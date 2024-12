Bússola & Cia: Nordeste tem 39% das GovTechs inovando o serviço público

Startups voltadas ao desenvolvimento de soluções para administração pública estão ganhando destaque no Brasil como catalisadoras de inovação no setor público. Segundo dados do mais novo infográfico do Observatório Sebrae Startups, 39% das GovTechs estão no Nordeste, 27% no Sudeste, 16% no Sul, 10% no Norte e 8% no Centro-Oeste.

Os estados com maior concentração de GovTechs cadastradas são São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Piauí e Minas Gerais. Cerca de 25% das GovTechs estão em estágio de ideação, enquanto 24% já atingiram a fase de tração. Outras 12% encontram-se em crescimento, e um seleto grupo de 3% está em escala. As principais áreas de atuação das GovTechs são educação (14%), saúde e bem-estar (13%) e impacto socioambiental (11%). No campo tecnológico, os maiores destaques são software (46%) e serviços (31%).

Natal

Pesquisa realizada pela Alqia mostra otimismo para a principal data do Varejo e mudanças de comportamento do consumidor. A intenção de compras neste Natal cresceu 27% na comparação com o ano passado em shopping centers administrados pelo grupo e o compromisso das marcas com o meio ambiente é um atributo prioritário para escolha do presente para mais de 41% dos participantes do estudo, quase o dobro dos clientes que priorizam neste ano preço e condições de pagamento. A maioria do público pretende presentear com brinquedos e jogos neste Natal, seguindo a tendência de 2023. Mas os presentes desejados mais apontados foram artigos de moda, beleza e bem-estar.

Mecânica

A Mecanizou, com 3 mil oficinas clientes e 256% de aumento nos atendimentos em 2024, agora atende a montadora BYD, integrando 400 peças ao sistema para maior agilidade e capacitação de reparadores.

Transações

A fintech V360, que movimenta mais de R$ 300 bilhões ao ano, registrou crescimento de 800% em antecipação de recebíveis em 2024. Com tecnologia integrada, prepara rodada de captação para expansão.

Corporativa

A Dynamic Travel, especializada em viagens corporativas e eventos, fecha 2024 comemorando um crescimento expressivo. Com um aumento de 25% na base de clientes, a empresa alcançou 450 empresas ativas, resultado das estratégias do projeto Dynamic Avança e da ampliação de sua presença regional. Novas unidades em Goiânia, Brasília, Fortaleza e Recife elevaram a participação fora do eixo Rio-São Paulo de 5% para 26% no volume de negócios. Para 2025, a Dynamic planeja inaugurações em Curitiba e Belo Horizonte, consolidando a cobertura nacional e projetando um crescimento de 40% no faturamento.

Sucesso imobiliário

A Azo Inc lançou o Insigna Península na Barra da Tijuca, com VGV de R$ 200 milhões. Localizado na Lagoa da Tijuca, vendeu 30% das unidades no lançamento.

Digital

A Framework Digital, com 15 anos no mercado e crescimento de 250% desde 2020, projeta faturamento de R$ 200 milhões. Investiu na Salus Optima, garantindo exclusividade em saúde digital na América Latina.

Black Friday

A Rakuten Advertising teve aumento de 67% nos pedidos na categoria lojas de departamento durante a Black Friday, com itens por pedido quase dobrando.

Cartão de combustíveis

A MaxiFrota lançou o VEIC, primeiro cartão Elo para gestão de combustíveis, aceito em 44 mil postos. Permite economia de 30% nos custos com abastecimento via controle personalizado.

Equidade

Auren, Caixa Seguridade e Raízen atingiram 30% de mulheres em seus conselhos. O estudo do 30% Club Brazil destaca 16 empresas do IBrX100 com mesma marca.

Iluminado

Patrimônio histórico do Brasil com 492 anos, o Convento Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém (SP), construção mais antiga do município, ganhou uma nova iluminação ecoeficiente. A edificação, que é tombada pelo Iphan desde 1939, foi contemplada pelo Programa de Iluminação Cultural do Instituto Neoenergia. O projeto luminotécnico conta com projetores de LED de alta performance e baixo consumo de energia, capazes de gerar uma economia de até 60% na sua iluminação. O projeto contou com a parceria da Prefeitura de Itanhaém e Diocese de Santos.

Feira internacional

A Messe Frankfurt lança, com o Grupo Eletrolar, a Interior Lifestyle South America, feira de casa e decoração prevista para junho de 2025 em São Paulo.

Insurtech emergente

A Pier foi reconhecida pela Tracxn como a única insurtech emergente no Brasil. Em seis anos, atingiu R$ 200 milhões em reembolsos e R$ 130 milhões em receita.

Nova CEO

A Funcional Health Tech anunciou Marilia Rocca como CEO, trazendo sua experiência em empresas como Ticket e TOTVS.

Metas

A Top Service atingiu 100% de sua meta de faturamento para 2024 em setembro e já vendeu mais de 20 grupos para 2025. As viagens de incentivo são a especialidade da empresa, que também atua há quatro anos no setor de eventos corporativos, segmento que representa 23% de seu faturamento.

Nova diretora

A Zaic contratou Mariana Soccodato como Diretora de Negócios, trazendo sua experiência com marcas como Coca-Cola e Danone.

Parceria em odontologia

A OdontoCompany e a Dr.Cash financiaram R$ 11 milhões em tratamentos em 2024, beneficiando 2.687 pacientes. Desde 2021, já aprovaram R$ 370 milhões.

Diversidade

A Singuê contratou Heloise Costa, ex-Nubank, como consultora sênior para fortalecer ações de equidade em empresas e ONGs.

Campanha solidária

A Riberalves doará mais de mil refeições de bacalhau à Ação da Cidadania neste Natal, vinculadas a uma campanha que premia receitas brasileiras.

Doações de alimentos

A Connecting Food garantiu a doação de 1,9 mil toneladas de alimentos no Sudeste em 2024, complementando mais de 3,6 milhões de refeições.

Marketing

A Kora Saúde apresentou Fernando Rocha como novo diretor Comercial e de Marketing, fortalecendo a estratégia comercial da rede hospitalar.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube