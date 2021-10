Artesãs do Vale do Jequitinhonha protagonizam a nova coleção da Camicado

A Camicado, marca de casa e decoração da Lojas Renner S.A, lançou recentemente a segunda edição da sua coleção exclusiva “Mestras do Barro”, desenvolvido de forma colaborativa com artistas do Vale do Jequitinhonha (MG), mostrando o trabalho artesanal do coletivo. A nova coleção Mestras do Barro está disponível ao público, tanto nas lojas físicas da rede, como pelo e-commerce.

O conceito dos novos 38 itens de cerâmica, que contemplam utilitários e decoração, foram inspirados na temática Afeto. O trabalho entre a área de estilo da Camicado e o coletivo de mulheres foi todo feito à distância, respeitando as medidas de isolamento social impostas pela pandemia, e contou com a colaboração ativa da Paiol, loja especializada na curadoria de artesanato brasileiro, que acompanhou todo o processo de produção.

“Estamos muito contentes em poder levar para os nossos clientes um pouco da história da arte popular brasileira e do respeito à tradição da cerâmica do Vale do Jequitinhonha, e nos alegra ainda mais perceber que estamos impactando positivamente a vida dessas mulheres, que têm no artesanato o meio de sustento de suas famílias”, diz Natan Anaf, gerente geral da Camicado.

O grupo de artesãs faz parte de quatro comunidades rurais (Campo Buriti, Coqueiro Campo, Poço D'Água e Campo Alegre) do município mineiro de Turmalina, que somam cerca de 2.500 habitantes. A produção impulsionou a economia local, com a geração de 120 postos de trabalho (o dobro da primeira edição), durante sete meses de atuação.

Foram quase mil horas de dedicação para atender ao pedido de 20 mil novas peças que enaltecem o artesanato, ao mesmo tempo em que promovem o resgate da cultura e da arte popular brasileira. O empenho das mulheres das localidades despertou ainda o interesse de jovens locais em aprender a trabalhar com o barro, levando à criação de oficinas de capacitação.

“A iniciativa pioneira da Camicado contribuiu muito para o surgimento de oportunidades de trabalho e incremento da renda nessas comunidades tradicionais, e tem deixado um legado importante de união entre as artesãs, de maior qualificação do grupo e, sobretudo, da continuidade dessa técnica riquíssima, transmitida por gerações de mulheres”, declara o diretor da Paiol, Lucas Lassen.

Novo conceito

O “afeto”, sentimento terno que faz parte da cultura mineira local, materializado por meio do café e do bolinho da tarde, é a inspiração da nova coleção Mestras do Barro. As novidades desse ano são luminárias e móbiles, além das peças em formato de flores. Outro destaque é a coloração rosa das peças.

“Ao contrário da coleção passada, que fez do branco sua grande marca, a edição deste ano desafiou as artesãs a buscarem um tom rosado, o que demandou pesquisa, testes e muita colaboração entre o grupo, já que o processo utiliza apenas a argila da região”, diz a gerente de estilo da Camicado, Magda Borges.

Itens como vasos, cachepôs, filtros de água, pratos, jarras, moringas, travessas, molheiras e outros utilitários decorativos foram moldados por meio de técnica que revela os saberes geracionais das artesãs, que deixam seus nomes assinados em cada peça.

