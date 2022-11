Após rebranding, MS Holdings reúne operações e agora é Braza

O grupo MS Holdings anuncia rebranding e passa a se chamar Braza, a partir de janeiro de 2023, reunindo as operações de suas quatro empresas: o MS Bank - Banco de Câmbio, autorizado pelo Banco Central do Brasil; a MSBB Money Ltd, instituição financeira no Reino Unido regulada pelo FCA, o Cloudbreak, carteira digital multimoedas voltada a remessas e pagamentos internacionais; e a MS Tech, empresa de tecnologia do grupo.

Braza vem da palavra “brasa”, a abreviação carinhosa do nome Brasil. E tem tudo a ver com o propósito do grupo: valorizar o brasileiro e abrir as portas do mundo para ele por meio de pagamentos internacionais, contas globais e taxas de câmbio acessíveis. “Temos os preços mais competitivos do mercado, para o segmento de transferências individuais, por exemplo, o nosso custo muitas vezes é de 3 a 4 vezes mais barato. Proporcionamos para o brasileiro um preço justo de verdade, mas também buscamos trazer produtos e serviços que de fato transformem a experiência internacional dos brasileiros. Fazemos o mínimo que os brasileiros merecem, aquilo que é nossa obrigação, para eles viverem o máximo”, afirma Heber Cardoso, CEO do grupo.

A carteira de clientes já é exponencial. No segmento de pessoa física, o Braza já atendeu cerca de 6 milhões de clientes em mais de 17 milhões de transações, totalizando R$ 32 bilhões transacionados nos últimos 5 anos. Já pessoas jurídicas foram mais de 7 mil em mais de 80 mil transações, totalizando R$ 85 bilhões transacionados também no mesmo período.

O Braza atua com entidades reguladas próprias. “Somos regulados no Brasil e no Reino Unido, dando-nos acesso direto aos sistemas locais de compensação das moedas Real, Libra Esterlina e Euro. Isso nos permite entregar essas moedas instantaneamente e sem intermediários, possibilitando os menores custos do mercado”, diz Cardoso.

A estrutura de interbancário também é um diferencial do Braza, que tem relacionamento com mais de 60 bancos, tendo realizado 38 mil transações, totalizando mais de R$ 200 bilhões movimentados nos últimos 5 anos. O banco de câmbio do grupo é um player relevante no mercado brasileiro de câmbio interbancário que utiliza tecnologia para fornecer preços nos mercados de moedas e gestão de risco totalmente integradas e automatizadas.

O Braza também entrega soluções de FXaaS escaláveis para transações do e para o Brasil, permitindo que qualquer empresa participe do mercado brasileiro de forma competitiva. O grupo é agnóstico em como vai trazer liberdade aos brasileiros, seja por meio de seus clientes diretos ou seus parceiros que utilizam nossas soluções FXaaS; para eles o importante é tornar o brasileiro cidadão do mundo.

Atualmente, o grupo é formado por aproximadamente 200 profissionais e segue com vagas abertas e contratando – há um ano eram 60 colaboradores. O foco atual do time é criar uma experiência de cliente e usuário (CX/UX) única e acelerar o lançamento de soluções para transações cross-border. “Somos feitos de brasileiros para os brasileiros. Temos orgulho de projetar novas possibilidades internacionais para a nossa gente”, declara Cardoso.

Algumas operações ainda estão em fase final do processo de consolidação, sob aprovação de Bacen e FCA.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: