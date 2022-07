Bússola & Cia: Pagcorp cresce explorando nicho de mercado

O Pagcorp registra resultados expressivos há dois anos: em 2021, ultrapassou R$ 1,7 bilhão em volume de transações – 142% de crescimento comparado ao ano de 2020. Para este ano, a projeção é chegar a R$ 3,9 bilhões, crescimento de 150%. O Pagcorp surgiu em 2014 para atender uma demanda específica de empresas que buscavam uma solução para gerenciar seus gastos corporativos.

Digio no FGTS

Para facilitar a vida financeira dos clientes, o Digio passou a oferecer a antecipação do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A contratação do serviço está disponível no app do Digio, 100% digital e com juros de 1,99% ao mês. O valor é disponibilizado em conta e o pagamento das parcelas é descontado automaticamente do saldo do fundo de garantia.

Baixo carbono

Somente em 2022, a Whirlpool deixará de emitir 6,5 mil toneladas de CO₂, equivalente a 43 mil árvores plantadas. O que significa redução de 31% de emissão de CO₂ em relação a 2021. “Pensar no futuro é agir agora”, afirma Bernardo Gallina, vice-presidente de Assuntos Jurídicos, de Compliance e Corporativos da Whirlpool para a América Latina, em recente evento realizado pela Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul. O encontro aconteceu na W-House, unidade verde recém inaugurada e sede administrativa para a América Latina, localizada em São Paulo.

Decatlo Gympass

O Gympass comemora dez anos, período em que ofereceu mais de 5 bilhões de minutos de experiências a milhões de usuários. Em 2021, a empresa foi avaliada em mais de US$ 2 bilhões, e continuou em crescimento. Hoje, a empresa está presente em 11 países (Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, México, Alemanha, Irlanda, Itália, Espanha, Reino Unido e Romênia) e mais de 7.500 cidades. A plataforma acumula mais de 170 milhões de check-ins.

Commit Gás

As sócias Compass Energia e a Mitsui Gás anunciaram o novo nome da Gaspetro: Commit Gás S.A. O presidente da nova empresa será Renato Fontalva, executivo com experiência nacional e internacional no setor de óleo e gás.

Fiado chique

A Pichau Informática firmou parceria com a BoletoFlex para oferecer nova forma de pagamento. Considerada aprovação de crédito mais rápida do mercado na modalidade “Buy Now Pay Later” (compre agora e pague depois), sem uso do cartão de crédito, a BoletoFlex disponibiliza aos clientes da Pichau o parcelamento das compras por meio de pix ou boleto em até 24 vezes.

A volta da viagem

O grupo de serviços Schultz comemora o fechamento do primeiro semestre de 2022 com crescimento de 10%, em relação ao mesmo período pré-pandemia (2019), em todas as suas operações. De acordo com Ana Santana, diretora-geral da empresa, a cobertura vacinal e a abertura das fronteiras, bem como o posicionamento das marcas e o constante treinamento das equipes, foram fundamentais para a performance positiva neste primeiro semestre. Entre os destinos nacionais mais comercializados entre os meses de janeiro e junho de 2022 estão o Jalapão (TO), Camaçari (BA), Maceió (AL) e Bonito (MS).

Selo

A 180° Seguros é a primeira do segmento na América Latina a obter auditoria SOC 2, que estabelece um padrão internacional de cibersegurança e gerenciamento de risco com base no Conselho de Normas de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA, na sigla em inglês), parte do Trust Services Criteria (TSC).

Tentáculos mundiais

A desenvolvedora de aplicativos ProUser Apps desembarcou na Colômbia e em uma parceria com a Claro, a empresa, que também já está presente na Europa, disponibilizará dois aplicativos, o de idiomas Taplingo e o de geolocalização Tô Aqui. A expectativa é ampliar a presença para outros 3 países e faturar R$ 37 milhões até o final de 2022.

Diesel russo

Apesar de União Europeia e os Estados Unidos aumentarem a pressão pelas sanções econômicas à Rússia, o Brasil não embarcou nesse processo. Não há impedimento jurídico, assim como fazem China e Índia, à importação de produtos russos, avalia o advogado Vitor Couto, advogado do Eurodesk, do escritório J Amaral Advogados. "O que pode acontecer, entretanto, é que o Brasil, ao manter suas relações comerciais com a Rússia abertamente, também venha a sofrer sanções dos EUA e União Europeia, ou pelo menos que esse comércio seja malvisto no chamado Ocidente."

Escolas-empresa

A Sputnik de escolas corporativas, reunirá entre os dias 12 e 14 de julho, profissionais do setor em um evento gratuito e 100% online, o Festival Workplace Learning: mais que escola, mais que empresa. “Em um mundo em que produzimos 2,2 milhões de terabytes de novos dados gerados todos os dias, de que forma deixamos a infoxicação de lado para apostar em culturas de aprendizagem que de fato transformam informação em conhecimento?”, pergunta Mariana Achutti, CEO da Sputnik.

Biometria de voz

A Minds Digital, primeira ID Tech especializada em biometria de voz no Brasil, recebeu uma rodada de investimento de R$ 1,5 milhão da BR Angels, para fomentar as áreas de produto, comercial e marketing da empresa. A empresa anuncia a chegada de Marcelo Soares, como sales director, e de Alessandra Tutunic, como nova head de Marketing. “Queremos apresentar nossas novas soluções às empresas enterprise e chegar a 1 bilhão de validação e autenticação. Hoje, estamos com mais 300 milhões de autenticações em nossa plataforma”, diz Marcelo Soares.

Aposta na mulher

O Rei do Pitaco lançou a criação de Liga totalmente dedicada ao futebol feminino durante a Copa América da categoria. Com isso, a sportstech se torna o primeiro fantasy game brasileiro a disponibilizar jogos de futebol feminino dentro da plataforma.

