexão sobre o legado modernista, formado a partir das mudanças artísticas e culturais pelas quais passava o país. Os temas visam atualizar o debate sobre as mudanças culturais que marcaram o país na primeira metade do século passado, período de ebulição social e política, em que se dá a emergência do modernismo, com significativas sobrevivências até os anos 1960. Conta com contribuições de estudiosos dedicados ao assunto, aprofundadas por diferentes abordagens. Trata-se de uma escrita a várias mãos cujos temas mencionados a seguir foram selecionados por Ana Maria Belluzzo, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Nesta quinta-feira, 24, o cineasta Carlos Augusto Calil traz ‘Mário de Andrade no Departamento de cultura de São Paulo: ‘Tudo está por fazer! Tou fazendo’”. Novos episódios são apresentados todas as quintas-feiras a partir das 20h30.

estudos atuais sobre o tema são exibidos na plataforma #CulturaEmCasa, com gestão da Organização Social Amigos da Arte; acesse aqui

