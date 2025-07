Bússola & Cia: PMEs descentralizam o e-commerce no Brasil, aponta pesquisa

O comércio eletrônico brasileiro tem crescido nacionalmente e está se tornando cada vez mais descentralizado, alavancado pelas vendas e entregas de pacotes de pequenas e médias empresas (PMEs).

Segundo o novo levantamento do Mapa da Logística, realizado pela Loggi com dados do segundo trimestre deste ano, os empreendedores de PMEs estão presentes em diferentes regiões e fazem seus envios de forma mais pulverizada em todo o país, refletindo uma maior diversificação de origem de pacotes, por exemplo, com apenas 40% do volume vindo de São Paulo.

Nesse meio, 65% do volume das grandes empresas são originadas do estado paulista. Para mais informações, basta acessar o link e baixar o estudo completo.

R$ 2 milhões em Programa de Bolsas

O Instituto MRV&CO destina R$ 2 milhões ao Programa de Bolsas da Fundação Dom Cabral. O investimento fortalece o fundo patrimonial da FDC, lançado em 2025 com aporte inicial de R$ 20 milhões, composto por doações de empresas e indivíduos. A iniciativa visa ampliar o acesso à educação de excelência. Com o novo aporte, espera-se aumentar em 20% o número de bolsas em 2025 e em 25% em 2026.

COP30: obras do Hotel Vilas Líderes avançam em Belém

Assinado pela DMDL e Quadra Engenharia, o Hotel Vila Líderes abrirá suas portas em Belém para hospedar delegações globais durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), de 10 a 21 de novembro. As obras do empreendimento de mais de 19 mil m², seguem no ritmo planejado e contam com tecnologias inovadoras como steel frame e steel deck, promovendo sustentabilidade e capacitando a mão de obra local.

Estrategicamente localizado no bairro Marco, próximo a pontos-chave da conferência, o hotel impulsiona a economia regional com aquisição de materiais e geração de empregos. Após a COP30, o edifício será a futura sede do Centro Administrativo do governo do Pará, integrando investimentos de R$ 4,5 bilhões.

Parceria entre otimiza atendimento ao cliente em rede recém chegada ao Brasil

Depois de inaugurar suas duas primeiras lojas no Brasil, a Firehouse Subs Brasil anunciou mais uma novidade. A companhia firmou parceria com a E-Deploy e tem operação 100% digital, integrando totens de autoatendimento e gestão de cozinha via 3S Checkout. Dessa forma, a rede americana de subs agiliza o atendimento nas unidades e se prepara para o modelo de serviço delivery. Moacir Bastos, Chief Development Officer, destacou a importância da tecnologia para o cliente brasileiro, que, de acordo com o executivo, "responde bem ao autoatendimento" e declarou que a estratégia digital é fundamental no food service, já que aprimora a experiência do cliente e favorece o controle operacional.

Ação transforma beleza de 300 mulheres

No último sábado (19), Niely Cor&Ton promoveu uma das maiores ações de coloração do país, com a transformação gratuita de 300 mulheres no Parque Madureira (RJ) e no Parque da Cidade (Salvador). A ação destacou a linha 0% Amônia e reforçou o acesso democrático à beleza e autoestima. Teve ativações de autocuidado, bem-estar, atuação de alunas da Escola de Beleza do Grupo L’Oréal e, como legado social, Niely doará lavatórios e secadores para ONGs parceiras, ampliando o impacto positivo nas comunidades.

IA aprimora saúde mental e bem-estar dos colaboradores

A Evolução Digital lança o EmpatIA, agente de Inteligência Artificial focado em saúde mental e bem-estar dos colaboradores dentro das normas da NR-1, que estabelece diretrizes sobre saúde dos trabalhadores.

Por meio de uma linguagem acessível, escuta ativa e orientações baseadas em comunicação não-violenta e práticas de psicologia organizacional, o EmpatIA atuará como um canal seguro de conversas e ajuda prática com feedbacks mais empáticos, conscientes e estruturados, reduzindo ruídos e prevenindo conflitos antes que se tornem crises silenciosas, de afastamentos e altos índices de rotatividade.

