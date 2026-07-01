Bússola & Cia: Copa do Mundo vira palco para trocas e networking empresarial

Durante a Copa do Mundo, um dos maiores eventos esportivos do mundo, nasce em São Paulo um projeto que propõe uma nova forma de viver esse momento: a Casa Copa.

Criada pela Casa Osten em parceria com o Future Is Now, a iniciativa transforma o período da Copa em uma plataforma de relacionamento, experiência e conexão entre lideranças, ocupando um território que vai além da transmissão dos jogos.

Instalada na Casa Osten, espaço reconhecido por sua proposta de experiência, design e relacionamento, a Casa Copa será um ambiente exclusivo, com acesso por curadoria, reunindo executivos, empresários, investidores e formadores de opinião ao longo dos aproximadamente 40 dias de competição. Interessados em saber mais podem entrar em contato com o Future Is Now pelo site.

Oliveira Trust alcança R$ 2 trilhões em operações ativas

A Oliveira Trust atingiu a marca de R$ 2 trilhões em operações ativas no mercado de capitais, consolidando sua posição como maior infraestrutura fiduciária independente do Brasil. O volume, equivalente a 15,7% do PIB nacional, dobrou em cerca de três anos e reúne atividades como agente fiduciário, administração de fundos, custódia, escrituração e estruturação de operações. A companhia lidera o ranking da ANBIMA em administração de FIDCs e processa mais de 5 mil operações ativas em debêntures, CRIs, CRAs, notas comerciais e fundos estruturados.

Brasileiros ampliam busca por telas maiores e vendas de Smart TVs crescem 117% na Livelo

O interesse dos brasileiros por entretenimento para o maior torneio de futebol impulsionou as vendas de Smart TVs na Livelo em 2026. Entre janeiro e maio, a categoria cresceu 117% no comparativo anual, somando R$ 16,6 milhões em vendas e o resgate de 77,3 milhões de pontos.

O mês de maio superou em 70% a média do ano. O destaque foram os aparelhos acima de 75 polegadas, com alta de 310%. A Samsung liderou as marcas, o aplicativo foi o canal favorito e o Grupo Casas Bahia concentrou 77% das transações, confirmando a busca por telas maiores e melhor tecnologia para a casa.

40% dos brasileiros acreditam que a IA pode reduzir impactos socioambientais

Embora 54% dos brasileiros não saibam o que significa a sigla ESG, a cobrança sobre as empresas por transparência, responsabilidade social e impacto ambiental está mais forte do que nunca.

É o que revela o ‘’ESG Consumer Index 2026’’, estudo desenvolvido pela CI&T, multinacional brasileira especializada em transformação tecnológica, em parceria com a Box1824, consultoria de pesquisa de tendências e comportamento.

O levantamento aponta a Inteligência Artificial como uma das principais forças por trás dessa mudança: para 40,5% da população, a tecnologia pode ajudar empresas a reduzir impactos socioambientais, enquanto consumidores utilizam ferramentas de IA para verificar informações, questionar promessas corporativas e exigir evidências concretas de resultados.

Mais do que entender conceitos ou siglas, os brasileiros estão preocupados com questões que afetam diretamente seu cotidiano. Sete em cada dez afirmam que os problemas ambientais impactam sua saúde, 79,2% defendem relatórios corporativos mais transparentes e acessíveis e um em cada cinco coloca a fiscalização ética das empresas como sua principal prioridade.

Atendimento do Sebrae no Circuito de Compras conquista Selo Diamante em premiação nacional

O posto do Sebrae localizado no Circuito de Compras, maior shopping popular da América Latina, foi reconhecido com a Categoria Diamante do Selo Sebrae de Referência em Atendimento, o mais alto nível da premiação nacional que avalia a qualidade dos serviços oferecidos aos empreendedores.

O reconhecimento evidencia o compromisso da equipe com a excelência, a eficiência e a geração de valor para os clientes atendidos diariamente. Além da conquista da unidade, o atendente do posto também recebeu reconhecimento pelo desempenho e dedicação no atendimento, reforçando a qualidade do trabalho realizado e o impacto positivo gerado para os pequenos negócios que buscam apoio e orientação no local.

Premiação gratuita para mais de 300 executivos

O Prêmio GTIS 2026, realizado pela Grownt, está com inscrições gratuitas abertas em 18 categorias voltadas à inovação, inteligência artificial, ESG e transformação digital.

A premiação já reúne mais de 800 projetos inscritos, envolvendo cerca de 346 executivos do ecossistema de tecnologia e empresas com faturamento médio de R$ 400 milhões. A edição deste ano traz novas categorias para startups, venture capital, reconhecimento profissional e impacto socioambiental. A cerimônia será realizada em novembro, em São Paulo.

Crédito mais restrito impulsiona reformas residenciais

Com menos espaço para a compra de imóveis e mais acesso ao crédito para reformas, brasileiros estão investindo na melhoria das residências atuais. Levantamento da JoomPro identificou forte crescimento em categorias ligadas à reforma e acabamento entre maio de 2025 e maio de 2026:

Vasos sanitários: +232%, com incremento de R$ 11,2 milhões em vendas;

Acabamentos e revestimentos para pintura: +119%, com aumento de R$ 980 mil;

Papel de parede: +56%, com crescimento de R$ 5 milhões;

Torneiras para banheiro: +28%, adicionando R$ 18,8 milhões em vendas.

Para a JoomPro, os números refletem uma mudança de comportamento do consumidor, que passa a priorizar a valorização e modernização do imóvel onde já vive, em vez da compra de uma nova propriedade.

Startup europeia de IA conversacional chega no Brasil

A AENVO, startup europeia de IA conversacional humanizada, chega ao Brasil com o propósito de tornar o atendimento ao cliente mais acessível e intuitivo por meio da fala, proporcionando jornadas mais fluidas e sem fricção para usuários e empresas.

Fundada por Douglas Costa e Fabiano Cruz, tem como diferencial a oferta de autenticação biométrica em mais de 70 biomarcadores capazes de reconhecer quem está falando e quebrando uma barreira linguística que ainda é muito grande.