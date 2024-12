Bússola & Cia: Brasília é terra da mobilidade eletrificada

Brasília é a cidade percentualmente mais eletrificada do país em mobilidade urbana, com um mercado dinâmico para veículos híbridos e elétricos. O Distrito Federal conta com mais de 130 postos de abastecimento para carros elétricos em sua área. A isenção do IPVA para veículos sustentáveis, concedida pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), posicionou o Distrito Federal como a cidade brasileira com a maior proporção de frota verde, com 1,24% do total de automóveis. O aumento de eletropostos acompanhou um mercado que já colocou mais de 26 mil automóveis eletrificados nas ruas da capital federal, crescimento de 390% desde janeiro de 2023, quando o IPVA deixou de ser cobrado neste tipo de transporte com menos emissão de carbono. Outro mercado associado que cresceu conjuntamente foi geração própria de energia elétrica. O DF tem a liderança entre as cidades com maior percentual de mini-geração, com 413 megawatts de potência instalada e mais de 20 mil conexões operacionais de energia solar, somando investimentos acima de R$ 2 bilhões, segundo dados da Absolar.

Entrega

A Eu Entrego cresceu 30% na Black Friday deste ano em comparação a 2023. Durante o evento, a logtech atingiu uma média de 42 entregas por minuto em 430 cidades diferentes. Os setores de eletrodomésticos e moda lideraram as categorias mais movimentadas na plataforma, com o estado de São Paulo se destacando em volume de envios, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Um dos grandes diferenciais deste ano foi a eficiência dos Hubs Metropolitanos.

Chegada

A Apex América anunciou a chegada de Cristián Sepúlveda como CEO no país e firmou uma parceria com a Vensure Employer Solution, fortalecendo sua oferta de automação e atendimento omnichannel. Com soluções que integram inteligência artificial e automação robótica de processos, a Apex América oferece atendimento personalizado 24/7.

Fatura

O Patties Burger alcançou R$ 60 milhões de faturamento desde sua fundação, em 2019, com um investimento inicial de R$ 180 mil, provenientes de recursos próprios de Henrique Azevedo. Atualmente, opera cinco unidades em São Paulo, vendendo cerca de 200 mil hambúrgueres por mês. O Patties começou em um espaço de apenas 3 metros quadrados, utilizando produtos frescos em seus itens.

Energia

Com mais de 250 clientes em 17 estados e no Distrito Federal, a startup Voltera gerou R$ 35 milhões em economia e evitou a emissão de 40 mil toneladas de CO₂ ao oferecer soluções sustentáveis e inovadoras. Reconhecida como uma das “100 Startups to Watch 2024”, a Voltera busca democratizar o acesso ao mercado livre de energia por meio de uma plataforma digital que utiliza inteligência artificial para otimizar o consumo e reduzir custos.

Stone

A Stone realiza, nesta quarta-feira (4), a terceira edição do Stone Partner Summit, com foco em seu ecossistema de parcerias. O evento contará com a participação de empresas como Positivo, Gertec, Petlove, entre outras, além de uma série de palestras com a alta cúpula dessas organizações. O encontro acontecerá na Casa Giardini, em São Paulo.

Transforma

O Sicoob conquistou o primeiro lugar na categoria Open Finance na 20ª edição do Prêmio Transformação Bancária, promovido pelo Cantarino Brasileiro, com seu case de portabilidade de crédito consignado, que utiliza dados do Open Finance. A inovação reduziu o processo de 12 para apenas 4 etapas, oferecendo mais agilidade aos cooperados. Além disso, o Sicoob ficou entre os três primeiros em outras duas categorias: Ativos Digitais, com o Assistente Inteligente, e Banking Anywhere, com o Super App.

Avanço

Em 2023, a GoGood, HRTech referência em benefícios corporativos, recebeu um aporte pré-série A da Dasa, um dos maiores grupos de saúde da América Latina. Desde então, a empresa cresceu 2,6 vezes em faturamento, superando R$ 10 milhões em receita anual recorrente (ARR). Além disso, quadruplicou sua base de usuários, que agora ultrapassa 100 mil vidas.