Metade dos brasileiros se importam com a decoração do ponto de venda

De acordo com mapeamento recente do PiniOn, empresa de pesquisa de mercado especializada em dados competitivos e comportamentais, 50,9% dos brasileiros dizem que o clima e a decoração no ponto de venda (PDV) são os principais estímulos para comprar produtos. O dado reforça o papel da ambientação nas vendas, à frente até dos anúncios utilizados nas grandes redes. “A ambientação no PDV é essencial. Durante os meses de festa junina, por exemplo, essa ação se torna uma importante ferramenta de vendas. Mais do que uma data comercial, o São João é memória afetiva e isso se reflete nos dados de consumo”, conclui Talita Castro, CEO do PiniOn.

Operação logística sustentável para mais de 2000 veículos

O TECADI, um dos principais operadores logísticos do Sul, concluiu uma robusta operação de recebimento e desova de mais de 2.000 veículos elétricos e híbridos da montadora BYD, referência global em mobilidade sustentável. A operação teve início com a coleta de mais de 665 contêineres adaptados no Porto de Itajaí (SC), vindos diretamente da China, e envolveu transporte rodoviário com operação 24 horas por dia, desembarque, desova e armazenagem estratégica. O destino inicial dos veículos foi o centro logístico do TECADI em Itajaí/SC, localizado a poucos quilômetros do porto. Na unidade, os contêineres foram desovados e os veículos passaram por processos de vistoria, garantindo a integridade e a rastreabilidade das cargas para distribuição da frota da BYD no mercado nacional. "A parceria com a BYD comprova nossa capacidade de executar operações complexas, com agilidade, tecnologia e total alinhamento aos princípios de sustentabilidade e inovação que o mercado exige", afirma Rafael Dagnoni, CCO e sócio-fundador do TECADI.

Interesse por vistos resiste

Mesmo com o endurecimento das regras e novas taxações anunciadas pelo governo Trump para brasileiros, cresce a procura por alternativas legais de entrada nos EUA. Pesquisa da Bicalho Consultoria Legal mostra que mais de 4 mil pessoas buscaram orientação jurídica no 1º semestre de 2025 — número que pode dobrar até o fim do ano. Vistos como EB-2 NIW, EB-1A e de estudante estão entre os mais requisitados. Flórida, Califórnia, Nova York e Massachusetts seguem entre os destinos preferidos.

70% das vendas de decoração vêm de mulheres millennials e geração X

A Giuliana Flores registrou um aumento de 30% nas vendas de produtos voltados à decoração entre janeiro e junho de 2025, impulsionado principalmente por mulheres millennials e da geração X. Segundo levantamento feito com base no perfil de compra dos clientes da marca nesse período, consumidoras entre 30 e 55 anos, especialmente das regiões Sudeste e Sul, têm investido cada vez mais em arranjos permanentes, flores desidratadas e vasos com plantas frescas para compor os ambientes. Representando 70% das compras, esse público demonstra maior interesse por itens que unem estética, bem-estar e personalidade nos espaços da casa.

29% das empresas procuram por IA

Luby indica que 29% das empresas estão interessadas em IA, 26% em desenvolvimento de software e 20% em visão computacional. Das interessadas em IA, há a busca de uma expertise para acelerar a implementação dessas soluções em seus negócios, com foco na automação de processos manuais e fluxos operacionais.

Óleo natural tem inovação comprovada

O Laboratório Aclimação, dono das marcas Epilê e Rugól, aposta em ciência para impulsionar a tradição. Um estudo clínico inédito comprovou a eficácia do óleo de rosa mosqueta 100% puro da Epilê no clareamento de manchas em axilas e virilhas, com melhora visível em 30 dias. Lançado nos anos 1990, o produto é um dos mais vendidos da marca brasileira de cosméticos, que hoje comercializa 3 milhões de unidades por ano. O relatório da pesquisa foi submetido à Anvisa e reforça o foco da empresa em inovação com respaldo técnico.

