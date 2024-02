BTG Pactual tem lucro de R$ 10,4 bi e fecha 2023 com crescimento de 25% 

Batendo recordes, o BTG Pactual fechou 2023 com receita total de R$ 21,6 bilhões e lucro líquido ajustado de R$ 10,4 bilhões.

O banco de investimentos, considerado o maior de da América Latina, viu um crescimento de 56% no quarto trimestre de 2023.

“Em um ano desafiador nos mercados de crédito e capitais, fomos capazes de entregar uma performance recorde, com expansão significativa das nossas franquias de clientes”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) foi de 22,7% .

Em 2023, o BTG captou R$ 205 bilhões, alcançando R$ 1,6 trilhão em recursos de clientes sob gestão e administração.

No trimestre, a captação líquida (NNM) foi de R$ 41 bilhões .

O Banco reportou crescimento significativo nas principais linhas de negócios no ano, com destaque das franquias de clientes.

Investment Banking

A área fechou 2023 com R$ 1,6 bilhão em receitas. No quarto trimestre de 2023, as atividades de mercado melhoraram e a receita foi de R$ 464 milhões.

Sales & Trading

A área apresentou o melhor resultado da história, com forte contribuição das franquias de clientes, e encerrou 2023 com receita total de R$ 6,2 bilhões, crescimento de 17% no ano. No trimestre, a receita da área foi de R$ 1,4 bilhão, crescimento de 24% na comparação com o quarto trimestre de 2022.

