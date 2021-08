Bússola Cultural: Semana tem Arte do Silêncio, Maratona Wikipedia e mais

Por Bússola

A arte do silêncio

O Museu Afro Brasil apresenta a exposição individual de Frida Orupabo, artista e socióloga radicada em Oslo (Noruega). O evento é parte da programação da 34ª Bienal de São Paulo, em cartaz no Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera e outros espaços culturais da cidade a partir de 4 de setembro. Artista essencialmente digital, Orupabo recentemente desdobrou seu trabalho para obras físicas. “Os meus trabalhos não são silenciosos”, diz.

“Eles falam para quem olhar para eles”. Orupabo utiliza um método de composição quase artesanal. O processo de corte e recomposição das imagens adquire uma dimensão íntima, que contrasta com a violência exposta nos corpos fragmentados de mulheres negras.

de 28 de agosto à 5 de dezembro, das 10h às 17h (permanência até as 18h); local: Museu Afro Brasil; ingressos: R$ 15 (meia-entrada R$ 7,50); entrada gratuita às quartas-feiras; mais informações aqui

Metade de mim é Itanhaém

Dudu Nobre e Oswaldo Montenegro animam a #ViradaSP Online, maratona de música, artes cênicas e cultura urbana que neste sábado joga luz sobre a cena cultural de Itanhaém. Na agenda, composta por 20 atrações, também estão o show da cantora goiana Nila Branco e o quadro especial Rolando Prosa, no qual Rolando Boldrin conta seus ‘causos’. Todas as apresentações, comandado por Ellen Oléria e Luiz Ramalho, são especialmente produzidas para a #ViradaSP Online 2021.

sábado, 28 de agosto, a partir de 12h, pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa

Lívia Mattos, de Salvador (Bahia), se apresenta no MIA. Lívia Mattos, de Salvador (Bahia), se apresenta no MIA.

Festival dos festivais

O maior Festival de Música Instrumental do interior paulista (MIA) chega a sua sétima edição. Ponto de encontro entre sonoridades, bagagens, repertórios e ideias, o festival será transmitido online pela segunda vez. Em 2021, os curadores construíram a programação com um olhar que equilibra o fazer artístico, a diversidade da música instrumental e o resgate social: "Procuramos juntar a música orquestrada, o digital moderno e o ancestral”, afirmam. Este ano, o festival amplia sua atuação no interior paulista e passa a ser realizado em duas extremidades do estado: Araçatuba e Taubaté.

de 9 a 19 de setembro; grátis; acompanhe pelos perfis do YouTube e Instagram das Oficinas Culturais; toda programação aqui

Cena do filme Cena do filme

Depois de amanhã

O #CineCiência, programa do MIS que debate filmes à luz da ciência, se debruça sobre os alertas relacionados às mudanças climáticas que já se manifestam nos nossos dias. José Luiz Goldfarb, curador do programa, convida a física espacial Ale Pacini e o físico Rodrigo Parreira para debater a ficção científica O dia depois de amanhã (dir. Roland Emmerich, EUA, 2004, 123 min, livre). No filme, após o climatologista Jack Hall ser totalmente ignorado pelos funcionários da ONU, sua pesquisa torna-se verdadeira quando uma enorme tempestade se desenvolve, dando início a calamidades naturais catastróficas em todo o mundo.

domingo, 29; 17h ao vivo; #Cineciência; disponível no canal do MIS no YouTube

Regente Xian Zhang se apresenta na Sala São Paulo Regente Xian Zhang se apresenta na Sala São Paulo

From New Jersey to SP

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo recebe a regente sinoamericana Xian Zhang em seus três próximos concertos na Sala São Paulo. Xian Zhang, diretora Musical da Sinfônica de Nova Jersey, esteve em São Paulo regendo a Osesp apenas uma vez, em 2008, e agora retorna para um programa que contempla sinfonias de dois mestres do Romantismo: os alemães Robert Schumann (1810-1856) e Johannes Brahms (1833-1897). O programa começa com a Sinfonia nº 4 de Schumann, que estreou em Düsseldorf, na Alemanha, em 1853. Em seguida, a Osesp apresenta a Sinfonia nº 3 de Brahms, que, assim como seu contemporâneo Schumann, compôs quatro sinfonias durante a vida.

de 26 a 28 de agosto; quinta e sexta às 20h, sábado às 16h30; performance da sexta será transmitida ao vivo direto da Sala São Paulo no Youtube Osesp; recomendação etária: 7 anos; Bilheteria

