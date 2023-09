Bússola Cultural: semana destaca blues e fábricas de cultura

Família em Museu: As Mulheres e os 60 anos da VII Bienal de São Paulo

A natureza, a música e as artes visuais estarão em foco na programação semanal do Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo. As atrações começam na quinta-feira (14/09) e seguem até segunda-feira (18/09). No “Família em Museu: As Mulheres e os 60 anos da VII Bienal de São Paulo”, quinta-feira, o público confere a conexão da trajetória de Felícia Leirner com a das bienais. Às 11h e às 15h, os educadores conversam com o público sobre a contribuição dessas artistas e convida a todos para produzirem trabalhos de arte inspirados nas obras delas. No sábado (16/09) o luthier e pesquisador de instrumentos de percussão, Afonsinho Menino, conduz a oficina “Toks & Batuks”, a partir das 11h. Quem participar vai aprender a confeccionar o agogô, a partir do ouriço de castanha do Pará.Gratuito, mais informações Museu Felícia Leiner

Apresentações inspiradas no Rei do Blues

No próximo dia 16 de setembro, sábado, o astro da música B.B. King, falecido em 2015, completaria 98 anos de idade. Para celebrar a data, o MIS, que segue com a exposição B.B. King: um mundo melhor em algum lugar em cartaz, se juntou à School of Rock – Cerqueira César para a missão de comemorar e homenagear o grande artista. Com um formato mais do que especial, o professor de guitarra Leonardo Greco fará duas apresentações inspiradas no Rei do Blues dentro do espaço expositivo, às 16h20 e 17h20. Dessa forma, os visitantes que comprarem ingressos para os horários das 16h e 17h, neste sábado, poderão – além da visita - conferir solos de guitarra ao vivo e imergir ainda mais no mundo de B.B. King.

Avenida Europa, 158, São Paulo-SP, Grátis às terças, Mais informações

Detalhes sobre os pássaros da Mata Atlântica

O Museu das Culturas Indígenas convida o público a conhecer detalhes sobre os pássaros da Mata Atlântica neste sábado (16), às 7h. A atividade, realizada em parceria com o Centro de Estudos Ornitológicos (CEO), inclui uma visita guiada ao Parque da Água Branca para observação das aves nativas, seguida de uma conversa na sede do Museu sobre os animais avistados e as exposições em cartaz no espaço. O Parque da Água Branca abriga mais de dois mil pássaros, que vivem livremente em 137 mil metros quadrados. O MCI pretende motivar o público a conhecer mais sobre a ornitologia, área responsável pelo estudo das aves, e, assim, contribuir para a conscientização acerca da importância do bem-estar e da proteção dos animais.

1 Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, grátis às quintas, mais informações, Museu das Culturas Indígenas

Inauguração da exposição “Alex Červený: Mirabilia

A Pinacoteca de São Paulo inaugura a exposição “Alex Červený: Mirabilia”, no 2º andar da Pinacoteca Estação. A mostra panorâmica apresenta o universo iconográfico do artista em mais de 40 anos de carreira, com ênfase em sua pesquisa sobre viagens, reais ou oníricas, misturando personagens bíblicos, mitológicos, ícones pop e ilustração científica. Com curadoria de Renato Menezes, a exposição contempla trabalhos fundamentais, reunindo obras como Quem não chora não mama (1999), uma das primeiras que realizou, e Aquífera, que esteve na 23ª Bienal de Sydney, em 2021, além de duas pinturas inéditas feitas especialmente para a mostra.Praça da Luz, 2 - Luz, grátis, aos sábados - R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada), mais informações Pinacoteca

46ª Semana Guiomar Novaes

A 46ª Semana Guiomar Novaes já tem programação confirmada, as apresentações acontecem entre 15 e 24 de setembro em São João da Boa Vista. Entre os destaques estão o consagrado músico Wagner Tiso, que integrou o Clube da Esquina, e o grupo musical O Teatro Mágico, que explora ainda outras linguagens, como dança, teatro, circo e poesia. A cultura sanjoanense também se faz presente, com atrações como o Coral Elohim, a Orquestra de Viola Caipira de São João da Boa Vista e a Orquestra Brasileira Inclusiva, com jovens, adolescentes e adultos com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista e Deficiência Intelectual – a primeira orquestra do gênero no país.

