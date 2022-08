Bússola & Cia: Dom Cabral discute futuro das empresas

Por Bússola

A Fundação Dom Cabral (FDC) realizará, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, o 7º Fórum Anual de Governança e Gestão que terá como tema o Código da Longevidade – Lições, visões e projeções para o futuro da sua empresa. O tradicional evento da FDC focado nas médias empresas volta ao formato 100% presencial, no campus Aloysio Faria, em Nova Lima (MG). A programação do evento vai contar com nomes como o filósofo Mário Sérgio Cortella; o campeão olímpico de 2008 em natação César Cielo; o presidente do Conselho da Média e Pequena Empresa Industrial (Compi) da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (FIESP), Luciano Coutinho; o fundador da Samba Tech, Gustavo Caetano; o professor da Nova SBE Portugal Daniel Traça; e o sócio da XP, Rodrigo Moreira, além de todo o time de professores e especialistas em médias empresas da FDC.

Infinite

O app da InfinitePay entrou para o Top 10 Apps de Negócios da Apple, que seleciona os melhores e mais baixados aplicativos grátis para os usuários. A marca aparece na lista ao lado de nomes como WhatsApp, Microsoft Teams, Zoom e Linkedin, sendo o único aplicativo de soluções de pagamentos/financeiras no ranking. Em 10º lugar, o app da InfinitePay é uma ferramenta prática para os mais de 300 mil empreendedores/clientes da empresa.

Escola no App

O WhatsApp está instalado em 99% dos smartphones, segundo a pesquisa “Panorama Mobile Time/Opinion Box”. Por isso, o empreendedor alemão Jan Krutzinna fundou a ChatClass, startup que visa usar a ferramenta na educação de forma interativa via chat pelo WhatsApp e Instagram. A partir de recursos de machine learning, a edtech oferece a possibilidade para empresas, instituições de ensino e professores de inglês autônomos criarem seus cursos e treinamentos na plataforma de forma rápida, selecionando umas das atividades prontas ou por meio do preenchimento de formulários, sem necessitar de experiência em desenvolvimento de softwares.

Performance

A Overclock, startup líder no mercado de performance drinks, lançou seu novo sabor Fruit Punch com um rótulo especial comemorativo para os jogadores da Imperial Esports que vão representar o Brasil no CS:Go Major que acontece em novembro, pela primeira vez no país. "A Overclock é uma bebida criada para gamers, que melhora a cognição e maximiza a performance mental, sem causar efeitos colaterais. Faz todo sentido que esteja ao lado de um time que precisa de foco, concentração e decisões rápidas", diz Karina Amaral, fundadora e CEO da empresa. Com pouco mais de dois anos de existência, a empresa criada em fevereiro de 2020, no início da pandemia, já atingiu seu break even.

Homenagem

Em virtude de suas contribuições ao crescimento e desenvolvimento da indústria no estado da Bahia e no Brasil, Henri Armand Slezynger, fundador e presidente do Conselho de Administração da Unigel, receberá medalha da Ordem do Mérito Industrial nesta quinta-feira, 25, às 18 horas, em cerimônia a ser realizada na Fieb (Federação das Indústrias do Estado da Bahia). A medalha é concedida pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) semanas após Henri Armand Slezynger receber o título de cidadão baiano e anunciar um empreendimento histórico da Unigel: a primeira fábrica de hidrogênio verde do Brasil e uma das maiores do mundo no segmento.

Setembro Amarelo

O Wellz, plataforma de saúde mental do Gympass, promove no dia 9 de setembro, às 9h, o webinar “Setembro Amarelo nas Empresas: promoção de Saúde Mental e Segurança Psicológica”. O bate-papo online vai reunir especialistas para debater a importância da promoção de ambientes de trabalho e culturas organizacionais saudáveis.

Cripto

A BlockBr, fintech de digital assets e investimentos, criou o conceito de Token as a Service (TaaS) para impulsionar ainda mais o segmento dos criptoativos no mercado brasileiro e fomentar a tokenização a originadores e distribuidores de ativos. A empresa projeta uma distribuição que poderá chegar a mais de R$ 40 bilhões logo nos três primeiros anos de atuação.

Aniversário

Neste mês de agosto, a Ser Educacional está comemorando 19 anos de existência como um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil. O conglomerado conta com mais de 330 mil alunos matriculados em cursos de graduação, pós-graduação, mestrados e doutorados, espalhados em mais de 60 instituições entre faculdades, universidades, centros universitários e escolas técnicas, presentes em todo o território nacional.

