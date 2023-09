Bússola Cultural: semana destaca espetáculo circense 60+ e Dia Nacional do Teatro

Espetáculo circense com artistas 60+

A programação de setembro segue especial em O Mundo do Circo SP. O público apreciará no sábado, dia 09, às 17h, Os Mestres em Cena, com a Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo, que traz apenas artistas acima de 60 anos, com números de magia, malabarismo, palhaçaria e chicotes. Já no domingo, 10, às 17h, será a vez de A Casa do Gelatina, com a companhia Aeria Circus. Entre os destaques, estão variedades circenses, malabarismo, força capilar, tecido, magia e palhaçaria.

Os Mestres em Cena, 9/9, sábado, às 17h, livre, 90 min, Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru; A Casa do Gelatina, Companhia Aeria Circus, 10/9, domingo, 17h; livre, 60 min; os interessados podem retirar no dia os ingressos na bilheteria do Mundo do Circo SP. O evento tem entrada gratuita, mas está sujeito à lotação da Grande Lona, mais detalhes em O Mundo do Circo SP, Gratuito.

Ciclo de Cultura Tradicional

O CCT - Ciclo de Cultura Tradicional, evento itinerante dedicado à valorização e reflexão das tradições caipiras, indígenas, afro-brasileiras, caiçaras e migrantes que resistem no estado paulista, passará por cinco cidades na edição de 2023. O Ciclo inicia por Barretos, em 16/09, com foco na dança Catira, em seguida passa por Tatuí no dia 30/09, quando será voltado ao canto Cururu, em 14/10 na cidade de Itanhaém e concentrado no modo de viver da comunidade caiçara, no dia 11/11 em Cananéia, onde a cultura indígena vai dominar, e no dia 19/11 em Taubaté com a história do Maracatu. O Ciclo de Cultura Tradicional faz parte das Oficinas Culturais - Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e compartilha convivências entre mestres, pesquisadores, agentes culturais e o público em geral. O objetivo é preservar as tradições populares e mostrar como elas resistem pelas diferentes gerações.

Gratuito, para acessar a programação completa do CCT 2023, em todas as cinco cidades por onde passará com as intervenções artísticas e sessões dos documentários, clique aqui

Museu da Língua Portuguesa na 17ª Primavera dos Museus

Com o tema Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas, a 17ª Primavera dos Museus acontece em setembro em diversas instituições pelo país. O Museu da Língua Portuguesa vai integrar a programação deste evento com três atividades gratuitas. Uma delas será nos dias 17 (domingo), às 10h, e 23 (sábado), às 13h, o Núcleo Educativo organiza a visita temáticaQuem civiliza quem? pela exposição principal do Museu. O objetivo é evidenciar a pluralidade dos povos indígenas e a sua influência no português falado no Brasil. O ponto de encontro para este passeio será no Pátio A, próximo à bilheteria – grupo de no máximo 20 pessoas. No dia 20 (quarta-feira), às 11h30, os educadores realizam a mediação de leitura Saberes Negros, por meio da qual vão compartilhar textos de autoras negras presentes na exposição do Museu. A ação ocorrerá no Pátio A.

Além disso, terá o 6º Sarau Hip-Hop no Museu, com o rapper e MC Xis, anfitrião do Sarau Hip-Hop no Museu, recebe como convidados da sexta edição do evento a MC Ana Preta, a DJ Tati Laser e a dança de Syl B Dancer. O evento, já tradicional no Museu da Língua Portuguesa, ocorre no dia 16 (sábado), das 12h às 14h, no Saguão Central da Estação da Luz.

Exposição principal + mostra temporária Essa nossa canção: De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h), R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia) ; Grátis para crianças até 7 anos; Grátis aos sábados, Acesso pelo Portão A, Venda de ingressos na bilheteria e pela internet, Praça da Língua, s/n - Luz - São Paulo, mais informações Museu da Língua Portuguesa

Festa de Favela

A celebração de setembro na Festa de Favela traz novamente ao Jardim do Museu das Favelas, em Campos Elíseos, uma nova edição do Sarau Suburbano, evento conduzido por Alessandro Buzo. A festa também trará a performance musical de Malibek e o Baile das Cruelas. O palco estará repleto de ritmos como R&B, Dance Hall e seus subgêneros envolventes. Além disso, haverá uma variedade de opções de comidas e bebidas disponíveis para compra. A feira de empreendedorismo desta edição contará com a participação e a exposição de produtos das empreendedoras que fizeram parte da Jornada Empreendedora do Museu das Favelas nos últimos meses.

Gratuito, 09 de setembro, das 11h às 17h, Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos, mais informações Museu das Favelas

Dia Nacional do Teatro

O teatro é uma das formas mais antigas de expressão artística, capaz de provocar emoções e explorar a profundidade da condição humana, e para comemorar o Dia Nacional do Teatro (19 de setembro), as Oficinas Culturais Maestro Juan Serrano, Oswald de Andrade e a Formação para Interior, que integram o Programa Oficinas Culturais, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, terão uma programação pra lá de especial. Por exemplo, para as pessoas que circulam pelo Bom Retiro, região central de São Paulo, a Oficina Cultural Oswald de Andrade recebe o solo Trinta anos esta noite ou o espelho negativo, protagonizado pela atriz e diretora Dulce Muniz. A peça fica em cartaz nos dias 13 e 14 de setembro, quarta e quinta-feira, das 19h30 às 20h30, e explora a dor feminina, suas diversas manifestações e simbolismos. Vivências como a tortura, o desaparecimento de presos políticos e as histórias de mulheres, negros e indígenas nesses contextos de repressão completam a história.

