Estas 38 startups faturam juntas R$ 465 milhões e são as novas apostas da Endeavor; veja lista

A rede de apoio ao empreendedorismo Endeavor anuncia, nesta segunda-feira, 19, as startups selecionadas para a próxima turma (a do segundo semestre de 2024) de seu principal programa de aceleração, o Scale-UP Endeavor. Ao todo, serão 38 empresas que juntas vão faturar 465 milhões de reais em 2024.

O Programa Scale-Up impulsiona essas startups, apoiando-as em seus principais desafios para que possam acessar capital e crescer time e base de clientes de forma sustentável.

No programa, semestral, os empreendedores selecionados participam de mentorias e aprendem a lidar com diferentes situações que impactam o cotidiano dos negócios ao longo de cinco meses. As aulas vão desde as fases de captação e contratação até como manter a expansão sustentável.

Com crescimento mediano de 140% em 2024, elas estão divididas nas seguintes verticais de tecnologia: fintechs, edtechs, healthtechs, B2B Softwares e Smart Cities. Ao todo, foram mais 800 negócios que se inscreveram ou foram mapeados pela Endeavor, que conversou e analisou aproximadamente 200 destas.

“Em um semestre onde vimos o ecossistema dar sinais de retomada no volume de captações puxado pelas inovações com IA, nos anima o fato de que 53% das selecionadas são empresas que usam a Inteligência Artificial Generativa como core ou enable da sua solução”, diz Guilherme Camargo, líder de seleção do programa.

Quais são as startups selecionadas

São três os principais destaques de vertentes de soluções entre as selecionadas que usam Inteligência Artificial Generativa no core: automação de processos para grandes empresas, análise de dados para resolver desafios da saúde e de sistemas financeiros, por exemplo, e soluções para a Educação.

“Olhando para as pessoas fundadoras selecionadas, nos anima o fato de formar uma turma com empreendedores em segunda ou terceira jornada e termos atingido, pelo segundo semestre consecutivo, 63% das empresas com, pelo menos, um marcador de diversidade. No Scale-Up Endeavor, queremos alcançar 70% de representatividade de mulheres, pessoas negras e fundadores com origens fora do eixo Sudeste-Sul até 2027", comenta Camargo.

As 38 empresas selecionadas têm uma receita mediana projetada para 2024 de R$6 milhões.

Juntas, as companhias somam, aproximadamente, 1.600 colaboradores diretos e R$13,5

milhões em funding médio.

Fintech

Avra

Lumx

Stay

Tuna

Edtechs

BeConfident

Ursula

Healthtechs

Bliss Saúde

Lina Saúde

Horuss IA

B2B Softwares

Altave

Advolve

Car Big Data

Cellva

Comp

Credaluga

Curseduca

Darwin AI

DeX

Gen-t

Hero Seguros

Inhire

Intreguei

Karhub

Muv Rental

FitInsur

Predi

RecrutAI

Salvy

Seazone

Senha Segura

SplitC

Start Carreiras

Supply Brain

Teachy

Tela

Smart Cities