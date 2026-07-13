EUA utilizam, pela 1ª vez, drones marítimos para atacar base de submarinos no Irã

As Forças Armadas dos Estados Unidos recorreram, pela primeira vez em uma operação de combate, a drones marítimos para atingir um centro de manutenção de submarinos e embarcações no Irã.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 13, pelo Comando Central do Exército dos Estados Unidos (Centcom), em meio à intensificação do conflito.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, acompanhado por imagens da operação, o Centcom informou que as tropas americanas “atacaram com sucesso”, no domingo passado, a instalação localizada em um porto iraniano com “vários drones de superfície para ataques unidirecionais”.

Segundo o comando militar, “Três embarcações de superfície não tripuladas do tipo Corsair atingiram o porto da Base Naval de Bandar Abbas, marcando a primeira vez que as forças americanas empregam drones marítimos em operações de combate”.

O Centcom também declarou que a ofensiva “reduziram a capacidade do Irã de continuar atacando o transporte marítimo comercial”.

Também nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o restabelecimento do bloqueio naval ao Irã. O governo americano também informou que passará a cobrar uma taxa de 20% pela proteção de embarcações que cruzarem o estreito de Ormuz, em meio à escalada da guerra.

O conflito ganhou força desde a semana passada, quando Trump declarou encerrado o acordo de cessar-fogo firmado com a república islâmica em 17 de junho. A decisão foi tomada após a continuidade dos ataques atribuídos a Teerã contra embarcações que transitam pelo estreito de Ormuz, rota estratégica por onde circulava cerca de um quinto da produção mundial de petróleo bruto antes do início da guerra.

No fim de semana, as forças americanas anunciaram ataques contra aproximadamente 140 alvos militares iranianos. As ações utilizaram munições de precisão lançadas por aeronaves de combate, drones e navios de guerra.

Como resposta, o Irã realizou bombardeios contra Kuwait, Bahrein, Catar, Jordânia, Omã e Emirados Árabes Unidos, países aliados dos Estados Unidos que abrigam presença militar americana.

*Com informações da agência EFE.