Conexão

A Movidesk lançou portal de vagas com foco em profissionais de Atendimento e Suporte, Customer Success (CS) e Customer Experience (CX). “Nós acreditamos que existem profissionais de atendimento sensacionais que foram desligados ou estão buscando uma primeira oportunidade. Por outro lado, vemos também que existem empresas com oportunidades de carreira e cultura igualmente sensacionais procurando este profissional. Nosso portal de Vagas chega para fazer esta conexão", afirma Donisete Gomes, fundador e CEO na startup.

Mico-Leão-Dourado

Símbolo da fauna nacional, o mico-leão-dourado continua no foco da ExxonMobil. A empresa anunciou a renovação do apoio à Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD), no interior do Rio de Janeiro, com uma contribuição de R$ 1 milhão para ajudar a preservar a espécie em seu habitat natural, que atualmente conta com apenas cerca de 2.500 animais.

Na seleção

O setor de eventos registrou um crescimento de 400% no último ano, segundo pesquisa do Linkedin, em parceria com a Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta). A Even3, que oferece plataforma para a organização de eventos acadêmicos, técnicos, científicos ou empresariais, teve sua demanda triplicada no período. Os bons números fizeram a empresa se destacar nacionalmente e ser selecionada para participar de dois dos maiores programas de aceleração de startups do país, o Scale Up, da Endeavor, e o Sebrae Like a Boss Internacion

Empresas

A startup Yapoli fez levantamento apontando que grandes empresas compartilham ao menos 25 mil vezes seus ativos digitais (documentos, fotos, vídeos, contratos e tudo que pode ser armazenado) com pessoas de fora de suas organizações. Empresas com média de 700 colaboradores perdem cerca de R$ 1 milhão a cada ano por causa da bagunça e da má utilização de seus materiais também calcula a startup.

Educação

A Ironhack, escola global de tecnologia, disponibiliza para todos aqueles que querem iniciar carreira na programação uma atividade gratuita de Javascript, linguagem de programação mais usada no Brasil. Sem pré-requisitos e totalmente online, o interessado aprenderá alguns conceitos básicos usando JavaScript, como variável e loops. “Junto às videoaulas, o exercício possui editor de código para criação de um pequeno projeto, incentivando o primeiro contato com tecnologia", explica o General Manager Americas da Ironhack, Alexandre Tibechrani.

Exclusivo

O Linker, banco digital exclusivo para PJ, lançou novos serviços como Emissão de Nota Fiscal de Serviço, Open Finance e um novo modelo de Planos de Assinatura. Serão oferecidas três opções de Planos de Assinaturas. Além disso, o Linker é pioneiro em implementar a Emissão de Nota Fiscal de Serviço em sua plataforma bancária. O objetivo é centralizar as tarefas financeiras em um só lugar, facilitar a conciliação e possibilitar agilidade ao contador na configuração das notas.

Elétrico

No primeiro semestre de 2022 houve mais emplacamentos no país do que em todo o ano de 2021, segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE). O Vemob mira esse mercado. Considerado o maior evento de veículos elétricos, mobilidade e inovação da Região Nordeste, já se tornou referência sobre o assunto. Em 2022 vai realizar a terceira edição, novamente presencial, entre 6 e 8 de outubro, em Salvador (BA). As inscrições são gratuitas. No total, são esperadas mais de 3 mil pessoas – 50% a mais no comparativo com a primeira edição, realizada em 2019.

Inspira

A Inspira Rede de Educadores reunirá diretores, gestores de instituições de ensino e líderes de setores estratégicos da Companhia em um intercâmbio de experiências voltadas à promoção de uma educação de excelência. Entre os dias 31 de agosto e 1° de setembro, a quarta edição do Congresso de Diretores será realizada no auditório da sede da Inspira, no centro do Rio de Janeiro, e contará com palestra especial de Rossandro Klinjey, psicólogo, consultor em Educação e Desenvolvimento Humano e professor visitante da Fundação Dom Cabral.

Rock no hotel

Atrio Hotel Management anuncia a reabertura do Ibis Budget Rio de Janeiro Centro com expectativa de ocupação superior a 80% durante o Rock In Rio. “Estamos muito confiantes na retomada do sucesso desse empreendimento e já ampliamos nossa equipe em mais de 15 pessoas”, diz Rui Medeiros, diretor Regional de Operações da Atrio.

Fome

Enquanto milhares de pessoas passam fome diariamente, cerca de 41 mil toneladas de alimentos em perfeitas condições deixam de ser aproveitadas. Os dados são do Programa Mundial de Alimentos (WFP), da Organização das Nações Unidas (ONU), e deixam ainda mais evidente um problema que poderia ser evitado: boa parte desses produtos acabam no lixo. Engajada nessa luta e inspirada em um modelo europeu de combate ao desperdício de alimentos, a Food To Save já evitou, desde o início da sua operação, o descarte de mais de 300 toneladas de alimentos na capital paulista, no Grande ABC, Campinas (SP) e recentemente, no Rio de Janeiro (RJ).

