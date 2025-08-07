Presentes de Dia dos Pais: seleção de vinhos para surpreender

Escolher um presente especial para o Dia dos Pais, celebrado no domingo, 10, pode ser uma tarefa que une cuidado e bom gosto, e nada melhor do que uma boa garrafa de vinho para demonstrar essa intenção. Os vinhos são presentes sofisticados que agradam tanto apreciadores quanto iniciantes, oferecendo uma experiência sensorial que combina tradição, sabor e momentos de celebração. Nesta seleção, reunimos sugestões de vinhos para surpreender e harmonizar com diferentes ocasiões e paladares.

A harmonização é o segredo para potencializar o prazer ao degustar um vinho. Os tintos, com seus taninos e sabores robustos, são o par ideal para carnes vermelhas, churrascos e pratos mais intensos, ressaltando aromas e equilibrando a riqueza dos alimentos.

Já os vinhos brancos, frescos e leves, fazem companhia perfeita para pratos de peixe, frutos do mar e refeições mais delicadas, proporcionando uma sensação refrescante e equilibrada ao paladar. Para abrir o apetite e brindar momentos especiais, os espumantes são imbatíveis, trazendo leveza, borbulhas e aquele toque festivo que transforma qualquer ocasião em uma celebração memorável.

Presentear com vinho é, acima de tudo, oferecer uma experiência que vai além do paladar, envolvendo memória, afetividade e cultura. Com esta seleção, o Dia dos Pais ganha um toque de elegância e sabor, ajudando você a surpreender quem merece com um presente que combina com a essência da data: celebrar com qualidade e carinho.

Grand Cru

Uma boa pedida de um rótulo para impressionar é o argentino José Zuccardi Malbec 2018. Esse rótulo nasceu quando José Alberto Zuccardi começou a trabalhar em um vinho que tinha o objetivo de ser o melhor rótulo da vinícola. Proveniente de vinhedos localizados nas regiões rochosas do Valle de Uco, ele tem perfil elegante e estruturado, taninos finos, final persistente, e aromas intensos de frutas negras maduras. É vendido no site da Grand Cru por R$ 512,91 para quem é assinante.

Dom Ruinart Blanc de Blancs 2013

Elaborado exclusivamente a partir da uva Chardonnay de Grands e Premiers Crus, o rótulo é um testemunho da riqueza dos terroirs da região de Champagne, na França, e só é produzido em anos de safras excepcionais. Enquanto espumantes, em geral, são elaborados com uvas de diferentes safras, o Dom Ruinart é feito com uvas de um único ano, o que atesta a qualidade histórica da colheita. O espumante apresenta uma tonalidade de dourado intenso com nuances prateadas, refletindo seu caráter jovem, impulsionado pela safra tardia. O Dom Ruinart Blanc de Blancs 2013 tem preço sugerido de R$ 2.700.

Moët & Chandon Imperial Brut

Criado a partir de mais de 100 vinhos diferentes, dos quais 20% a 30% são de reserva, selecionados para realçar a maturidade, complexidade e constância do champanhe. O assemblage reflete a diversidade das três castas: Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. Apresenta aromas intensos de maçã verde, brioche, cereais e nozes frescas. Na Evino é vendido por R$ 509,90.

Casa Flora / Porto a Porto

Uma das sugestões da importadora é o tinto chileno Tabali Talinay Pai Pinot Noir 2020. O rótulo é elaborado com a clássica uva Pinot Noir e tem aroma de terra úmida, frutas vermelhas e especiarias. Na boca, tem frescor. Harmoniza com pratos à base de frutos do mar como salmão, atum, ostras, além de saladas com vinagrete. É vendido no site da importadora por R$ 929,90.

Menin Grande Reserva Tinto 2019

Elaborado com castas velhas da Quinta da Costa de Cima na região do Douro em Portugal, é um vinho de cor rubi profunda. No aroma, realça toda a frescura da fruta vermelha e preta, com bastantes nuances groselha preta, amora preta, frutos do bosque e notas balsâmicas a conferir equilíbrio ao conjunto. Na boca, mostra-se um vinho muito potente, de grande intensidade e estrutura provenientes do estágio em barricas onde a acidez natural do vinho equilibra todo o conjunto, transferindo ao vinho uma enorme elegância e finesse. É vendido no site da vinícola por R$ 721,66.

Guaspari

A vinícola no interior de São Paulo Guaspari abriu a sua cave de coleção e trouxe a primeira safra do icônico Guaspari Vista da Mata 2012 como sugestão de presente. Esta é a única safra na história da vinícola produzida com um corte das uvas Cabernet Franc, Merlot e Cabernet Sauvignon, cultivadas a 1.186 metros de altitude na Serra da Mantiqueira. São apenas 50 garrafas que foram selecionadas da adega da família para compor o presente, que vem em uma caixa de madeira personalizada (R$ 628). O vinho está à venda exclusivamente nas lojas físicas da Guaspari, em São Paulo e Espírito Santo do Pinhal, ou via WhatsApp. Rua Pedro Ferrari 300, Parque do Lago – Espírito Santo do Pinhal (SP). WhatsApp: (19) 99648-1483.

Wine

A importadora criou diversos kits especiais para a data e fez alguns descontos para rótulos. Um deles é o Partridge Gran Reserva Pinot Noir 2022 que estava 184,90 e sai por 99,88. O rótulo é elaborado pela vinícola argentina Viña Las Perdices com vinhedos situados em Mendoza, aos pés da imponente Cordilheira dos Andes. Elaborado com a uva Pinot Noir, o vinho amadurece por 18 meses em barricas novas de carvalho francês para arredondar a bebida, agregar maior complexidade, corpo, aromas e sabores. As vendas são nas lojas físicas e online da Wine.

World Wine

A World Wine criou uma promoção para a data com descontos que chegam até 30%. Uma das sugestões é o Champy Chassagne-Montrachet 1er Cru "Les Chenevottes" safra 2018 que, com a redução no preço, sai por R$ 1.117,50. Elaborado pela Maison Champy, a mais antiga maison da Borgonha, este Premier Cru de Chassagne-Montrachet entrega elegância mineral, estrutura e complexidade aromática que só os grandes brancos da região oferecem. Harmoniza com: peixes nobres, lagosta, aves com molho de manteiga, queijos macios.