Bússola & Cia: comércio eletrônico deve movimentar R$ 9,51 bilhões no Dia dos Pais

O comércio eletrônico brasileiro deve movimentar R$ 9,51 bilhões com o Dia dos Pais 2025, segundo projeção da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). O valor representa um crescimento de 14,28% em relação ao ano passado, quando o setor registrou R$ 8,32 bilhões em vendas. A expectativa positiva reflete o amadurecimento do setor e o comportamento do consumidor cada vez mais digital. De acordo com a associação, estão previstos cerca de 16,76 milhões de pedidos, com ticket médio estimado em R$ 567,50 (aumento em relação aos R$ 521,29 registrados em 2024).

UFRJ, L’Oréal e Biblioteca Nacional promovem exposição sobre biodiversidade

Linha fina: A UFRJ, o Grupo L’Oréal no Brasil e a Biblioteca Nacional lançam a exposição “Olhar ao Redor”, que reúne arte, ciência e design para revelar a biodiversidade da Ilha do Bom Jesus. A mostra gratuita exibe 61 ilustrações científicas e 50 fotos produzidas pelo projeto Ilha Viva, além de itens raros do acervo da Fundação Biblioteca Nacional. A iniciativa integra o programa L’Oréal Para o Futuro, compromisso global da companhia com metas de desenvolvimento de práticas sustentáveis, e a exposição acontece na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, até 1º de setembro, de segunda a sexta, das 10h às 17h.

Relatório de sustentabilidade da Multiplan destaca governança e eficiência ambiental

A Multiplan apresenta o Relatório de Sustentabilidade, consolidando governança sólida, eficiência ambiental e impacto social. Em 2024, 100% da energia consumida veio de fontes renováveis, com usinas solares produziram 17 mil MWh, suficientes para abastecer 78 mil residências por mês, evitando a emissão de 15 mil toneladas de CO₂ e gerando economia de R$ 7,5 milhões. Com 20 shoppings, a companhia também avançou em governança e digitalização, reafirmando seu compromisso com um futuro sustentável.

Firehouse Subs inaugura loja em São Paulo com operação digital

A Firehouse Subs®, rede americana de sanduíches, inaugura nesta quinta-feira, 7 de agosto, sua primeira loja na cidade de São Paulo e a terceira no estado. Localizada no Shopping Metrô Tatuapé e com uma operação 100% digital, a loja de Tatuapé se junta às outras duas já em funcionamento, em Guarulhos e Santo André, evidenciando a força do plano de expansão contínua e concretizando a capacidade de adaptação da rede e o forte potencial de crescimento no dinâmico mercado brasileiro de foodservice.

Fundação Dom Cabral lança programas para capacitação no serviço público

A Fundação Dom Cabral (FDC), em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional e a Caixa Econômica Federal, lançou dois programas de capacitação voltados à inovação na gestão pública. As iniciativas (Inovação em Gestão Pública e Serviço Público do Futuro) vão beneficiar 80 servidores públicos. O objetivo é preparar lideranças para enfrentar desafios da transformação digital, atender novas demandas sociais e promover serviços mais eficientes e centrados no cidadão.

App Food To Save ajuda bairros de São Paulo a evitar emissão de CO₂

Cinco bairros de São Paulo evitaram juntos 187 toneladas de CO₂ entre janeiro e maio com o uso do app Food To Save, que combate o desperdício de alimentos. Pinheiros, Vila Mariana, Bela Vista, Cerqueira César e Perdizes resgataram mais de 75 mil Sacolas Surpresa com excedentes de produção. Os itens, em perfeito estado, são vendidos com até 70% de desconto. A iniciativa estimula o consumo consciente e já soma mais de 6 milhões de sacolas salvas no Brasil.

Arquiteta Fernanda Marques é finalista do World Architecture Festival

A arquiteta Fernanda Marques é finalista da 16ª edição do World Architecture Festival (WAF), maior prêmio global do setor. Seu projeto na Quinta da Baronesa, um dos condomínios de luxo mais valorizados do país, com mais de 4 milhões m² de área verde preservada e lotes que podem chegar a R$ 150 milhões, representa o Brasil. O metro quadrado na região alcança R$ 3.000, refletindo alta demanda e valorização. O WAF, em novembro, em Miami (EUA), atrai patrocinadores como VELUX, ROCKWOOL e GROHE, além de investidores e players do mercado imobiliário.

Leve Saúde amplia investimentos em prevenção de doenças e cuidados com clientes

A Leve Saúde, operadora carioca de planos de saúde, caminha para duplicar seus investimentos voltados à prevenção de doenças e cuidados com clientes em 2025, chegando a R$10 milhões. No último ano, a empresa já havia destinado R$ 4,5 milhões para seus programas e iniciativas de prevenção e cuidados, o que corresponde a 1,5% de todas as suas receitas, seis vezes mais que a média do mercado. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) mostrou que apenas 0,25% dos R$ 350 bilhões arrecadados pelas operadoras foram investidos em prevenção.

Giuliana Flores projeta aumento de 15% nas vendas para o Dia dos Pais

Para este ano, a Giuliana Flores projeta um aumento expressivo nas vendas, com expectativa de crescimento de 15% em relação a 2024, o que representa mais de 8 mil entregas e um ticket médio estimado em R$ 235. Entre os produtos mais procurados para o Dia dos Pais, as flores seguem liderando, representando 30% da expectativa total. As cestas de chocolate e café da manhã aparecem depois, com 32% da previsão de vendas. Logo em seguida na lista estão os kits especiais com 20%, chocolates 5% e itens diversos com 13%.

