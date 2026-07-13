O erro mais comum na hora de escolher uma faculdade de Administração (e como não cair nele)

Escolher onde estudar Administração costuma começar pelo mesmo atalho: consultar a nota da instituição no Ministério da Educação. O indicador é um filtro necessário, mas insuficiente.

Ele mostra se o curso cumpre requisitos formais de qualidade, não se a formação vai abrir portas no mercado de trabalho. Para responder a essa segunda pergunta, a mais decisiva, é preciso olhar pelo menos cinco outros critérios antes de assinar a matrícula.

Quem dá aula, e o que essa pessoa fez fora da sala

O currículo do professor importa tanto quanto o currículo do curso. A diferença entre um docente exclusivamente acadêmico e um professor que também vive o mercado aparece na qualidade dos exemplos, dos casos discutidos em aula e das conexões que ele traz para a turma.

Um teste simples antes de decidir: pesquisar o perfil dos professores no LinkedIn. Vale observar se eles já atuaram em empresas, treinaram executivos ou participaram de conselhos, e se a escola atrai docentes internacionais para a sala de aula, um sinal de que o curso se mede por padrões globais, não só locais.

O currículo conversa com o mercado de hoje?

Grades curriculares envelhecem rápido. Duas perguntas ajudam a separar cursos atualizados de grades requentadas: a inteligência artificial aparece como disciplina isolada ou como competência integrada a todas as matérias? E habilidades como comunicação, negociação e gestão de conflitos têm espaço formal na formação, ou ficam por conta do acaso?

Algumas escolas já estruturam o curso em torno dessas competências. Na graduação em Administração da Saint Paul, por exemplo, a IA aplicada aos negócios soma mais de 300 horas em laboratórios e projetos práticos, e os alunos estudam a cada semestre um case real de empresas brasileiras. Ao comparar instituições, esse tipo de carga prática costuma dizer mais do que o nome das disciplinas.

O formato da rotina cabe nos seus planos?

Curso integral, matutino ou noturno não é detalhe logístico. O formato define quanto tempo sobra para estágio, projetos próprios e vida fora da faculdade, e deve ser avaliado em conjunto com o momento do curso: imersão total faz sentido no início, mas os últimos anos pedem agenda livre para a experiência profissional.

Modelos híbridos têm ganhado espaço justamente por isso, com os primeiros anos em período integral e os últimos concentrados em um só turno, liberando espaço para estágios e projetos empreendedores.

O processo seletivo revela o que a escola valoriza

A forma de entrar diz muito sobre o que vem depois. Uma seleção baseada em prova única mede o desempenho de um dia. Processos inspirados no admission de universidades internacionais, com análise de histórico escolar, atividades extracurriculares, dinâmicas presenciais e entrevistas, avaliam trajetória e tendem a formar turmas selecionadas por potencial, não só por nota.

Nenhum modelo é garantia de qualidade por si só, mas o desenho da seleção indica o perfil de colega que o aluno vai encontrar nos quatro anos seguintes. E os colegas de turma são parte relevante do que uma faculdade entrega.

Quem está por trás da instituição

Uma boa faculdade de Administração é porta de entrada para um ecossistema, não só para uma sala de aula. Antes de escolher, vale mapear quem mantém a instituição e com quais empresas, veículos e setores ela se conecta, porque são essas pontes que se traduzem em estágios, mentorias e networking ao longo do curso.

Grupos educacionais ligados a empresas de mídia e ao mercado financeiro, por exemplo, tendem a aproximar os alunos de executivos e de casos reais de negócios. "Nossa proposta é sanar essa lacuna, preparando nossos alunos para a vida real", diz Adriano Mussa, reitor da graduação da Saint Paul, escola que integra o ecossistema da EXAME, sobre a distância entre o ensino acadêmico tradicional e o que as empresas exigem.

No fim, a nota do MEC responde se uma faculdade é boa no papel. Os outros critérios respondem à pergunta que realmente importa: se ela será boa para a sua carreira.

Quer conhecer um exemplo de formação desenhada com esses critérios? Saiba mais sobre a graduação em Administração da Escola de Negócios Saint Paul.