Plataforma digital vai capacitar 10 mil vendedores

A Pitzi, empresa de proteção para smartphones e eletrônicos no Brasil, lançou uma plataforma digital de capacitação para vendedores de redes varejistas, operadoras e fabricantes de celulares, com meta de treinar 10 mil profissionais em dois anos e impulsionar as vendas em 10%. Desenvolvida com foco em praticidade, a plataforma oferece trilhas de conhecimento sobre produtos Pitzi, técnicas de venda e gestão, tudo em formato gamificado.

Mentoria gera crescimento de 300%

Com mentoria do Sales Clube, a Somos WUP, especializada em soluções estratégicas de gestão e pessoas, cresceu mais de 300% e hoje mantém um ritmo acelerado de expansão após aplicar novas metodologias e profissionalizar sua operação comercial.

Cabotagem reduz emissões de CO₂

Segundo levantamento exclusivo da Norcoast, empresa brasileira de navegação costeira, a cabotagem é capaz de reduzir 89% das emissões de CO₂ no setor logístico. O estudo considerou as operações realizadas ao longo de 2024 para uma multinacional do setor químico, tendo como ponto de partida o porto de Suape (PE) e destinos os portos de Manaus (AM), Santos (SP) e Paranaguá (PR).

Aplicando fatores de emissão normatizados pelo GHG Protocol, o levantamento quantificou as emissões de CO² geradas por tonelada-quilômetro transportada, comparando os modais marítimo e rodoviário.

Vagas para influenciadores

A Rhino, startup de mobilidade urbana, abriu mil vagas para influenciadores em seu novo Programa de Embaixadores em São Paulo. Para participar, é preciso ter feito ao menos uma corrida na plataforma, ter mais de 10 mil seguidores no Instagram, boa conversão com cupons e audiência majoritariamente paulista. Os selecionados receberão benefícios como cupons mensais, comissões, corridas gratuitas e acesso antecipado a recursos. Inscrições: vamosrhino.com/embaixadores.

Novo Coordenador Financeiro

A D4Sign by Zucchetti anuncia Leandro Ferreira da Silva como novo Coordenador Financeiro. A promoção reforça o investimento da empresa no crescimento de seus talentos e na valorização da cultura organizacional, reconhecida pelo selo Great Place to Work por cinco anos seguidos. Com mais de 9 anos de experiência, Leandro é formado em Administração e pós-graduado em Gestão Financeira, com uma trajetória que reflete excelência, visão estratégica e alinhamento aos valores da D4Sign.

Nova Gerente de Produto

O Grupo Leonora, referência nacional nos segmentos de papelaria, presentes, brinquedos e soluções educacionais, anuncia a chegada de Giorgia Roepke como nova Gerente de Produto. A profissional passa a atuar na sede administrativa da companhia, em Palhoça (SC), com o desafio de liderar o time de desenvolvimento de produtos e impulsionar novas frentes de negócio nas marcas do grupo. Com 14 anos de experiência no setor de gifts e chocolates, Giorgia tem passagens por marcas reconhecidas como Imaginarium e Brasil Cacau. Ao longo de sua trajetória, desenvolveu sólida expertise em gestão de portfólio, curadoria de sortimento, desenvolvimento de coleções e produtos exclusivos, além de atuação com licenciamentos estratégicos e colaborações com outras marcas.

Reconhecimento global a CEO

Um dos principais títulos internacionais da área de tecnologia foi renovado para Caio Amante, CEO da Dataside. Ele segue como um dos apenas 10 brasileiros a integrar o programa que reúne líderes com atuação destacada em estratégia e inovação. A recondução reforça o papel de Amante no setor e o posicionamento da Dataside entre as empresas brasileiras com maior acesso a tendências e discussões globais sobre transformação digital.

Novos executivos em tech

A MakeOne anuncia Filipe Santos como Chief AI Officer e Bartolomeu Souza como Diretor de CX. As contratações fortalecem a estratégia da empresa em inteligência artificial e experiência do cliente. Filipe traz experiência em IA, inovação e educação executiva, enquanto Bartolomeu tem mais de 20 anos em transformação digital e CX. A chegada dos executivos ocorre em um momento de crescimento acelerado e reposicionamento da marca, com foco na integração entre tecnologia, estratégia e relacionamento com o cliente.

