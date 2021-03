Bússola & Cia: Edvaldo Vieira assume o comando da Amil

Amil tem novo CEO

A operadora de saúde Amil anuncia o executivo Edvaldo Vieira como novo CEO. Edvaldo ocupava a posição de Chief Operating Officer da empresa, onde atua desde junho de 2016. Sua gestão eficiente na reorganização de estratégias foi reconhecida pelo comando da companhia. Ele passa a comandar a empresa diante de um quadro de fusões de concorrentes e do grande desafio imposto pela pandemia ao setor. Vieira substitui José Carlos Magalhães, que segue como CEO do UnitedHealth Group Brasil, e vinha acumulando interinamente a função de CEO da Amil, desde julho de 2020.

Shopping seguro

Com a participação de Evaristo Costa e Glória Pires, a Multiplan lançou campanha para destacar o cuidado com a limpeza e a segurança sanitária em seus shopping centers. O filme para canais de TV aberta e fechada e mídias digitais mostra os bastidores de um shopping antes de sua abertura. A veiculação começa por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com a assinatura: “Lugar de gente que se cuida”.

Pet sustentável

A partir de agora, 100% das embalagens da Petlove contarão com o selo eureciclo, que garante uma destinação responsável dos resíduos sólidos comercializados, por meio de logística reversa, destinando recursos para operações de cooperativas de reciclagem. A expectativa é compensar mais de 1,8 toneladas de materiais em 2021. A iniciativa tem ainda um importante impacto social: o projeto remunera catadores e cooperativas envolvidos no processo de triagem dos materiais.

Atuação solidária

Fortalecer a atuação das instituições brasileiras diante dos desafios da pandemia no Brasil. Este é um dos compromissos assumidos pelo Instituto Sabin, braço social do Grupo Sabin, desde os primeiros registros de casos da doença no Brasil. Engajando práticas e abraçando iniciativas positivas para reduzir os impactos da Covid 19 nas comunidades mais vulneráveis e nas organizações da sociedade civil, a instituição é uma das apoiadoras do financiamento do fundo emergencial, lançado pelo Fundo Positivo, para auxiliar na cobertura de gastos administrativos e sustentabilidade financeiras das entidades que atuam no campo da prevenção e assistência às pessoas que vivem com HIV/Aids.

Suco natural

Marca líder no segmento de sucos 100% naturais, a Natural One investiu R$ 6 milhões em ampliação de planta fabril, novos equipamentos e contratações para extrair sucos de laranja e limão em sua fábrica de Jarinu, São Paulo. O número de extratoras de frutas foi triplicado.

Usinas de oxigênio

A UniãoBR realizou parceria com 20 empresas e entidades para viabilizar a compra de seis usinas de oxigênio para o Amazonas. Os equipamentos serão doados para os hospitais públicos nas cidades de Alvarães, Santo Antônio do Içá, Codajás, Tapauá, Apuí e Urucará. O valor do equipamento doado é de R$ 2 milhões.

Quem doa

Participaram da iniciativa as empresas: Ambev, Americanas, Braskem, Claro, ClearSale, Coca-Cola Brasil, Electrolux, Eneva, Fundação Casas Bahia, Google.org, Grupo Carrefour Brasil, Grupo HEINEKEN, Instituto Lojas Renner, LEROY MERLIN, Natura, PayPal, Sul América, Umicore, XP Inc. e Ypê.

Descontinho

O Digio, bantech de serviços financeiros, oferece mais um benefício para os usuários do cartão azulzinho: o Descontinho. Os clientes poderão adquirir produtos em dezenas de empresas e aproveitar reduções de até 60% nas compras realizadas com o cartão de crédito. São parceiros da iniciativa empresas como Petz, Philips, Centauro, Marabraz, Renner, Mobly, O Boticário e hoteis.com.

