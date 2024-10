Bússola & Cia: receita recorrente da Nstech chega a R$ 1 bi

A Nstech alcançou R$ 1 bilhão em receita recorrente anual e 75 mil clientes em sua plataforma em 2024, com um salto que partiu de R$ 800 milhões devido a medidas para fortalecer o foco no cliente, segundo o CEO Vasco Oliveira. Fundada pela Tarpon e Greenbridge em 2020, a Nstech recebeu mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos e já se tornou uma das líderes em logística e mobilidade. São mais de 100 soluções que atendem cerca de 75 mil clientes de diferentes segmentos e indústrias, como Mondelez, Unilever, Raízen, BRF, Meli, CIMED, Carrefour, Lactalis, Fedex, Rumo, entre outras.

Brindada

A Branddi lançou a “Black Friday Blindada”, uma ação gratuita para proteger marcas contra golpes digitais no período de Black Friday. Com investimento de R$ 1 milhão, a ação visa evitar R$ 50 milhões em prejuízos.

Contra fraude

A Seguros Unimed conseguiu liminares em São Paulo para impedir práticas fraudulentas, evitando prejuízo de R$ 4 milhões. As ações protegeram segurados de clínicas e hospitais que tentavam intermediar reembolsos indevidos.

Cirurgia plástica

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica promove anualmente um congresso para atualizar e aprimorar as técnicas cirúrgicas. Nesse ano, o 60° Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica acontecerá em João Pessoa e contará com mais de 2500 participantes, abrangendo desde técnicas consagradas até as mais recentes inovações em procedimentos estéticos e reconstrutivos, com palestrantes nacionais e mais de 30 convidados internacionais.

Futuro

A Timelens, consultoria de dados da FutureBrand, lançou o estudo “Future-Proof Score 2024”, com as 30 marcas mais à prova de futuro no Brasil, lideradas por Nubank, Netflix, Mercado Livre, Amazon e Itaú.

Top

A Digital Manager Guru, plataforma de vendas online, foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo entre as Top 5% Melhores PME de Portugal. Em 2023, movimentou R$ 1,7 bilhão e planeja dobrar esse valor até o fim do ano.

Selecionada

A Trademaster ultrapassou R$ 35 bilhões em transações e foi selecionada pela KPMG para o programa Emerging Giants, apoiando startups em rápido crescimento.

Simples

A Conta Simples lançou a campanha “Prepara Black Friday”, com 66 dias de acesso gratuito à plataforma AdSimples, cashback de até R$ 25 mil e soluções para otimização de anúncios.

Painel Capital

O 8º Painel GCB – A Revolução do Mercado de Capitais, será em 6 de novembro no Hotel Rosewood São Paulo, com palestrantes como Gustavo Franco e Eduardo Giannetti.

Neutro

A Cogra lançou o selo Light Carbon, tornando-se a primeira distribuidora de outsourcing de impressão a neutralizar 100% de suas emissões de carbono. Esta iniciativa é inédita no mercado de outsourcing de impressão, que faturou R$ 820 milhões no primeiro trimestre de 2023.

Oficina

A sexta oficina gratuita de ESG das Naves do Conhecimento terá como temática “Transparência e Liderança Comunitária: que Papo é Esse?”. As inscrições estão abertas até 12 de novembro pelo link: https://capacitacao.navedoconhecimento.rio/curso/6587. A iniciativa é patrocinada pela Karpowership e gerenciada pela Soul Science com apoio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia da Cidade do Rio de Janeiro.

Parceria

O Assaí firmou parceria com o iFood em um projeto piloto em 15 unidades, buscando conveniência com preços competitivos em quatro cidades: São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. O plano é expandir a parceria.

Vazio

A SiiLA mapeou a taxa de vacância de condomínios logísticos no Brasil e constatou que houve queda de 7,7%, com absorção bruta de 2.820.175 m² em 2024, liderada por Mercado Livre, Shopee e Medicamentos Santa Cruz.

Forum

O IT Forum e o Distrito Itaqui lançarão um programa para apoiar 20 startups no IT Forum Praia do Forte, com inscrições abertas até 20 de novembro.

Joint

A Lightwall Brasil e o Grupo SteelCorp criaram a ModuLight, joint venture para módulos residenciais e comerciais, com projeção de faturamento de R$ 100 milhões em dois anos.

Eficiência

O Grupo JB fez parceria com a MyTracking para a Black Friday 2024, visando 99,3% de precisão nas entregas, com melhoria de eficiência.

Prêmio

A Accuracy lançou a campanha “A Fantástica Fábrica de Kibon” em lojas Shell Select, oferecendo prêmios instantâneos e uma grande premiação de R$ 100 mil.

Captando

A Mitfokus, fintech de contabilidade para saúde, captou R$ 10 milhões em investimentos e prevê faturamento de R$ 11 milhões em 2024.

Método

A Rooby, consultoria de recrutamento, implementou metodologia que reduz em até 50% o tempo de contratação e em até 40% a rotatividade.

Expansão

A One Innovation expandiu em São Paulo com o Nex One Estação Moema e o Nex One Angélica, com VGV de R$ 390 milhões. Os projetos oferecem estúdios e apartamentos de 1 e 2 dormitórios em localizações estratégicas nos bairros de Moema e Higienópolis.

Mão

A Hand Talk, startup de IA para acessibilidade, contratou executivos de empresas como Google e Dell e ficou em segundo lugar no Ranking 100 Open Startups em ESGTech.

Naves

Diretor

A weme contratou David Saggioro como diretor da nova área de Digital Management para liderar o estúdio de produtos digitais.

CEO

A Sofya nomeou Marcelo Mearim como CEO no Brasil para expandir a atuação da startup de IA no setor médico.

Capacitação

O Grupo Mola, Worklover e G10 Bank lançaram o “Donas de Si”, programa de capacitação em vendas para mulheres empreendedoras em Paraisópolis.

IA

A startup Plaza lançou a Maya, assistente de IA para o setor imobiliário, com capacidade de pré-agendar visitas em até 15 segundos e conversão de leads em visitas em até 90%.

Retorno

A OMO Lavanderia, da Unilever, anunciou Joaquin Jimenez como CEO, que retorna após 14 anos na empresa.

Nome

A Arklok nomeou André Matos como diretor geral, com experiência de 25 anos no mercado de tecnologia.

Paternidade

A Cielo ampliou a licença-paternidade para 60 dias, beneficiando 6 mil colaboradores e lançando o programa “Cuidando do Retorno”.

Empreendimento

A BRZ Empreendimentos entregou seu 100º empreendimento, o Portal Montanhas de Salerno, em Hortolândia, com 348 unidades e área de lazer.

Pet

A Pet Delícia registrou faturamento anual de R$ 23 milhões e projeta R$ 30 milhões com expansão para mercados internacionais.

RH

O Top of Mind de RH 2024 premiou Alelo, Bradesco Saúde, Grupo Souza Lima, Sólides e Ticket como as mais votadas.

Flores

Giuliana Flores registrou crescimento de 200% em 2024 no seu clube de assinaturas, atendendo principalmente mulheres entre 30 e 45 anos, com planos de expansão.

