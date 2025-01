Bússola Cultural: curso gratuito de mangá ministrado pelo criador de ‘Irmão do Jorel’

Curso gratuito ensina produção de mangá desde o básico

Onde? Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana, São Paulo.

Quando? Dias 18 e 19 de janeiro. Sábado e domingo, das 13h30 às 17h30.

O desenhista Raoni Marqs, artista da série animada “Irmão do Jorel”, ministra o curso “Mangá do Começo ao Fim”. Com inscrições gratuitas, a atividade ensina a criar o seu próprio mangá desde o básico, com dicas e técnicas. Os participantes também poderão produzir durante a aula as suas próprias histórias, nesse formato de HQ japonês.

Entrada Gratuita (necessário inscrição prévia).

Classificação: 14 anos.

Comédia “Medida por Medida” traz texto de William Shakespeare (Divulgação/Divulgação)

Comédia de Shakespeare no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? De 18 de janeiro a 16 de fevereiro. Sábado e domingo, às 18h30.

A comédia “Medida por Medida”, do dramaturgo inglês William Shakespeare, ganha montagem dirigida, traduzida e adaptada por Edna Ligieri no Teatro Sérgio Cardoso. A peça conta a história de um país que, após o presidente se ausentar, passa a ser governado por um rigoroso juiz que condena um homem à morte. A irmã do prisioneira vai tentar de tudo para reverter a sua condenação.

R$ 20 (meia) e R$40 (inteira)

Classificação: 12 anos.

Boituva recebe exposição de Billy Wilder em Realidade Virtual

Onde? Estação Cultura "Antonio Alves Barbosa. Avenida Tancredo Neves, S/N, Boituva.

Quando? De 20 de janeiro a 21 de fevereiro. De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Como parte do projeto MIS Experience 360, a exposição “O Cinema de Billy Wilder” poderá ser vista em Boituva, no interior de São Paulo, por meio da tecnologia de Realidade Virtual (VR). O novo projeto de itinerância do MIS Experience levará a exposição em formato virtual, a cada mês, para uma cidade diferente. Na capital paulista, a exposição sobre um dos mais célebres cineastas de Hollywood, diretor de “Crepúsculo dos Deuses” e “Quanto Mais Quente Melhor”, fica em cartaz até 26 de janeiro.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

O Mundo do Circo SP tem programação especial de férias

Onde? O Mundo do Circo SP. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Quando? Até 30 de janeiro. Consultar data e horário de cada atração.

As férias são mais divertidas no O Mundo do Circo SP, com atrações circenses, intervenções e oficinas, que acontecem ao longo de todo o mês de janeiro. Nesta semana, se apresentam “EnCanto”, da Palhaça Rubra, no dia 18; “Bloom - Caminhos e Encontros”, da Cia Lamada, no dia 19; e “O Circo - Tradição e Amor”, do Max Circus, dia 22. Nos mesmos dias, acontecem também intervenções do Mundo Trupe.

Exposição Oswaldo PRO Carnaval (Divulgação/Divulgação)

Exposição traz fantasias, sapatos e instrumentos do carnaval de SP

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Até 9 de março. Segunda a sexta, das 10h às 20h; Sábados e domingos, das 10h às 17h.

No último final de semana, o Edifício Oswald de Andrade, sede do CULTSP PRO - Escolas de Profissionais da Cultura, inaugurou a exposição “Oswald PRO Carnaval”, em parceria com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo. A atração inclui a mostra “Samba no Pé”, com sapatos curiosos e icônicos usados em desfiles oficiais; a mostra “Coração do Samba”, com todos os instrumentos básicos para formação de uma bateria de escola de samba; entre outros itens relacionados ao carnaval, como as fantasias da campeã do Carnaval 2024, Mocidade Alegre.

O dançarino Eric Fusion Skankaz, da Jamaica, compartilha seus conhecimentos na Fábrica de Cultura (Divulgação/Divulgação)

Oficina de dancehall com artista jamaicano no Capão Redondo

Onde? Fábrica de Cultura Capão Redondo. Rua Bacia de São Francisco, s/n - Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo.

Quando? Dia 19 de janeiro. Domingo, das 14h às 17h.

O dançarino Eric Fusion Skankaz, da Jamaica, ministra uma oficina de dancehall, estilo de música e dança popular jamaicana que surgiu no fim dos anos 1970, na Fábrica de Cultura Capão Redondo. O bailarino compartilhará suas histórias e vivências, além de ensinar passos e exercícios de dança.

Brincadeiras nas férias do Museu das Culturas Indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, São Paulo.

Quando? Dia 18 de janeiro. Sábado, às 14h.

O Museu das Culturas Indígenas recebe Luxtutwa, também chamado Henzio Fulni-ô, para compartilhar brincadeiras, cantos e vivências de seu povo, Fulni-ô, que vive em uma reserva indígena da cidade de Águas Belas, em Pernambuco. O Fulni-ô é o único grupo do Nordeste que conseguiu manter viva e ativa sua própria língua, a Yaathe.

Férias no Museu do Café em Santos com circo e “latte art”

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro - Centro, Santos.

Quando? Dias 18 e 19 de janeiro. Sábado e domingo, 15h.

O Museu do Café está com programação de férias cheia de atrações. Neste final de semana, além das atividades do espaço Café com Leite, o Museu promove oficina de circo, no sábado, desenvolvendo atividades de acrobacia e malabarismo; e de minibarista, no domingo, aprendendo a criar desenhos na espuma dos cafés, introduzindo as crianças ao latte art.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Oficina de fantoche é opção para as férias no Museu Casa de Portinari (Divulgação/Divulgação)

Oficinas de fantoche e contação em inglês em Brodowski

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski.

Quando? Dias 18 e 22 de janeiro. Sábado, às 10h e às 14h. Quarta-feira, às 10h e às 15h.

Diversas atividades na programação de férias do Museu Casa de Portinari: neste sábado, acontece a atividade “Inglês no Museu”, com atividades sensoriais e contação das histórias "We're going on a Bear Hunt", de Michael Rosen, e "I spy Numbers in Art", de Lucy Micklethwait. Já na quarta-feira o espaço promove uma oficina de confecção de fantoches de lápis, estimulando a imaginação e a criatividade das crianças.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Renato Domingue e Álvaro Henrique Alves levam rock ao Museu Felícia Leirner (Divulgação/Divulgação)

Museu Felícia Leirner recebe show do Duo Rock Campos

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 18 de janeiro. Sábado, 11h.

O melhor do rock nacional e internacional é interpretado pelo Duo Rock Campos em show no Museu Felícia Leirner. Os artistas locais, Renato Domingues (voz) e Álvaro Henrique Alves (guitarra/violão), apresentam um repertório eclético e cheio de hits. A atração integra a programação de férias do Museu.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira)

Classificação: Livre.

