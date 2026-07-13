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Empresas trocam ChatGPT e Claude por modelos chineses de IA

DoorDash, Siemens e Airbnb adotam modelos como DeepSeek, Kimi e Z.ai para reduzir custos e diversificar fornecedores

DeepSeek: modelos da empresa chinesa têm ganhado espaço no corporativo (Nasir Kachroo/NurPhoto/Getty Images)

DeepSeek: modelos da empresa chinesa têm ganhado espaço no corporativo (Nasir Kachroo/NurPhoto/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 13 de julho de 2026 às 15h44.

Empresas no mundo todo estão trocando modelos de inteligência artificial (IA) americanos por opções chinesas, segundo o Financial Times. Um dos principais motivos é justamente o que tem preocupado companhias como a OpenAI e a Anthropic — o preço das assinaturas.

De acordo com o site britânico, empresas como a DoorDash, a Siemens e o Airbnb adotaram ferramentas de IA chinesas, atraídas por modelos mais baratos e até mesmo mais fáceis de executar em sua própria infraestrutura.

O cofundador da DoorDash, Andy Fang, afirmou em seu perfil no X (antigo Twitter) que o grupo passou a delegar "tarefas de nível inferior" ao Kimi K2.6, um modelo da startup chinesa Moonshot AI, e reservou o Fable da Anthropic apenas para "as tarefas mais complexas".

Segundo Fang, a combinação "superou em muito... a um custo menor" uma configuração anterior que utilizava apenas modelos de fronteira dos EUA da Anthropic.

Já a Siemens afirmou ao FT que quer "flexibilidade" em seus modelos de IA e que usa uma série de ferramentas chinesas, como a DeepSeek e a Z.ai, ao mesmo tempo em que também usa "modelos de laboratórios de vanguarda" dos EUA e da Nvidia e do grupo francês Mistral.

A briga pelo preço da IA não começou agora.

A rivalidade direta começou com o Claude Code, o agente de programação autônoma da Anthropic, que viralizou entre desenvolvedores e turbinou a receita da empresa.

Impulsionada por essa adoção, a Anthropic ultrapassou a OpenAI em avaliação de mercado pela primeira vez, e sua taxa de receita anualizada saltou de cerca de US$ 9 bilhões no fim de 2025 para um patamar estimado em US$ 47 bilhões em maio de 2026, segundo o The Information.

Diante da perda de terreno, o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, reconheceu que o custo da IA é "um grande problema" para as empresas clientes e prometeu encontrar "formas de ajudar as pessoas a ter mais valor por menos gasto".

Modelos de código aberto como o DeepSeek, o GLM, da Zhipu, e o Kimi, da Moonshot, alcançaram qualidade de fronteira cobrando muito menos, ao priorizar a eficiência por tarefa em vez do desempenho máximo em testes.

A diferença de preço é grande. Segundo a firma de análise Artificial Analysis, rodar uma mesma carga de trabalho no Claude, da Anthropic, custa US$ 4.811, enquanto o mesmo trabalho no modelo GLM, da Zhipu, sai por US$ 544 — quase nove vezes mais barato. Em alguns comparativos, a diferença entre os modelos ocidentais e os chineses chega a 13 vezes. Para empresas que já reclamavam da conta, a matemática ficou impossível de ignorar.

Tommy Shaughnessy, da gestora Delphi Ventures, em análise que circulou no setor, afirmou que "o modelo de IA é o maior custo de um provedor de inferência" — e os laboratórios chineses o obtêm de graça, ao abrir o código de modelos de ponta.

Enquanto a China seguir liberando esses modelos gratuitamente, o piso do preço da IA continuará caindo em direção a zero.

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