Livro

Roberto Macedo, economista (UFMG, USP e Harvard), professor sênior da USP e diretor-geral da Faculdade do Comércio, lança o livro ECONOMANIA: 104 dicas de educação financeira para a prosperidade pessoal, familiar e do Brasil, no próximo dia 6 de dezembro, das 18h30 às 21h, na Livraria da Vila, localizada na Avenida Higienópolis, 618, em São Paulo. O prefácio é assinado por Armínio Fraga Neto, ex-presidente do Banco Central, e o livro traz insights baseados na experiência de Macedo como economista e educador.

Crescendo

Com mentoria do Sales Clube, o Grupo Pyramid, especializado em vendas de ferramentas diamantadas, triplicou seu faturamento e mantém crescimento anual de 30% após aplicar novas metodologias e organizar sua operação de vendas.

Folia

A Brandtruck registrou um crescimento de 100% neste ano em comparação a 2023, destacando-se no Carnaval de Rua de São Paulo, que reuniu mais de 5 milhões de foliões. Para 2025, a expectativa é crescer mais 100%, com novos pacotes de Naming Rights e ativações estratégicas nos blocos e trios elétricos, visando alcançar um faturamento de R$ 12 milhões.

Lançamento

A RTSC Holding anunciou a criação da QORE DTVM, sua própria distribuidora de títulos e valores mobiliários. Focada inicialmente em administração fiduciária e custódia, a QORE DTVM integra a estratégia do grupo para consolidar um ecossistema completo de financiamentos imobiliários. Sob a liderança do CEO Marcos Jorge, a expectativa é atingir R$ 5 bilhões em ativos sob gestão no primeiro ano.

Acima

A Korn venceu o Growth Awards 2024 na categoria Startups, com destaque para sua estratégia inovadora de geração de demanda. O aumento foi de 596% em um ano, comparando o quarto trimestre de 2023 com o mesmo período de 2024. O case da comunidade Papo de Gente, que reúne mais de 1,8 mil líderes de Recursos Humanos, ajudou a empresa a multiplicar seu faturamento por seis, além de triplicar os resultados de janeiro a setembro de 2024.

Acelera

Após alcançar o breakeven em 2023, a Raízs consolidou sua liderança no segmento de alimentação saudável em 2024, com crescimento anual de 70% e EBITDA três vezes superior à média do varejo alimentar. A expansão se deve, em parte, ao lançamento de seu aplicativo, que, no primeiro mês de operação, já representou um terço da receita total.

Dinofaturamento

O Parque Terra dos Dinos, em Miguel Pereira (RJ), expandirá suas operações com novas unidades em São Paulo e Espírito Santo. Projetos em Campos do Jordão e Guarapari estão em desenvolvimento e têm inauguração prevista para 2025. Sob a gestão de Marcio Clare, o parque planeja ampliar sua atuação para o Nordeste e o Centro-Oeste.

Capitando

A M3 Lending conecta investidores a pequenas e médias empresas que necessitam de crédito. Com aportes a partir de R$ 250, investidores podem obter uma rentabilidade média de 2,8% ao mês, enquanto as empresas acessam empréstimos com taxas até 22% menores que as praticadas por bancos tradicionais. A startup está captando R$ 20 milhões para expandir sua operação. Desde sua fundação, já transacionou R$ 30 milhões e, até 2029, espera movimentar R$ 600 milhões.

Online

A greentech Zaya lança um curso online gratuito sobre como fazer inventário para reduzir a emissão de carbono. Com inscrições abertas até o dia 6 de dezembro, a masterclass Inventário de Gases de Efeito Estufa conta com dois módulos que ensinam empresas a identificar as maiores fontes poluidoras e priorizar os setores para reduzir impactos ambientais.