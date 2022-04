ASBZ Advogados e Neoway se juntam para lançar a Kapi

O ASBZ Advogados, em parceria com a empresa de tecnologia Neoway, desenvolveu a plataforma Kapi, cujo objetivo é auxiliar na gestão em grande escala e em tempo real da regularidade jurídica e fiscal de parceiros comerciais. O lançamento acontece no ano em que o escritório comemora o 11º aniversário.

A Kapi se torna uma das primeiras soluções jurídicas do mundo que consegue verificar a regularidade de empresas em larga escala, e reduzir passivos e contingências, evitar danos reputacionais e maximizar as chances de sucesso em eventuais disputas jurídicas, permitindo o armazenamento de dados históricos das empresas verificadas e comprovar sua regularidade em operações antigas cujas evidências podem ter se perdido ao longo do tempo.

De acordo com Alexandre Gleria, sócio do ASBZ e diretor de Inovação e Tecnologia do escritório, a A Kapi consegue verificar premissas cadastrais, jurídicas e tributárias de milhares de terceiros simultaneamente, de forma a evitar passivos, auxiliar as empresas no cumprimento de obrigações acessórias e fortalecer defesas jurídicas com base em eventos passados.

“A solução possibilita prever e mapear futuros focos de problemas com base em alguns recortes como, geográficos, por operação ou segmento de negócio”, afirma.

A plataforma também permite integração com os sistemas tecnológicos e bases cadastrais específicas do seu usuário via API, a gestão de todas as informações via nuvem ou em seus próprios servidores, e agregar ao processo ferramentas oferecidas pela Neoway, como score de crédito dos parceiros.

