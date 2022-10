Bondinho e MSW Capital iniciam programa de inovação

Por Bússola

O 110 Ventures, programa de inovação criado pela Iter, holding que administra o Parque Bondinho Pão de Açúcar, em parceria com a MSW Capital, já tem data para começar. Depois de analisar a inscrição de 28 startups cadastradas, as empresas selecionaram as quatro que vão participar do programa que tem início no dia 26 de setembro. A escolha aconteceu após um evento que ocorreu na última terça (20/9) no Anfiteatro do Morro da Urca, no Parque Bondinho, marcando a última etapa do processo seletivo. Na ocasião, as oito empresas finalistas apresentaram seus discursos para a seleção das ganhadoras.

"A inovação faz parte do DNA do Parque Bondinho Pão de Açúcar, que há 110 anos, investe em iniciativas pioneiras nas áreas de turismo, entretenimento, sustentabilidade e mídia. Ao lançarmos o 110 Ventures, em parceria com a MSW, seguimos com essa trajetória inovadora, estimulando o surgimento de novas ideias para o setor, de forma a contribuir ainda mais para o crescimento do turismo da nossa cidade. Para nós, será uma honra dividir com essas jovens empresas o nosso conhecimento, impulsionando seu crescimento e incentivando o uso da tecnologia para melhorar a experiência das pessoas", diz Sandro Fernandes, CEO do Grupo Iter e do Parque Bondinho Pão de Açúcar.

Como critérios de seleção inicial, a Iter e a MSW levaram em consideração se as startups eram negócios inovadores de base tecnológica, se tinham, no mínimo, dois fundadores dedicados e se suas soluções já estavam sendo utilizadas por clientes. Das 28 empresas inscritas no programa, apenas oito seguiram para a etapa final de apresentação das defesas: LogReversa e Deep Ambiente, ambas da área de sustentabilidade, e mymento, Binamik, Kampin, Pinguim, The Ifriend e UPVOI, de turismo. Destas, as que se destacaram e terão a oportunidade de participar do programa foram a Kampin, mymento, Pinguim e UPVOI.

"Estamos muito felizes de participar da gestão do 110 Ventures, de fazer parte da trajetória de inovação e excelência de serviços de turismo do Parque Bondinho, talvez a mais longa do País. Sabemos que a excelência não ocorre por acaso. Estamos animados, principalmente, de poder levar essa experiência para startups inovadoras que começam a sua jornada em negócios de Turismo, onde o Brasil tem certamente a maior vocação do mundo, e ainda aproveita pouco esse seu potencial”, afirma Moises Swirski, sócio fundador da MSW Capital.

O 110 Ventures terá duração de três meses e as quatro startups terão acesso a espaço de coworking no Parque Bondinho Pão de Açúcar (Praia Vermelha, Rio de Janeiro), participarão de workshops estratégicos, realizarão POCs e poderão utilizar a sua base de visitantes, com mais de 1 milhão de visitas ao ano, para aplicarem as soluções existentes ou codesenvolverem novas soluções. Além disso, receberão mentoria de executivos do Parque Bondinho e da MSW e possibilidade de investimento ao final do período de aceleração.

Para cada empresa, será criado um Plano de Impulso do Programa, cujo objetivo é desenvolver o negócio da startup ao mesmo tempo que fortalece a atuação do Parque Bondinho e da Iter por meio da Inovação Aberta, incentivando a adoção, bem como o investimento em modelos de negócios inovadores. Além de Sandro Fernandes e Moises Swirski, participaram da banca julgadora Ana Lucia Selvatici, CMO do Grupo Iter; Analu Fiuza, diretora de Gente e Gestão do Parque Bondinho Pão de Açúcar; Pedro Leite de Castro, acionista do Grupo Iter; e Aldair Machado, diretor-executivo e Conselheiro no Grupo Lugano.

