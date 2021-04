Andrea Fernandes, do T. Group, estreia coluna sobre e-commerce na Bússola

A partir desta quinta-feira, Andrea Fernandes, CEO do T.Group, holding que agrega quatro startups que oferecem soluções para e-commerce, passa a integrar o time de colunistas da Bússola.

Empreendedora no mundo de consultorias de marketing e negócios, com passagens por Kraft-Heinz e Ambev, e nas agências de publicidade Africa e DM9DDB, Andrea acredita que o mais importante no ambiente digital, hoje, é a construção de confiança em toda a jornada, tanto para quem compra, quanto pra quem vende.

Em seu texto de estreia, ela mostra, com exemplos e números de um estudo da Neotrust, o avanço do e-commerce no Brasil no primeiro trimestre de 2021 e os impactos diretos no comportamento do consumidor.

