Banco Carrefour em parceria com liga ventures cria programa de aceleração

Empenhado em impactar positivamente o ecossistema de startups e gerar negócios inovadores, o Banco Carrefour, braço financeiro do Grupo Carrefour, se juntou com a Liga Ventures, rede de inovação aberta que conecta empresas e startups a fim de potencializar interações e gerar novos negócios, para o lançamento do seu primeiro programa de aceleração de startups, o Be Ocean.

A iniciativa tem como principal objetivo encontrar soluções e negócios que possam ser investidos de forma adjacentes ou complementares aos atuais produtos do banco e que tragam o foco para a experiência do cliente. Além disso, o Be Ocean está buscando por startups em estágio de maturidade e líderes nos mercados nos quais atuam, e que tragam em seus pilares estratégicos o ESG (práticas de responsabilidade ambiental, social e de governança).

“Chegamos a um momento estratégico na área de inovação do Banco Carrefour, no qual por meio do Be Ocean, estamos viabilizando alcançar o objetivo de conectar nossas iniciativas destinadas ao open innovation com o impulsionamento da transformação digital no ecossistema de startups. Mas, para tudo isso tomar forma, todo o processo contou com desafios que foram pensados em conjunto com um time empenhado e que está olhando diretamente para os resultados que queremos alcançar futuramente”, afirma Charles Schweitzer, Head de Inovação do banco Carrefour.

Serão seis startups selecionadas e a aceleração terá duração de quatro meses. Ao longo do programa, as empresas terão a possibilidade de realizar negócios com o Banco Carrefour, ajudando a solucionar desafios relacionados aos temas: Crédito, Experiência do Cliente, Ecossistema de Produtos e Fraudes Frictionless. Além disso, terão acesso ao Google Cloud Program, parceiro do banco, que ajuda no desenvolvimento tecnológico das startups que prioriza processos de inovação por trás dela.

A partir disso, os empreendedores têm a oportunidade de se conectar com potenciais parceiros e investidores em um ambiente inovador e de networking intenso, além do acompanhamento dos mentores e especialistas da Liga e do Banco Carrefour. “Além disso, as startups escolhidas poderão se apresentar para os fundos de Venture Capital que o banco já investe”, declara Schweitzer

“Estamos muito contentes e animados para trabalhar em parceria com o Banco Carrefour em uma iniciativa como essa, que tem potencial enorme de transformar não apenas os negócios do banco, como o mercado de inovação como um todo”, diz Rogério Tamassia, co-fundador da Liga Ventures.

Os interessados em participar do Be Ocean poderão se inscrever até o dia 24 de julho pelo link.

