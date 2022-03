Novo documentário da Brasil Paralelo resgata história política da Rússia

Na onda das discussões sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a mediatech Brasil Paralelo lança, na próxima terça-feira, 22, um documentário sobre um fato marcante na história da Rússia: a Revolução Bolchevique de 1917. O filme intitulado “Invasão Bolchevique” aproveita o tema do momento para reapresentar a história de transformação da Rússia.

Neste mês de março, a Revolução completa 105 anos e carrega o peso de ter mudado o destino da humanidade, e seu impacto não ficou restrito ao passado e ainda ecoa nos dias atuais.

Pela primeira vez, um original da Brasil Paralelo será disponibilizado com exclusividade aos seus assinantes em vez de estar aberto no canal da empresa no YouTube.

“O novo documentário é uma ótima forma de conhecer a história da Rússia, as origens do pensamento revolucionário e os padrões usados na implantação do comunismo em diferentes países”, afirma Lucas Ferrugem, sócio e fundador da Brasil Paralelo.

O filme, com duração de 37 minutos, conta com roteiro de Mariana Goelzer e Maria Teresa Bordini, além da estreia de Guilherme Freire na direção de documentários.