Grupo Viamar registra aumento de 80% nas vendas financiadas

O Grupo Viamar, rede de concessionárias com 26 lojas em São Paulo, registrou no primeiro semestre média de 80% das vendas realizadas por meio de financiamento, índice superior à média de mercado, que gira em torno de 70%. Outro dado que chama atenção é a aprovação, que chega a 90%. A empresa aposta em atendimento personalizado e análise humana para flexibilizar o crédito, além de financiamento com prazos estendidos, chegando a até 72 meses, campanhas agressivas de marketing e flexibilização das condições oferecidas pelas montadoras.

FutureBrand São Paulo lança curso gratuito sobre enfrentamento ao racismo nas organizações

A FutureBrand São Paulo, ecossistema de gestão de marcas, cultura e negócios que faz parte do Interpublic Group (IPG), lançou o curso gratuito “Para Além do Letramento”, iniciativa inédita e gratuita, que propõe um novo olhar para o enfrentamento ao racismo nas organizações. O projeto foi desenvolvido em parceria com três referências brasileiras no campo da equidade racial: CEERT (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades), Feira Preta e Fundo Agbara. O conteúdo é voltado ao mercado de comunicação, marketing, branding, mas também a colaboradores de empresas, lideranças e profissionais de negócios que desejam compreender e aplicar práticas antirracistas no cotidiano de trabalho.

Demà promove semana de atividades sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho

Para marcar o Dia do Estudante, celebrado na próxima segunda-feira, 11 de agosto, a Demà realizará uma semana de atividades focada no tema "Diversidade e Inclusão no Mercado de Trabalho". A iniciativa é um convite à reflexão e à ação, preparando os jovens para os desafios e as oportunidades do ambiente profissional moderno. A programação será voltada a sensibilizar jovens aprendizes sobre a importância da diversidade nas equipes e nas empresas, a fim de evidenciar que a pluralidade de ideias, experiências e backgrounds é um catalisador para a inovação e o sucesso, tanto individual quanto corporativo. Com mais essa iniciativa, a Demà reforça seu compromisso em ir além da qualificação técnica, mas investir na formação integral do ser e moldar uma nova geração de profissionais conscientes, capazes de construir um mercado de trabalho mais justo, diverso e inclusivo.

Magis5 lança nova funcionalidade de automação para e-commerce

A Magis5, plataforma de automação para e-commerce, lançou uma funcionalidade que permite a gestão simultânea de múltiplos CNPJs e equipes em operações de fullcommerce. A novidade permite que empresas terceirizadas operem diferentes lojas, com acessos isolados para cada cliente e controle descentralizado de estoques, notas fiscais e pedidos. A função traz mais segurança, agilidade e escalabilidade para quem opera em marketplaces e canais múltiplos. “É um avanço em controle e performance”, diz Claudio Dias, CEO da Magis5.

Startup Summit 2025 deve movimentar R$ 16,3 milhões em Florianópolis

O Startup Summit 2025, que acontece entre os dias 27 e 29 de agosto em Florianópolis (SC), deve gerar um impacto de R$16,3 milhões na capital catarinense. A projeção é baseada em um estudo que considera gastos com hospedagem, alimentação, transporte e consumo local; considerando principalmente 4.150 visitantes de outros estados e 250 participantes internacionais, que devem permanecer em média quatro dias na cidade, com gasto diário estimado de R$600 e R$1.200. O montante é incrementado por um público local de 3.640 pessoas, além de cerca de 500 expositores, palestrantes e equipe técnica.

MaturiFest 2025 chega à sua 8ª edição com foco em trabalho e empreendedorismo 50+

O MaturiFest, maior festival de trabalho e empreendedorismo 50+ da América Latina, chega à sua 8ª edição de 21 a 23 de agosto de 2025, na UNIP Paraíso, em São Paulo. Promovido pela Maturi, precursores no Brasil na conexão de empregadores e profissionais maduros, o festival será realizado em formato híbrido e marca os 10 anos de atuação da empresa. Ana Paula Padrão, Nany People e Caito Maia já estão confirmados. Realizado em parceria com o Ministério da Cultura, o MaturiFest propõe uma experiência transformadora que combina aprendizado, prática e conexões com propósito. A programação inclui painéis, palestras e oficinas práticas com temas essenciais para a reinvenção profissional. O evento terá transmissão gratuita online e os ingressos podem ser adquiridos pelo site.

Wylinka e Caos Focado promovem Fórum Brasileiro de Deep Techs

A Wylinka, junto com a Caos Focado, realiza no dia 27/08 a última edição de 2025 do Fórum Brasileiro de Deep Techs, no Rio de Janeiro. O evento presencial terá como tema “Tecnologia de Fronteira pela Vida: Inovação para Saúde, Meio Ambiente e Bem-Estar nas Cidades”, com painéis dedicados à articulação, desburocratização, financiamento e recursos para deep techs. A programação também contará com a palestra “Deep techs no centro dos debates sobre o futuro da qualidade de vida”, reunindo especialistas, empreendedores e agentes do ecossistema de inovação para discutir sobre inovação.

