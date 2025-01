3 tendências do e-commerce para ficar de olho em 2025

56% dos consumidores brasileiros compraram mais pela internet do que em lojas físicas nos últimos seis meses. A pesquisa da Opinion Box em parceria com a Octadesk aponta para um crescimento ainda maior em 2025. Este pode ser o ano ideal para ter sucesso no e-commerce.

Mas para tal, é preciso uma estratégia concisa, capaz de entender o que o consumidor procura. Convidamos os especialistas da MadeiraMadeira, que se tornou unicórnio vendendo móveis online, para falar de três tendências do comércio online em 2025.

4. Aposte na personalização

Existe uma série de ferramentas tecnológicas, que contam com o apoio da inteligência artificial (IA), por exemplo, e ajudam marcas a oferecerem um atendimento personalizado.

O uso dessas ferramentas permite uma experiência mais satisfatória para o cliente, o que aumenta as chances de uma melhor experiência.

Por meio dela, as companhias são capazes de coletar um grande volume de informações e entender melhor como é o perfil de cada um dos seus clientes, a fim de ajustarem a oferta de produtos, descontos e serviços de acordo com os desejos e necessidades específicas.

2. Não se esqueça da omnicanalidade

já presente no universo há alguns anos, a omnicanalidade também deve estar no radar das marcas em 2025, que desejam avançar no quesito relacionamento com o cliente. Isso, porque, esperasse que seja possível acompanhar uma integração de canais ainda mais profunda com o passar dos anos.

Ao unificarem aplicativos e demais plataformas digitais, será possível oferecer ofertas personalizadas e, consequentemente, aumentar as chances de conversão de venda.

Em outras palavras, com o apoio de tecnologias, empresas poderão proporcionar um atendimento mais assertivo e de qualidade independentemente do local em que o consumidor estiver.

3. Invista nas lives commerce

As lives commerce, que combinam elementos de transmissão ao vivo e compras online, prometem continuar mudando o cenário do varejo digital.

Não é à toa que, cada vez mais, grandes empresas têm investido na estratégia visando aumentar não só a venda, mas também o engajamento em determinados eventos do ano, como aniversários, black friday e outras grandes datas do varejo.

Aplicada no e-commerce, essa estratégia é uma ótima alternativa para ir além dos ganhos. Principalmente para criar ainda mais vínculo com o cliente disponibilizando possibilidade de identificação com a marca, conhecimento dos produtos e é claro, ótimos descontos.

