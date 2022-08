Entrevista: L’Oréal investe na diversidade dos cabelos brasileiros, diz executivo

Por Bússola

Omar Hajeri é um cidadão franco-tunisiano, graduado pela EM Lyon Business School. Iniciou sua carreira na L'Oréal em 2001, em marketing na Divisão de Produtos Profissionais na França, onde descobriu a paixão pelo negócio de salão de beleza da empresa.

Assumiu importantes cargos internacionais na Europa, principalmente como diretor administrativo da Divisão de Produtos Profissionais para a Holanda em 2011 e para o Reino Unido em 2014.

Desde 2019, Omar Hajeri conduz a transformação da Divisão para um motor de crescimento digital e de comércio eletrônico para a L'Oréal, como diretor da Zona da Europa Ocidental da Divisão de Produtos Profissionais da L'Oréal.

Em entrevista à Bússola, Hajeri falou sobre como a L’Oréal vem percorrendo essa jornada de engajamento com beleza e sustentabilidade.

Bússola: Qual é o motivo de sua vinda ao Brasil? O Brasil é um mercado prioritário para a Divisão de Produtos Profissionais da L’Oréal? Por quê?

Omar Hajeri: O Brasil é um mercado muito inspirador, porque é um mercado muito diversificado. Como divisão de beleza profissional, queremos responder a todas as necessidades de beleza, seja qual for a curvatura do cabelo.

No Brasil, encontramos a maior diversidade de cabelos, principalmente em termos de cabelos crespos. Estamos oferecendo a qualidade de nossas inovações revolucionárias para atender a essas necessidades de beleza.

Bússola: Houve impacto no setor de beleza por causa da pandemia. Qual é o papel da Divisão de Produtos Profissionais da L’Oréal, tanto no Brasil quanto no mundo, durante e após esse período? Como está sendo essa retomada? Como a divisão tem fomentado o setor de beleza no Brasil?

Omar Hajeri: Como líder da indústria de penteados, desempenhamos um papel acompanhando nossos parceiros nessa crise histórica causada pela pandemia.

Uma de nossas principais missões tem sido fornecer à indústria as melhores diretrizes para operar com segurança e fornecer todas as ferramentas para retomar os negócios mais rapidamente. Um dos principais desafios que temos que enfrentar agora é trazer de volta os consumidores todos os consumidores aos salões, estimulando a atividade.

Sei que nossa equipe brasileira propôs muitos mecanismos, como o Beleza Amiga, que foi um programa de suporte à indústria, com congelamento de boletos, além da criação de vouchers para os clientes usarem quando os salões reabrissem. Neste ano, junto da ABSB (Associação Brasileira de Salões de Beleza) lançamos a campanha “Tô Voltando”, que fomentou um retorno seguro aos salões. A nossa ambição é e será, nos próximos anos, ser o melhor parceiro de negócios gerando tráfego para os salões.

Bússola: Como a preocupação do DPP com a acessibilidade se reflete nas ações?

Omar Hajeri: Todas as nossas marcas profissionais lançaram novas gamas inclusivas e programas de formação para cabelos com curvatura. Com Curl Manifesto da Kérastase e Curl Expression da L'Oréal Professional, oferecemos tecnologias inovadoras para os tipos de cabelo mais exigentes e diversificados. Além disso, estamos oferecendo a todos os nossos parceiros treinamentos em todo o mundo para tratar, colorir e modelar esses fios.

Bússola: Você tem um instituto dedicado à formação de profissionais de beleza. Só existe no Brasil? Por que? E pretendem replicar o modelo em outros países?

Omar Hajeri: Nossos Institutos L'Oréal desempenham um papel fundamental na indústria profissional brasileira. Com nove institutos espalhados pelo país, estamos oferecendo empregos para jovens e impactando positivamente em suas comunidades. 95% dos alunos são recrutados antes do final da formação. Nossa divisão de Produtos Profissionais da L'Oréal tem um papel social a desempenhar na indústria e estou convencido de que o Instituto L'Oréal continuará desempenhando um papel muito importante.

Bússola: A transformação tecnológica é cada vez mais evidente, quais estratégias a DPP vem implementando para se tornar uma Beauty Tech?

Omar Hajeri: Nos últimos 2 anos, a divisão foi totalmente transformada com a digitalização completa do nosso modelo de ativação B2B. Para acompanhar o rápido desenvolvimento de profissionais independentes nos principais mercados, a divisão reinventou a forma como alcança profissionais em todo o mundo.

Em todo o mundo, investimos em mídias sociais e transmissão ao vivo para alcançar cabeleireiros em escala.

Além disso, estamos investindo em fortes recursos de dados para interagir melhor com todos os nossos parceiros. Agora temos um poderoso ecossistema Offline+Online orientado a dados para envolver, treinar e atender salões e profissionais independentes de maneira mais personalizada.

Bússola: O mundo e os consumidores estão cada vez mais atentos à sustentabilidade em todos os setores, ponto crucial na hora de escolher um determinado serviço ou produto. Que ações a divisão vem liderando nesse sentido? Existem projetos planejados para o Brasil? Fora do país já vemos refil de produtos da marca Kérastase. Há previsão de chegada deste modelo no Brasil?

Omar Hajeri: A Divisão de Produtos Profissionais está fortemente comprometida com a sustentabilidade há muitos anos.

Você sabia, por exemplo, que 85% dos nossos produtos são feitos em plantas neutras em carbono e 41% são feitos em fábricas de circuito de água que reciclam a água de sua fase de produção?

As embalagens também estão se tornando cada vez mais sustentáveis. Relançamos nossa gama completa L'Oréal Professionnel Serie Expert, que agora é reciclável ​​e feita com até 95% de plástico reciclado. Os shampoos e condicionadores da Redken foram convertidos em PCR Plastic, economizando 475 toneladas de plástico. E o tubo Dialight agora é feito de 95% de alumínio reciclado!

E não vamos parar por aí. Até 2030, 100% dos plásticos usados ​​em nossas embalagens serão provenientes de fontes recicladas ou de base biológica. Nosso compromisso é de longo prazo.

Nossa divisão, totalmente reinventada - mais inclusiva, verdadeiramente omnichannel, mais digital e mais orientada a dados - continuará liderando o setor. Nos próximos anos, a divisão embarcará toda a comunidade de cabeleireiros na jornada da sustentabilidade com o lançamento de seu programa “Hairstylists for the Future”. Um programa baseado em 3 pilares principais: Redução do consumo de água, gestão de resíduos e redução de energia. Estamos lançando o L'Oréal Water saver, que reduz o uso de água em até 69% nos salões. Isso é altamente disruptivo e foi classificado entre as 100 principais inovações pela Time Magazine.

No Brasil, estamos lançando este programa Hairstylists for the future, com foco em soluções de reciclagem e transição para energia renovável. No próximo ano, iremos mais longe com o lançamento do nosso L’Oréal Water saver no país.

Com essas inovações ousadas, dedicadas aos profissionais, continuaremos a impulsionar a transformação da indústria.

