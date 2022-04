Bússola Cultural: semana tem “Casa de Bonecas” e Paulinho da Viola

Por Bússola

Casa de Bonecas

Parte do Especial de Aniversário da plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa, o Em Cartaz #CulturaEmCasa apresenta a peça ‘Casa de Bonecas Pocket’, dirigida por Regina Galdino. A peça é uma adaptação de Luci Collin sobre a obra ‘Uma Casa de Bonecas’, de Henrik Ibsen, escrita em 1879. Uma das primeiras dramaturgias realistas, a peça é uma crítica à estrutura do casamento e da posição social da mulher, desvelando hipocrisias e convencionalismos sociais. A plataforma, gerida pela Amigos da Arte, completa dois anos em 21 de abril.

live, 16, às 21h, acesse aqui

El Efecto, hoje

Após um hiato para assimilação da vida pandêmica, El Efecto começa a elaboração do seu sexto álbum de estúdio, a ser lançado este ano, quando completa 20 anos de trajetória independente. Formada em 2002, a banda busca se inserir no movimento que entende a arte como trincheira, como espaço de reverberação e organização das ideias comprometidas com a luta por justiça social. As composições são mergulhos nas mais distintas tradições e gêneros musicais, revisitados a partir de uma perspectiva contemporânea. A sonoridade do grupo expande a formação clássica do rock ao incorporar elementos como clarinete, trompete, flautas, percussão e cavaquinho, resultando em uma variedade de climas com forte presença da música brasileira e latinoamericana. A banda estará se apresentando nesta quinta-feira em show recheado de ritmos brasileiros e latino-americanos revisitados. Ao vivo no Teatro Sérgio Cardoso em apresentação única.

quinta-feira, 14, às 21h; Teatro Sérgio Cardoso; para compra de ingressos, clique aqui

Encontro de Alice Caymmi e Urias

Mais um encontro para comemorar os dois anos da plataforma #CulturaEmCasa. Desta vez, a dupla Alice Caymmi e Urias. Cantora e compositora com mais de 10 anos de carreira, Alice Caymmi, ao longo de sua trajetória colecionou sucessos e se consagrou como uma voz única no cenário musical. Alice é neta do grande Dorival Caymmi, filha de Danilo e Simone Caymmi e sobrinha de nana e Dom Caymmi. Urias é cantora, modelo e mulher trans. Ao lado de Pablo Vittar, gravou a música ‘Ouro’, além de covers de Britney Spears e Lady Gaga. A cantora começou interpretando canções da cantora Alcione e da banda O Rappa, desfilou na São Paulo Fashion Week, na Casa de Criadores e é embaixadora da Adidas na América Latina.

já disponível pela plataforma ou aplicativo #CulturaEmCasa, acesse aqui

Arte no Outono

O Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão (SP), acaba de lançar a “Série Arte no Outono”, com grandes artistas da Música Popular Brasileira. Ao todo serão dez espetáculos entre os meses de abril, maio e junho. Trazendo o conceito “Campos: Cores e Cantos”, a série terá seu primeiro show com o cantor e compositor Paulinho da Viola. Também estão confirmadas apresentações de artistas como Maria Rita, Zeca Baleiro, Sandra de Sá, Renato Teixeira e Gal Costa, entre outros. Localizado em um complexo de Mata Atlântica preservada, de paisagem exuberante, o Auditório Claudio Santoro é considerado um dos espaços de cultura e entretenimento mais importantes do Brasil e da América Latina.

série Arte no Outono; espetáculo com o cantor e compositor Paulinho da Viola; 23, 19h, Auditório Claudio Santoro, ingressos a preços populares; mais informações pelo site, acesse aqui

Anelis canta Itamar

Anelis Assumpção, filha do compositor da Vanguarda Paulista, Itamar Assumpção, tem três discos premiados, aclamados pela originalidade e vanguarda afrofuturista. Neste show, acompanhada pela diretora, cantora e compositora Ava Rocha, por Denise Assumpção e pela banda Ultramar, Anelis canta composições do pai.