Editatona de 2020 Editatona de 2020

Maratona Wikipedia no Museu do Futebol

Tem ‘editatona’ no Museu do Futebol sobre os Jogos Paralímpicos, com foco nos atletas brasileiros e modalidades disputadas no torneio. Editatona é uma maratona que reúne voluntários para editar, criar e melhorar verbetes da Wikipédia. Essa é quarta editatona organizada pelo Museu do Futebol em parceria com o Wiki Movimento Brasil. Os participantes terão que usar máscara e respeitar o distanciamento social. O museu vai oferecer lanche, certificado de participação e um par ingressos para o Museu do Futebol e para o Museu da Língua Portuguesa.

sábado, 28, das 10h às 17h; inscrições: Enviar nome e RG para crfb@museudofutebol.org.br (vagas limitadas); requisitos: Levar um notebook e criar uma conta na Wikipédia antes do evento; mais informações aqui

Octógono na Pinacoteca Octógono na Pinacoteca

Noite Longa na Pina

A Pinacoteca apresenta a instalação inédita Noite Longa do artista André Komatsu no espaço central do museu, o Octógono. O piso do Octógono será revestido por placas de ferro, onde serão fixadas 51 lanças de aço de 4 metros de altura. Cada lança estará posicionada a uma distância de 150 cm, criando um espaço impossível se movimentar livremente. Nas extremidades das lanças, objetos como livros, sacos de terra, moedas empilhadas, papel moeda, folhas de ouro e garrafas de água estarão espetados. O público poderá circular entre essas estruturas e conseguirá vislumbrar os elementos em seu topo, longe do alcance das mãos.

de 28 de agosto a 8 de novembro; ingressos com reserva de horário aqui, edifício Pina Luz, praça da Luz 2, São Paulo (SP)

Crianças x games

As crianças e os adolescentes estão jogando demais nesta pandemia? A Biblioteca de São Paulo preparou um bate-papo especial para falar sobre a relação entre famílias e games. Pontos a serem abordados na palestra: Cultura gamer, aspectos positivos dos jogos e e-sports; Habilidades adquiridas em jogos; relação entre jogos e outras mídias. Pontos de atenção- toxidade e dependência em jogos e riscos com relação à segurança. Com Ivelise Fortim, doutora em psicologia clínica, sócia da Home Ludens Research & Consulting e professora dos cursos de Psicologia e Tecnologia em Jogos Digitais da PUC-SP.

sábado, 28, das 15h às 16h; atividade em formato online, ao vivo; vagas limitadas, preenchidas por ordem de inscrição; mais informações; inscreva-se aqui

Na estrada

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) lança novo episódio da websérie SPCD na Estrada, desta vez em homenagem à cidade de São Vicente, fundada em 1532. O cenário da intervenção é o Monumento Niemeyer, inaugurado em celebração ao quinto centenário do descobrimento do Brasil. A construção fica no topo da ilha Porchat e suas linhas sinuosas em concreto armado abrigam um mirante com vista para a cidade e as praias de Santos. Esse é o local onde os bailarinos dançam um trecho de Pivô, 2016, eleito o terceiro melhor espetáculo de dança pelo júri do Guia da Folha de S.Paulo no ano de sua estreia. A coreografia trabalha movimentos do basquete, do hip-hop e da dança contemporânea.

assista pelos canais da São Paulo Companhia de Dança no YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn

Exposição O tempo de Amyr Klink, grande sucesso de visitação em 2016 na sede do MIS entra em circulação, em Santos e Guarujá Exposição O tempo de Amyr Klink, grande sucesso de visitação em 2016 na sede do MIS entra em circulação, em Santos e Guarujá

Pontos MIS, a exposição

Com a retomada de parte de sua programação presencial, o Pontos MIS, programa do Museu da Imagem e do Som, inaugura a Exposição Pontos MIS. O projeto levará, até dezembro deste ano, diversas mostras fotográficas, desenvolvidas e exibidas pela primeira vez na sede do MIS na capital, a 11 cidades do interior e litoral do Estado. A partir de setembro, as cidades de Botucatu, Pindamonhangaba, Guarujá, Ribeirão Preto e Birigui receberão as primeiras mostras. No segundo ciclo, a partir de outubro, as cidades de Dois Córregos, Itatiba, Votuporanga, Santos, Ubatuba e Porto Ferreira serão atendidas. As exposições selecionadas são, em grande parte, provenientes do Nova Fotografia, selecionados por convocatória do MIS.

mais informações acesse aqui; a mostra de fotos ‘O Tempo’ de Adir Blank está disponível pelo Youtube do MIS

