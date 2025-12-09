Apartamentos compactos: tendência cresce na cidade de São Paulo

A metragem supercompacta é um padrão que tem se tornado tendência na cidade de São Paulo. As construtoras estão apostando cada vez mais em projetos com ênfase nas áreas de lazer e convivência, conectados ao transporte e dentro do teto de financiamento do programa habitacional.

De acordo com dados do Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP), os apartamentos compactos seguiram como o formato predominante dos lançamentos residenciais na capital em 2025.

Os relatórios mais recentes apontam que unidades entre 30 m² e 45 m² continuam respondendo por cerca de dois terços das novas ofertas, média observada desde 2024.

De janeiro a julho de 2025, foram entregues 15,6 mil metragens reduzidas na capital, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2024.

O que está por trás da popularidade dos supercompactos?

“As pesquisas com potenciais compradores mostraram que ampla área de lazer, serviços e coworking fariam a diferença. Além disso, muitos abrem mão da vaga de carro porque estão próximos a um eixo de transporte público. Assim, o custo final também fica menor”, analisa o diretor-executivo da construtora Citz, Rafael Coelho.

Mês passado, a auxiliar administrativa Nete Vitória, 29, assinou o contrato de seu primeiro imóvel. “Foram dois anos de buscas. Expectativa! Nesse projeto, achei o que eu queria. Um sonho! Nem caiu minha ficha!”, disse a compradora de unidade no Verticá Jardim Prudência, projeto da Citz na zona sul paulistana.

Para Nete, as vantagens do apartamento escolhido, que possui 25,5 m², se encontram nos mais de 30 itens de lazer, incluindo rooftop com churrasqueira, academia, lavanderia coletiva e coworking.

O apartamento fica em um prédio com 23 andares e 322 unidades. Algumas delas têm dois quartos e até 35 m². São apenas 19 vagas para carro.

“Está perto do metrô, do meu trabalho, da casa da minha irmã. Além disso, eu consegui financiar pelo Minha Casa Minha Vida, que ajuda muito”, contou. O valor das unidades do Verticá Jardim Prudência varia de R$ 210 mil a R$ 320 mil.

Cresce também a oferta de prédios planejados sem garagem

Dos empreendimentos lançados no último ano, 43% não incluem vaga, percentual que sobe para 78% entre os projetos enquadrados no Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Diversas construtoras vêm ampliando sua presença na capital. A exemplo da Citz, Plano&Plano, Viva Benx, EPH, Canopus e Cury, entre outras, anunciaram recentemente lançamentos com metragem reduzida e foco em lazer completo e pouca ou nenhuma vaga, sempre próximos a linhas estruturantes de mobilidade.

“A moradia funcional e com opções de lazer, antes vista como tendência, hoje se afirma como padrão predominante da habitação paulistana”, afirma Coelho, diretor da Citz.

A empresa de São José do Rio Preto (SP), que já construiu mais de 1 milhão de m² em projetos pelo país, lançou seu primeiro empreendimento na capital em 2024, o Bliss Concept Rio Pequeno, na zona oeste.

Agora, com o Verticá Jardim Prudência, avança em seu plano de expansão. Há outros dois projetos previstos nas zonas norte e leste, e a meta é alcançar R$ 1 bilhão em VGV até 2030.