Bússola Cultural: Carnaval já começou com ensaios no Edifício Oswald de Andrade

Blocos de Carnaval e exposição no Edifício Oswald de Andrade

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Dias 11 e 12 de janeiro. Sábado, das 14h às 18h (Grito de Carnaval da União dos Blocos). Domingo, às 14h (Bloco Gal Total) e 16h (Blókõkê). Exposição: De 11 de janeiro a 9 de março. Segunda a sexta, das 10h às 20h. Sábado e domingo, das 10h às 17h.

Sede do CULTSP PRO - Escolas de Profissionais da Cultura na capital paulista, o Edifício Oswald de Andrade dá início às programações de Carnaval no dia 11, com o Grito de Carnaval da União dos Blocos e a abertura de uma exposição da Liga das Escolas de Samba. Já no domingo, o espaço recebe ensaios dos blocos de rua Gal Total e Blókõkê.

Museu da Língua Portuguesa promove Estação Férias

Onde? Museu da Língua Portuguesa - Pátio B e calçada. Praça da Luz, s/nº - Centro, São Paulo.

Quando? De 11 a 31 de janeiro. Terça a domingo, das 10h às 17h.

A partir do dia 11, o Museu da Língua Portuguesa promove a atividade gratuita Estação Férias – Entre festejos e brinquedos. Em diálogo com a mostra temporária “Vidas em Cordel”, o Museu promove quatro instalações, além de programação especial aos finais de semana. Abrindo as atividades, o grupo Carimbó é o BICHO! apresenta o espetáculo “Baile da Bicharada”, dia 11, às 14h.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Fabiana Karla e Tânia Bondezan estrelam comédia "Radojka" (Divulgação/Divulgação)

Comédia “Radojka” estreia no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? De 17 de janeiro a 23 de fevereiro. Sextas e sábados, às 20h. Domingos, às 17h.

Em “Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada”, as atrizes Fabiana Karla e Tânia Bondezan interpretam duas cuidadoras que se revezam para cuidar de Radojka, uma senhora sérvia. Após o falecimento da idosa, as duas tramam planos mirabolantes para manterem-se empregadas.

De R$ 30 (meia) a R$ 100 (inteira).

Classificação: 12 anos.

Mais informações.

Museu da Imigração tem atividades e espaço para brincadeiras (Divulgação/Divulgação)

Férias no Museu da Imigração têm atividades para toda a família

Onde? Museu da Imigração. Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca, São Paulo.

Quando? De 8 de janeiro a 2 de fevereiro. De quarta a domingo, das 11h às 17h. Oficinas: 11 de janeiro, 11h e 13h (Brincando na Cafeteria) e 15h (Minha Hospedaria).

A partir do dia 8, o Museu da Imigração dá início às Férias no Museu, com espaço dedicado a brincadeiras como cama elástica, piscina de bolinhas, túnel de bambolês e escorregador. Além disso, também acontecem atividades especiais ao longo de todo o mês. Neste sábado, dia 11, a atividade Brincando na Cafeteria instiga os participantes a aprender sobre os diferentes tipos de café e ainda a preparar um affogato, sobremesa com sorvete e café. No mesmo dia, as crianças podem construir, com blocos de madeiras, uma réplica da Hospedaria de Imigrantes do Brás, na atividade Minha Hospedaria.

R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira). Entrada gratuita aos sábados.

Classificação: Livre

Mais informações.

Oficina de pipa està entre as atrações nas fábricas de cultura (Divulgação/Divulgação)

Fábricas de Cultura tem oficinas de circo, fotografia, pandeiro e até pulseiras de amizade nas férias

Onde? Fábricas de Cultura Setor A.

Quando? Até 31 de janeiro. Consultar dia e horário de cada atração.

As Fábricas de Cultura estão repletas de atrações nas férias: da oportunidade de aprender malabares ou fazer acrobacias circenses, até oficinas criativas de pintura, fotografia, pandeiro, pulseiras da amizade e percussão corporal, passando por brincadeiras divertidas como corrida do saco e ping pong e até um desfile de monstros: são muitas as possibilidades de diversão nas unidades.

Oficina de têmpera está entre as atrações do Museu Casa de Portinari (Divulgação/Divulgação)

Museu Casa de Portinari tem oficina de têmpera e colagem

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski.

Quando? Dias 11 e 15 de janeiro. Sábado, às 10h e 14h (Oficina de Colagem). Quarta-feira, às 10h e 15h (Oficina de Têmpera).

A programação do Museu Casa de Portinari traz diversas atrações para o mês de janeiro. Além da tradicional feira de artesanato aos finais de semana, o espaço oferece oficina de colagem, no dia 11, e oficina de têmpera, técnica de pintura executada nos murais da casa da família Portinari, no dia 15.

Museu Índia Vanuíre traz programação de férias (Bruno Marqueti/Divulgação)

Museu Índia Vanuíre traz brincadeiras tradicionais e oficinas

Onde? Museu Índia Vanuíre. R. Coroados, 521 - Centro, Tupã.

Quando? De 14 a 17 de janeiro. Terça a sexta-feira, às 9h e 14h.

Para além das exposições em cartaz, o Museu Índia Vanuíre traz diversas atividades no mês das férias. No dia 14, acontece a Oficina de Massinha de Modelar Caseira. Já no dia 15, a atividade Maleta Temática ensina a transformar materiais descartáveis, como potes de sorvete, em uma maleta personalizada. No dia 16, acontece a Oficina de Confecção de Pipas. Já no dia 17, o Museu promove Recreação e Brincadeiras Tradicionais, como corrida do saco, bambolê, bilboquê e vai-e-vem.

Atividades de férias no Museu Felícia Leirner (Andreza de Lima/Divulgação)

Opções de férias em Campos do Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Até 26 de janeiro. Consultar o horário de cada atração.

O Museu Felícia Leirner traz diversas opções para as férias. Na semana de 11 a 17 de janeiro, acontecem jogos educativos, twister musical, pinturas em vasos de plantas e visita aos bastidores do Auditório Claudio Santoro. No dia 11, acontece também o espetáculo “Violeiro”, com o artista do do Vale do Paraíba Rafael Gonzá, sobre a viola caipira.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Guarani NK promove oficina na Fábrica de Cultura Iguape (Enzo Jekupe/Divulgação)

Rap e música guarani na Fábrica de Cultura Iguape

Onde? Fábrica de Cultura Iguape. Praça Engenheiro Greenghalgh, 01 - Centro, Iguape.

Quando? Dia 16 de janeiro. Quinta-feira, 15h.

O Rapper Guarani NK, artista natural do Vale do Ribeira, apresenta oficina sobre a mistura entre o rap e a música tradicional Guarani Mbyá. O público poderá conhecer os instrumentos da música guarani e, ao mesmo tempo, técnicas de beats e composições da cultura Hip Hop.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Casa Guilherme de Almeida é opção de visitação para as férias (André Hoff/Divulgação)

Casa Guilherme de Almeida é opção para as férias

Onde? Casa Guilherme de Almeida. R. Macapá, 187 - Perdizes, São Paulo.

Quando? Terça a domingo, das 10h às 18h.

Para quem deseja conhecer mais os locais históricos da cidade, a Casa Guilherme de Almeida é uma boa pedida para as férias. O edifício foi residência do poeta e jornalista Guilherme de Almeida (1890-1969), um dos mentores do movimento modernista brasileiro. No acervo do museu, estão a sua coleção de obras de arte (gravuras, desenhos, esculturas, pinturas), além da biblioteca do autor e o mobiliário da casa, onde o poeta viveu de 1946 até a sua morte.

