Anvisa autoriza testes com mais voluntários

Mais 5 mil voluntários vão participar da fase 3 do estudo clínico da vacina de Oxford no Brasil. A autorização foi dada hoje pela Anvisa. Com isso, o país terá 10 mil pessoas envolvidas nesta etapa de testes. Também foi ampliada a faixa etária dos participantes, com a inclusão de maiores de 69 anos.

Taxa de transmissão no Brasil volta a cair. Imperial College London diz ser a menor desde abril.

Pesquisa mostra que 61,2% dos brasileiros tomariam vacina.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 140 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média Móvel 15-09-2020 Média Móvel 15-09-2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre como as ideias econômicas estão sempre subordinadas às circunstâncias políticas; e outro artigo alerta para o crescimento dos casos de feminicídio na pandemia. Confira a íntegra do boletim aqui.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.