Bússola Cultural: semana tem Gandhi no museu, espetáculo e swing na Virada

Nos passos de Gandhi

O Museu de Arte Sacra (MAS) de São Paulo, em parceria com Consulado Geral da Índia em São Paulo e com o Swami Vivekananda Cultural Centre, apresenta a exposição MAHATMA composta de 17 fotografias que exibem registros da jornada de vida de Mahatma Gandhi. Sob curadoria de Puja Kaushik, a mostra é parte das celebrações do 75° aniversário de Independência da Índia. As imagens selecionadas, cujos originais pertencem ao acervo do National Gandhi Museum (Nova Délhi, Índia), revelam alguns eventos que tiveram grande importância na trajetória de Gandhi e deram origem à Satyagraha, o princípio da não agressão.

de 2 a 31 de outubro, terça a domingo, das 11h às 17h; grátis aos sábados; ingressos: R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia); sala MAS/Metrô Tiradentes

O Dia Seguinte O Dia Seguinte

De olho no clima

Estreia no próximo dia 14 a exposição O Dia Seguinte, no Museu Catavento. A mostra propõe uma reflexão acerca da crise climática a partir dos centros urbanos e traz espaços lúdicos e sensoriais para o público experimentar os efeitos das mudanças climáticas, suas consequências nas cidades e as soluções possíveis a partir delas. Atualmente, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), os centros urbanos ocupam apenas 3% da superfície do planeta, mas consomem 70% de toda a energia gerada no mundo.

de terça a domingo, das 9h às 17h, Museu Catavento

Diego Schuck Biasibetti realiza master class de violoncelo barroco e viola da gamba Diego Schuck Biasibetti realiza master class de violoncelo barroco e viola da gamba

Performance Histórica

O Conservatório de Tatuí, considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, realiza a 7ª Semana de Performance Histórica. Na programação, lives e master classes com convidados e convidadas consagrados, como Emilio Moreno (Espanha/Catalunha), Regina Albanez (Brasil/Holanda), Carmen Troncoso(Chile/Inglaterra), Ana Paula Segurola (Argentina) e Diego Schuck Biasibetti (Brasil). O evento é gratuito e será transmitido pelo canal do Conservatório de Tatuí no YouTube.

até 1º de outubro, das 14h às 16h; acesse aqui

Projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo Projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo

Um espetáculo

As Fábricas de Cultura de São Paulo promovem o Projeto Espetáculo 2021. A ação visa oferecer uma experiência coletiva, na qual os jovens passam pela preparação corporal, vocal e musical, improvisações, dramaturgia, interpretação, cenografia, figurinos, maquiagem e iluminação, dentre outros, com a orientação de profissionais especializados. Diversas referências bibliográficas surgiram ao longo do Projeto, mas duas obras se destacaram: Ideias para adiar o fim do mundo, do escritor brasileiro, líder indígena e ambientalista Ailton Krenak; e o livro Esculpir o tempo, do cineasta russo Andrei Tarkovski.

mais informações e programação, acesse o site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Paula Lima estará na #ViradaSP Online deste final de semana Paula Lima estará na #ViradaSP Online deste final de semana

Todo swing de Paula Lima

A #ViradaSP Online deste final de semana conta com show especial de Paula Lima, que faz uma mistura do show Mil Estrelas com a apresentação Soul Lee, em que canta músicas do repertório da rainha do rock, Rita Lee, como Meu Guarda Chuva, Clareou, Nem luxo, nem lixo, Mutante e muito mais. O evento traz ainda apresentações do grupo Art Popular e do cantor e compositor Saulo Duarte, que lança seu EP Lumina. Outro destaque é o quadro Rolando Prosa, no qual Rolando Boldrin conta e canta seus causos. O evento é transmitido gratuitamente durante 12 horas seguidas.

confira toda a programação aqui

Ruy Castro fala sobre a Semana de Arte Moderna Ruy Castro fala sobre a Semana de Arte Moderna

