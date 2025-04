Enquanto 76% das empresas avançam em sustentabilidade, mensurar retorno financeiro é o desafio

As empresas brasileiras estão avançando em práticas sustentáveis, embora a mensuração do retorno financeiro ainda seja o principal desafio.

É o que revela a terceira edição da pesquisa "Panorama da Sustentabilidade Corporativa" apresentado nesta segunda-feira (28) pela Amcham Brasil, em parceria com a Humanizadas, durante evento no Museu do Ipiranga (SP).

Após ouvir 401 empresários que representam cerca de 505 mil empregos diretos e um faturamento anual de R$ 2,9 trilhões, a organização do setor privado revelou que 76% das companhias já ocupam posição relevante na curva de maturidade da sustentabilidade, 52% estão engajadas na adoção de ações e 24% lideram iniciativas em seus setores. O resultado aponta um crescimento de cinco pontos percentuais em comparação ao ano anterior.

Além disso, 72% das empresas afirmam que o ESG já faz parte de sua estratégia corporativa, um salto considerável em relação aos 34% registrados em 2024.

Segundo Abrão Neto, presidente da Amcham Brasil, a edição reforça um espaço cada vez mais central da agenda nas decisões empresariais.

"O desafio que persiste é precisar de indicadores confiáveis e mensuráveis para calcular o valor financeiro que gera para o negócio", destacou.

Principais desafios

Entre os principais desafios enfrentados pelas empresas para avançar em suas metas, estão: comprovação do retorno financeiro das ações sustentáveis (58%), engajamento da alta liderança (54%) e alinhamento entre sustentabilidade, cultura e modelo de negócios (44%).

Um dos dados que preocupa é que apenas 48% das empresas utilizam benchmarks e avaliações externas para embasar suas decisões na área, sinalizando a necessidade de maior uso de indicadores mensuráveis e análises independentes.

Mirando o futuro

Para os próximos ciclos da pesquisa, os executivos apostam em: alinhar sustentabilidade à performance financeira e ao modelo de negócio (75%), fortalecer a cultura organizacional (62%), investir em energia limpa, inovação e tecnologias verdes (51%) e adotar métricas confiáveis e padronizadas para guiar a tomada de decisão.

Políticas públicas

Além das iniciativas privadas, o estudo aponta para a expectativa de políticas públicas que acelerem a agenda sustentável -- incluindo incentivos fiscais, linhas de crédito, regras claras, investimentos em educação e pesquisa, apoio a infraestruturas sustentáveis e estímulo à economia circular.

"A Amcham tem atuado de forma propositiva junto ao Congresso Nacional, apoiando propostas que impulsionem a energia limpa, a circularidade, o financiamento sustentável e o mercado regulado de carbono — pilares fundamentais para posicionar o Brasil como líder da nova economia verde", complementou o presidente da entidade.