13/09 a 14/09 – quarta e quinta-feira - 19h30 às 20h30, 12 anos, ingressos distribuídos 1h antes, 30 lugares, coordenação Dulce Muniz, mais informações Oficinas Culturais

D. Pedro II, Tradutor de Prometeu Acorrentado

Veio curtir o The Town e quer aproveitar outros passeios em São Paulo ou mesmo pelo interior e litoral, antes, durante e após o feriadão prolongado? Os Museus, as Fábricas de Cultura, teatros e Bibliotecas da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo oferecem uma programação variada e, muitas delas, gratuitas. O roteiro começa com a Casa das Rosas. No dia 09/09, das 15h às 17h, os visitantes poderão conhecer uma nova faceta de D. Pedro II, que é a sua atuação como tradutor de obras clássicas, tendo sido responsável pela primeira tradução feita no Brasil da tragédia Prometeu Acorrentado, de Ésquilo. A partir do manuscrito depositado no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o pesquisador Ricardo Neves dos Santos organizou o volume que traz um estudo sobre a prática tradutória do imperador, bem como a transcrição em ortografia atualizada da tradução da peça, pela primeira vez publicada em livro.

09/09, das 15h às 17h, Inscrição aqui até 08/09 (50 vagas), em mais informações Casa das Rosas e Cultura SP

Concertos Matinais na Sala São Paulo

Para quem gosta de música tem os Concertos Matinais na Sala São Paulo são oferecidos cerca de 30 Concertos Matinais por ano, com uma média de 1.000 espectadores por apresentação. A distribuição dos ingressos é feita a partir das 10h da segunda-feira anterior ao concerto, pela internet ou através dos totens localizados no piso térreo da Sala São Paulo (com limite de dois ingressos por pessoa). No dia da apresentação, uma cota de 100 entradas é distribuída ao público, presencialmente, antes do início do evento – respeitando a fila de espera e a lotação da casa.

Concertos Matinais, domingos, às 11h, Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, recomendação etária: 07 anos, Ingressos gratuitos (distribuição na segunda-feira anterior ao concerto, às 10h), Bilheteria (INTI): Neste link, no dia da apresentação, uma cota de 100 entradas é distribuída ao público, mais informações OSESP e Sala São Paulo

Roda de Conversa: Zizi Percussionista

Você sabia que dia 20 de setembro, é celebrado o Dia do(a) Baterista e que no dia 19 de setembro é o Dia Nacional do Teatro? Para celebrar essas datas, a Fábrica de Cultura Vila Curuçá fará um bate-papo com a Artista Isis Balbino, a Zizi, que falará sobre sua carreira artística iniciada no Teatro, tendo migrado para a percussão ao longo do tempo. Ela realiza suas apresentações como percussionista ao lado de músicos de diversos estilos musicais e mantém o projeto “Buritikûara Cultural”, que dá visibilidade aos artistas regionais, promovendo rodas de viola em algumas cidades do norte do Estado de Minas Gerais.

19/9, às 16h, transmissão ao vivo pelo YouTube - TV Fábricas

Semente Ancestral: A Favela Merece um Palácio!

Sempre quando pés, mãos e vozes gingam sobre terra, uma (Re)existência preta é recoreografada. Por meio da musicalidade e corporeidade, a formação de professores/educadores pretende apresentar e discutir o que ocorre nos entornos do Museu das Favelas (Campos Elíseos) e o que faz brotar do asfalto as memórias de Geraldo Filme e seus sambas carregados de discursos sociais, étnicos, culturais, políticos que redesenham uma São Paulo como um território de expressões artísticas, políticas religiosas, e de resistências negras. Os sambas de Geraldo apresentam uma cartografia negra de alguns bairros paulistanos (Barra Funda, Bexiga, Liberdade) e denunciam o projeto higienista nomeado de “progresso”, que destruiu redutos negros da cidade, expulsando essa população do centro. Desta forma, a formação propõe um percurso que dialoga com a ocupação do Museu das Favelas na região central da cidade, na busca de garantir direito e acesso às narrativas, personagens, patrimônios materiais e imateriais que compõem nossas histórias.

Inscrição via formulário; 25 vagas, entrega de certificado, mais informações Museu das Favelas

Teatro - Ciranda de Retina e Cristalino

Com direção e concepção da bailarina e coreógrafa Fernanda Amaral, a Cia. Dança sem Fronteiras apresenta o espetáculo Ciranda de Retina e Cristalino, nos dias 09 e 10 de setembro, no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista. Os ingressos, gratuitos, serão distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo. A sessão do dia 09/9 contará com recurso de audiodescrição.

Criado durante a pandemia e com ensaios on-line, o espetáculo é marcado pela improvisação, que desempenhou um papel fundamental na criação da dramaturgia e na preparação do elenco. O olho, o olhar, o ver e o ‘não ver’ foram temas da pesquisa de criação da obra, dirigida pela fundadora do grupo, Fernanda Amaral. As vivências dos bailarinos e seus processos diários de mudanças e adaptações nos tempos de rígido afastamento social e encontros através de telas também serviram de inspiração.

Ingressos Gratuito, 1 hora antes na bilheteria do teatro, 60 minutos, livre, mais informações Teatro Sérgio Cardoso

