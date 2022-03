Boticário leva projeto de revitalização para o Recife Antigo

O Boticário junto à Prefeitura do Recife levam a moradores, turistas e visitantes um novo espaço público, em contato com a arte e cultura locais, na região do Recife Antigo. O trecho da avenida Barbosa Lima (entre a rua do Apolo e a avenida Cais do Apolo) foi revitalizado e apelidado de “Rua dos Amores”. A área ganhou painéis com pinturas de artistas locais, além de mobiliários, transformando o espaço em área de convivência.

Os artistas Manoel Quitério, Joana Lira, Bozó Bacamarte, Jeff Alan, Paula de Aguiar, Jade Matos e o coletivo Aurora das Estrelas são os responsáveis por transformar a Rua dos Amores numa grande galeria de artes a céu aberto. Cada um deles, representou por meio da pintura, as paixões do recifense: carnaval, música, águas, diversidade, história, sustentabilidade e cordel.

“Buscamos valorizar através dos artistas locais, aquilo que o Recife transborda, como sua cultura, suas cores, seu povo. Além disso, queremos que a Rua dos Amores se torne um ponto de encontro, um hub de experiências para quem vive o Recife Antigo”, afirma Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Boticário.

A responsável pelo projeto também declarou que o trabalho social realizado durante a revitalização da Rua dos Amores, é uma oportunidade dada ao Aurora das Estrelas, um coletivo que reúne pessoas em vulnerabilidade social e integra à sociedade por meio da arte.

Calendário

Ao longo de 2022, o espaço deverá ser ocupado e vivido pelos recifenses e quem mais estiver por aqui, com atividades culturais acontecendo no espaço. Um calendário de ações será construído, para que o Recife Antigo se mantenha pulsante através da Rua dos Amores.

“O lugar tem muito potencial, era o que buscávamos para comunicar o amor da marca com a cidade do Recife e seus moradores. Demos o pontapé inicial e agora vamos deixar o recifense ser protagonista desta história, fazendo da Rua dos Amores, a sua Rua”, diz Jacqueline.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também