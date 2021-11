Big streaming: Brasil Paralelo busca atingir um milhão de assinantes

Por Marcio de Freitas*

Após se tornar a maior produtora de documentários do Brasil, a Brasil Paralelo prevê chegar a dezembro com mais de 260 mil assinantes no seu aplicativo de streaming. A meta é atingir um milhão de assinantes nos próximos 12 meses. A empresa vem atualizando sua grade de programação no Youtube, onde o canal é mais visto. Hoje são mais de 14 milhões de usuários únicos. Passará a contar com entrevistas diárias, e com personalidades com diferentes pontos de vista. Outra vertente são programas de humor e curtas sobre a história do Brasil, no ano do bicentenário da Independência nacional.

Big streaming 2

No canal fechado, há filmes da época áurea do cinema com análises exclusivas e títulos infantis, além das produções próprias. Neste ano, a empresa dos sócios Lucas Ferrugem, Henrique Viana e Felipe Valerim já aumentou em 150% o número de funcionários e ampliou a sua sede em São Paulo de mil metros quadrados para 1.500 metros quadrados.

Holding

A holding Ayo Group foi criada neste ano para oferecer soluções customizadas de tecnologia e inovação a clientes públicos e privados de diversos segmentos econômicos. Surgiu em setembro pela união de Memora e Oraex, com sede em Brasília e sob o comando de Glória Guimarães, ex-presidente do Serpro. A empresa nasce com cerca de 350 colaboradores, cem clientes, faturamento anual de R$ 100 milhões e abrangência no Brasil, Espanha, Portugal e Estados Unidos.

Tecnoconstrução

A AltoQi anunciou plano de investimentos de mais de R$ 50 milhões no reposicionamento do negócio. Com 33 anos de atuação, R$ 60 milhões de faturamento anual, cerca de 330 colaboradores diretos, base de mais de 65 mil clientes, a projeção é dobrar a receita nos próximos dois anos a partir de uma estratégia de negócios que promova e priorize a transformação digital no setor de construção civil, um dos mais defasados em relação à adoção das novas tecnologias.

Debêntures

A Auddas completou o lançamento de debêntures da Medbeauty, que atua no segmento de wellness. A transação será integralmente subscrita pelo Fundo Galápagos e os papéis têm vencimento em agosto de 2025. A operação é garantida por 20% das cotas da startup. Durante a due diligence, a Medbeauty, companhia fundada pelo empreendedor paulistano Pedro Miguel, foi avaliada em R$ 300 milhões.

Exportações

As exportações de alimentos industrializados deste ano (até setembro) totalizaram US$ 34 bilhões, valor 22,8% acima do verificado no mesmo período de 2020, uma expansão de 0,5%. Os dados são da pesquisa conjuntural mensal realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). As categorias em destaque são carnes, com US$ 15,40 bilhões (+21,6%), o açúcar, com US$ 6,81 bilhão (+13,8%), o farelo de soja, com US$ 6,10 bilhão (+24,7%) e o grupo dos óleos e gorduras (principalmente óleo de soja para consumo humano e biodiesel), com US$ 1,91 bilhão (+84,1%).

-

Pix

Levantamento da Machine, serviço de tecnologia que permite criar seus próprios aplicativos de transporte regionais, mostra que o Pix é, atualmente, a forma de pagamento que mais cresce no setor — e já é a terceira mais utilizada, perdendo apenas para o dinheiro em espécie e o cartão de débito. O Pix começou a ser utilizado pelos aplicativos de mobilidade da Machine em janeiro de 2021, dois meses após o BC liberar o mecanismo de pagamento. O levantamento analisou mais de 30 milhões de corridas realizadas por motoristas particulares, taxistas e mototaxistas neste ano. Quase um milhão dessas corridas foram pagas com Pix, que deve assumir o primeiro lugar em 2022.

Parceria

A RD Station, Sebrae Santa Catarina e Loja integrada se uniram para impulsionar a transformação digital de cem mil micro e pequenas empresas. O projeto começou no primeiro semestre de 2021 atingindo cerca de 30 mil empreendedores, e agora se transformou em um Hub, com novos parceiros e soluções gratuitas para empreendedores.

-

IA na escola

Rebeca Martins e Maíra Timbó são lideranças da Escola Eleva que integram o time do Centro de Inteligência da instituição, que baliza o processo de ensino e aprendizagem por meio da leitura de dados pedagógicos. Elas utilizam ferramentas de Business Intelligence para coletar e cruzar dados de aprendizagem. A partir dessa análise, traçam plano individual de ensino para sanar as dificuldades de cada aluno. A meta do projeto é ter uma visão individualizada de cada estudante e mestre, verificar como se relacionam com os objetivos de aprendizagem a serem atingidos.

Gente que chega

Luciana Contarini, executiva com passagem por empresas multinacionais e nacionais de bens de consumo e serviços como Arcor, Mondelèz Internacional, Sodexo e GRSA/Compass acaba de se integrar à equipe de marketing e comunicação da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados (Abimapi). Com mais de 15 anos de experiência, seu objetivo na Abimapi é criar oportunidades de negócios, fortalecer a associação como interlocutora do setor e trazer inovações nos pilares desenvolvidos nas áreas de comunicação, exportação, técnica e recursos humanos.

L’OréAfro

No mês da consciência negra, a L'Oréal Brasil comemora o desempenho da Rede de afinidades L’OréAfro, composta por mais de cem colaboradores. O grupo atua com autonomia e espaço em contato com as diferentes divisões de maneira a contribuir com políticas internas e também para o negócio. Essa iniciativa, criada ainda em 2020, já impactou todas divisões de negócio da L'Oréal Brasil desde a Divisão de Grande Público até a L'Oréal Luxo.

Cashback

A fintech Ame está oferecendo dinheiro de volta na solicitação de táxis com o Ame Drive e no pagamento de compras nos sites e lojas da Americanas e em mais de três milhões de parceiros na Black Friday, entre os dias 25 a 28. A plataforma vai disponibilizar um guia de compras para facilitar a busca pelos melhores cashbacks, e quem realizar o pagamento com o app vai garantir até 70% de cashback em diversos produtos e serviços. As ofertas estão disponíveis nas mais de 3.400 lojas e franquias, em sites e apps das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Soub!, e em mais de três milhões de parceiros.

Patrocínio

O Barueri Volleyball Club, comandado pelo técnico José Roberto Guimarães, conseguiu patrocínio da Veloe e Pede Pronto, ambas unidades de negócio do Grupo Alelo. O time feminino esteve ameaçado por falta de recursos, mas conseguiu grande mobilização nas redes sociais. O projeto inclui moradia, alimentação, estudo, treinamento, musculação, fisioterapia e psicólogos para as atletas.

Jet Oil

Clientes que realizarem a troca completa de óleo em uma unidade do Jet Oil, uma das maiores franquias de serviços automotivos do Brasil, vão ganhar a certificação “Carro Protegido”, assistência 24 horas. O serviço conta com a parceria da Itaú Corretora de Seguros e vale em todo o território nacional por seis meses. O objetivo da parceria é atender clientes que não têm seguro e facilitar o acesso dos motoristas à manutenção periódica dos seus veículos.

