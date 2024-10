Bússola & Cia: uma Black Friday de quase R$ 8 bilhões 

A Black Friday (29 de novembro) projeta alcançar a impressionante marca de R$ 7,93 bilhões de faturamento no comércio eletrônico, crescimento de 10,18% em relação aos R$ 7,2 bilhões de 2023.

A estimativa é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Neste ano, o ticket médio para as compras deve subir para R$ 738, com 10,7 milhões de pedidos durante o evento. Em 2023, o ticket médio foi de R$ 705, e o número de pedidos totalizou 10,2 milhões. A expectativa é que, durante a semana do evento, adicionando as compras tradicionais, o comércio eletrônico atinja a marca de R$ 11,63 bilhões em faturamento.

Vivo

Startups ligadas à Wayra Brasil e Vivo Ventures geraram R$ 69 milhões em contratos com a Vivo no 1º semestre de 2024, um aumento de 53% em relação a 2023. O montante inclui investidas e não investidas (startups que participam dos comitês, mas não receberam aporte). Durante todo o ano passado, o valor em negócios fechados foi de R$ 100 milhões. Quase metade das 26 startups ativas do portfólio da Wayra Brasil e 83% das seis startups ativas de Vivo Ventures já fizeram ou ainda fazem negócios com o grupo Telefónica, sejam como fornecedoras ou parceiras.

Retomada

A retomada da indústria impulsiona fusões e aquisições no Brasil, com o HS Group anunciando a compra da Servman Manutenção Industrial. A transação, concluída com assessoria da boutique de M&A Zaxo, incluiu um plano de investimento de dois anos. Com mais de 40 anos de experiência, a Servman atende empresas como Klabin, CSN e Eucatex.

Pay

A fintech a55, especializada em impulsionar o crescimento de empresas SaaS e de e-commerce de produtos físicos ou assinaturas, dá um novo passo estratégico na parceria firmada com a Paysecure, uma das principais plataformas globais de orquestração de pagamentos. A operação, que projeta transacionar e antecipar mais de R$ 100 milhões até o final do ano, integrando serviços bancários, métodos de pagamento modernos e soluções de antecipação de recebíveis.

Emprego

Uma análise da Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e da Future Tank, com base em dados do Ministério do Trabalho e Emprego, revelou que o setor de restaurantes abriu 8.045 vagas formais em agosto de 2024, o maior saldo do ano e o sétimo mês consecutivo de crescimento. No acumulado de 2024, foram criados 30.115 novos postos de trabalho, com São Paulo (+10.670), Rio de Janeiro (+4.243) e Minas Gerais (+3.414) em destaque.

Omã

A Orbital firmou convênio com a ANKAA em Omã, projetando ganhos de R$ 14 milhões com a digitalização governamental, incluindo uma nota fiscal eletrônica e automação para o país. Juntas, as duas empresas estão utilizando inteligência artificial, automação e soluções digitais para alcançar as metas do plano "Omã Visão 2040", que busca uma digitalização total do país e neutralidade de toda pegada de carbono.

Prêmio

O Grupo Águas do Brasil ficou no Top 3 do prêmio Top Open Corps 2024 na categoria Saneamento, Gestão de Resíduos e Infraestrutura. Concedida pela plataforma 100 Open Startups, a premiação reconhece as startups e corporações que mais praticam inovação aberta no Brasil. O programa Torneira Lab tem sido a principal plataforma de conexão com o ecossistema de startups, promovendo a inovação através do desenvolvimento de projetos-piloto.

Rox

A Rox School, divisão de treinamentos da Rox Partner, registrou crescimento de 447% nas vendas de cursos em 2024, com novos lançamentos planejados até o final do ano.

Gestão

O hsm+, maior evento de gestão da América Latina, contará com a participação de grandes CEOs, como Fábio Coelho (Google Brasil) e Diego Barreto (iFood), em 26 e 27 de novembro, em São Paulo.

Automático

A Casas Bahia, em parceria com a Dootax, automatizou seus pagamentos tributários, otimizando a operação fiscal e acelerando a entrega de pedidos.

Viagens

A 99Moto, em dois anos de operação, realizou 1 bilhão de viagens, cobrindo 3.300 municípios e crescendo 80% no último ano.

Play

No PlayCommerce 2024, Claudio Dias, CEO da Magis5, discutirá a automação no e-commerce. O evento terá especialistas como Alexandre Nogueira e Bruno Gontijo.

Amcham

A Sail Capital patrocina o Amcham Talks, com Pedro Persichetti palestrando sobre eficiência no setor financeiro, reforçando a atuação da empresa no crescimento sustentável.

Zero

O setor de latas de alumínio no Brasil atingiu a meta de “aterro zero”, conforme o Relatório ESG Abralatas 2024, com 100% das unidades reduzindo resíduos enviados a aterros.

Contrato

A OMG Brasil contratou Janaina Reimberg como Managing Director da Flywheel Latam, com foco em expandir a operação na América Latina.

Mediação

O 13º Super Fórum de Diversidade e Inclusão será mediado por Neivia Justa, discutindo DIEP nos conselhos empresariais, com a participação de empresas como IBEF e Magazine Luiza.

Parceria

A Transfero firmou parceria com o SaveBank para financiar cadeias produtivas sustentáveis na Amazônia, tokenizando créditos de carbono.

Sol

A 77Sol, em parceria com a Assurant, oferece Seguro Prestamista para financiamento solar, ampliando a segurança dos clientes e acesso à energia solar no Brasil.

Smart

A Espaço Smart participará do 7º Congresso LATAM de Steel Frame, ministrando curso sobre integração multidisciplinar e novos sistemas de construção.

Diversidade

Empresas como Vivo, Solar Coca-Cola e Vale foram vencedoras do Prêmio Diversidade em Prática 2024, destacando-se em ações inovadoras de D&I.

Head

Paulo Marani foi nomeado Head de Marketing da Lyons Produções, trazendo inovação ao mercado musical e de entretenimento.

Expansão

A MedLevensohn adquiriu 50% da Procsel, expandindo seu portfólio de produtos cirúrgicos e aumentando o faturamento anual em R$ 24 milhões.

Pilar

A SONNE lançou o programa “Estratégia dos 3 Pilares”, voltado para executivos, com um investimento de R$ 2,5 milhões, abordando cases de grandes marcas.

Conexão

A Expo África Brasil “Connection” ocorrerá em 25 e 26 de outubro, promovendo negócios e cultura entre África e Brasil, com palestrantes como Luiza Trajano.

Nomeação

Marcelo Cabral foi nomeado CEO da LED10, com foco em expansão de mercado.

Agroambiental

O FDC Agroambiental Global será inaugurado no próximo dia 24, às 9h, no campus da FDC em São Paulo. Na ocasião, será realizado um evento, em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), que vai abordar “O Futuro da Agricultura e suas Relações com Solo, Água e Carbono”. Estará presente o Dr. Rattan Lal, Prêmio Nobel e uma das maiores referências mundiais em saúde do solo.

Nome

A Futuro Capital mudou de nome para Invés, celebrando conquistas no setor financeiro e um modelo de negócios transparente.

Fast

A Fast Escova inaugurou sua 303ª franquia, trazendo agilidade em beleza à Vila Sônia, São Paulo.

Recupera

A Vieira Melo & Lionello recuperou R$ 133 milhões em depósitos judiciais em 2024, superando os resultados de 2023.

Now

O Future Is Now Day acontece em 31 de outubro, reunindo líderes para discutir futuros saudáveis e prósperos em parceria com o Pacto Global da ONU.