já disponível pela plataforma e pelo aplicativo #CulturaEmCasa, acesse aqui

Ora Bolas

Com mais de 15 anos de trajetória ininterrupta, “Oras Bolas” é um espetáculo de teatro infantil que envolve as técnicas de dança, música, artes plásticas e animação de objetos que se transformam em bonecos à medida que são manipulados pelos atores. É a primeira montagem da Cia Noz de Teatro, Dança e Animação. O universo redondo, formas geométricas, brinquedos, baldes e balaios transformam-se em personagens inusitados dando origem a histórias bem particulares. Os personagens “Menino Quadradinho”, “Menina Triângulo” e “Menino Redondinho” se relacionam a partir de suas diferenças. O “Menino Quadradinho” brinca apenas com sua caixa, aludindo à fase autocentrada da criança, onde ela brinca somente consigo mesma. Num universo de bolas de todos os tipos (animadas, como figurinos, em luz negra brilhando e dançando) sua curiosidade o leva a interagir com outras formas geométricas de forma lúdica e divertida. A trilha sonora mistura diálogos relâmpagos, músicas cantadas ao vivo e outras compostas especialmente para a encenação.

Teatro Sérgio Cardoso, 49 minutos, classificação livre, gratuito, 50% da sala disponíveis no site da Sympla e 50% da sala disponíveis na bilheteria do teatro para retirada com 1 hora antes da apresentação

Narrativas guarani

Pedro Macena Karai Yapua, líder espiritual, psicólogo e educador da tradição Guarani-Mbya na Terra Indígena Jaraguá, em São Paulo, e Mirindju Mano Glowers, originário do povo Guarani-Mbya, rapper, produtor, ARTivista da Terra Indígena Jaraguá e guardião da Nhe'ery Mata Atlântica, dialogam sobre histórias da tradição oral Guarani-Mbya, além de destacar as diferenças culturais e linguísticas que tornam a sua tradução para o português um desafio. A roda de conversa Narrativas Guarani em escuta na Casa Guilherme de Almeida será presencial e o público também poderá conferir uma mostra com a venda de artesanatos Guarani. Acesse o site da Casa Guilherme de Almeida para mais informações.

sábado, 23, a partir das 14h, presencial, com inscrições abertas aqui

Divinadança

O programa da ‘Divinadança — Temporada de Memórias’ será apresentado no Teatro Sérgio Cardoso com três obras: Porto INseguro, de Andrea Pivatto, Estranho Lugar de Igor Vieira e DIE EHE (A União) de Willy Helm. A ideia é trazer o registro cênico do repertório, com obras que ajudaram a cia existir e que hoje estão nos novos corpos do elenco atual. A plateia poderá conferir um pouco da trajetória da companhia, iniciada em 2007. A mostra é realizada por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo — Prêmio por Histórico em Dança.

quinta a domingo, de 14 a 19 de abril, às 19h, no Teatro Sérgio Cardoso; para informações completas acesse o site

A Menina da Lagoa

O Panorama #CulturaSP apresenta o espetáculo ‘A Menina da Lagoa’, que conta a saga da menina Benta, que tem certeza que nasceu bruxa. Quando Benta sai de casa, mistérios e estranhas coisas começam a assustar os moradores da Lagoa da Conceição. Na companhia de seu novo amigo, Manuel, Benta enfrenta seus medos, passa por aventuras e conhece a tradição e folclore da região.

já disponível pela plataforma #CulturaemCasa, acesse aqui

Emílio Santiago, um tributo

O Panorama #CulturaSP apresenta um tributo ao cantor Emílio Santiago (1946–2013). O baterista Israel Felipe assume a direção e a produção executiva desta homenagem musical. No repertório, dezenove canções de Emílio, ícone do samba e uma das mais belas vozes do Brasil. Fernando ‘Johnny’ na voz, Caio Santos no trompete, Douglas Michelini (saxofone).

domingo, 17, às 15h30, acesse aqui