Gratuito, Programação completa

Visita mediada "Análise da representação indígena na tela Fundação da Vila de Santos"

O setor educativo do Museu do Café realizará visitas mediadas focando na tela denominada “Fundação da Vila de Santos”, pintada por Benedicto Calixto, para inauguração da Bolsa Oficial de Café em 1922. A análise será realizada em conjunto com os visitantes sobre a representação indígena e da flora da fauna brasileira na tela, debatendo sobre a construção da identidade paulista e seus conceitos, trazendo uma ótica contemporânea objetivando criar um espaço aberto para conversas e trocas.

Dia 20/9 às 15h e 24/9 às 11h e 15h, presencial, inscrição em inscricao@museudocafe.org.br

Encontro de Leitores: Shakespeare nas Rimas do Cordel

Na Fábrica de Cultura Sapopemba terá o “Encontro de Leitores: Shakespeare nas Rimas do Cordel”. A fim de quebrar a redoma que insiste em manter o poeta inglês William Shakespeare distanciado do grande público, o escritor e cordelista cearense Stélio Torquato Lima transporta de forma surpreendente as obras de Shakespeare para o universo de cordel. A atividade tem como base o livro: “Shakespeare nas Rimas do Cordel”. Será em 19 de setembro, às 10h, presencial.

Gratuito, mais informações Fábrica de Cultura

Fábrica de Cultura Iguape - Espetáculo E se fosse diferente?!

A Fábrica de Cultura 4.0 de Iguape receberá a Cia BuBiÔ, FicÔ LÔ! com o espetáculo "E se fosse diferente?!", trazendo reflexões sobre o que acontece com as personagens em suas histórias, e o que poderia ter acontecido se tivessem agido diferente. Será que suas vidas teriam sido melhores? Sem tirar o famoso: “moral da história”, fundamental para esse caso, mas com a possibilidade de ter finais alternativos e que, em diversos momentos, as decisões e os acordos gentis podem ser ainda melhores.20/9, das 10h - 11h30 | 15h - 16h30 , mais informações: Fábricas de Cultura, livre

O Baile Tá ON

O Baile tá ON! É um bate-papo para a ativação dos espaços expositivos do Museu das Favelas, consiste em uma conversa com intervenções musicais, mediada pelo núcleo de educação do museu, mostrando outras perspectivas das obras e como elas podem criar diálogos com artistas contemporâneos. Nessa terceira edição contaremos com a presença de Gabriellê & Guayana, que produzem uma musicalidade que coloca em diálogo a musicalidade HIP HOP e MPB.16 de setembro, 15h, será na Instalação Visão Periférica no próprio Museu das Favelas, senhas serão distribuídas 1h antes do início da atividade, mais informações Museu das Favelas

Fábrica de Rimas

Em 16/09, terá o encontro “Fábrica de Rimas”, realizado pela produtora Freakywood, das 14h às 20h, na Fábrica de Cultura Osasco. Nesta competição com artistas da cena do hip-hop, o público poderá ver as habilidades líricas e de improviso dos participantes, além de pocket shows. E a programação de sábado, 16, termina na Zona Sul com o “Festival South Zone Urban Dance” na Fábrica de Cultura Capão Redondo, às 12h. O evento vai até domingo, 17, às 19h, com o objetivo de promover apresentações de dança urbana e bate-papos sobre a área. Esta edição tem como eixo temático o “Setembro Amarelo”, campanha de prevenção ao suicídio, que será abordado por meio de um bate-papo e trocas de mensagens entre o público durante o evento.

Gratuito, mais informações Fábricas de Cultura