Ruy Castro — polêmico

A Agenda Tarsila, site que reúne a programação em celebração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, traz nesta semana uma entrevista com o escritor Ruy Castro. Em um bate-papo sobre a Semana, maior marco da cultura brasileira, Ruy Castro afirma que foi o carioca Di Cavalcanti que teve a ideia do evento e não um grupo de intelectuais da capital paulista, como Mario e Oswald de Andrade.

acesse todo o conteúdo do portal aqui e a entrevista do escritor, aqui

Museu do Futebol Museu do Futebol

Museu do Futebol adolescente

O Museu do Futebol faz aniversário neste 29 de setembro e oferece entrada gratuita para os visitantes celebrarem a data. Nesses 13 anos de história, o Museu realizou dezenas de exposições temporárias, itinerantes e virtuais, com conteúdos qualificados sobre as relações entre futebol, cultura e identidades no Brasil. Atualmente, está em cartaz a exposição temporária Tempo de Reação – cem anos do goleiro Barbosa, que homenageia os jogadores e jogadoras da camisa um, além de abordar a narrativa construída sobre a final da Copa do Mundo de 1950 no Brasil, quando Moacyr Barbosa — um dos melhores goleiros da história — defendeu a seleção brasileira.

exposição Tempo de Reação até 21 de novembro, reserve com antecedência aqui

Quarteto brasileiro Escualo Ensemble Quarteto brasileiro Escualo Ensemble

Tango na Sala São Paulo

Uma agenda dupla de recitais encerra o mês de setembro e dá início à programação de outubro na Sala São Paulo, com apresentações do quarteto brasileiro Escualo Ensemble, dedicado a uma mescla de tango e jazz, e da pianista francesa Lise de la Salle, ela também fluente em diferentes estilos musicais. Os concertos fazem parte da Temporada Osesp e, com especial ênfase na apresentação do Escualo, do ciclo dedicado ao centenário de Astor Piazzolla. As duas performances da sexta-feira, 1º, às 18h30 e às 20h, serão transmitidas ao vivo direto da Sala São Paulo, no YouTube da Osesp.

de quinta-feira, 30, a sábado, 2; ingressos: R$ 50, Sala São Paulo; acesse programação e ingressos

Jonnatha Horta Fortes em Macquinária 21 Jonnatha Horta Fortes em Macquinária 21

O ator multimeios

O Conservatório de Tatuí está com inscrições abertas para o curso livre O Ator Multimeios, ministrado pelo artista convidado Jonnatha Horta Fortes, integrante do grupo mineiro Oficcina Multimédia, um dos mais longevos do país. “Traçaremos um panorama da criação teatral da linguagem multimeios — corpo, voz, rítmica corporal, figurino e material cênico. Vamos conhecer grupos e artistas que dialogam com esta linguagem, debater sobre forma e conteúdo dessas encenações e realizar exercícios práticos de criação com enfoque no trabalho do ator multimeios”, afirma Fortes. Vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 30, pelo link.

aulas virtuais, às quartas-feiras, das 14h às 17h, início previsto para 6 de outubro

São Paulo Companhia de Dança apresenta Gisele — Ato II São Paulo Companhia de Dança apresenta Gisele — Ato II

Ballet com bate-papo

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) promove temporada virtual com as apresentações de Giselle — Ato 2, em remontagem de Lars Van Cauwenbergh, e Agora, de Cassi Abranches. As apresentações foram gravadas direto do palco do Teatro Sérgio Cardoso. Giselle — Ato 2 terá ainda uma faixa especial com acessibilidade para pessoas com deficiência visual e estará disponível com audiodescrição. As exibições serão apenas em tempo real e não ficarão disponíveis posteriormente. Haverá também palestras virtuais com artistas envolvidos na criação das obras que serão exibidas uma hora antes das apresentações virtuais.

sábado e domingo, dias 2 e 3; as transmissões acontecem às 20h (sábado) e às 17h (domingo), gratuitas no canal da Companhia no YouTube e na plataforma #CulturaEmCasa

