Amazon e Facebook discutem “apagão de talentos” em TI em webinar gratuito

A VTEX, plataforma de comércio digital para grandes empresas e varejistas, realiza, na próxima quarta-feira, 20, às 18h, o webinar “Beyond Predictable Webinar - Engineering Leadership: What do you do about the engineering talent shortage”. O evento, conduzido por Paulo Monçôres, diretor de engenharia na VTEX, debaterá o “apagão de talentos” no setor de tecnologia e o que as principais companhias deste mercado estão fazendo para mitigar a escassez de profissionais globalmente. A conversa online poderá ser acompanhada neste link e a inscrição é gratuita.

Participam do debate Abbey Smalley, head dos programas de design na Amazon, Mauricio Nunes, gerente de engenharia de software no Facebook, e Gustavo Franco, diretor de Engenharia de SRE (Site Reliability Engineering, ou Engenharia de Confiabilidade do Site, em tradução livre) na VTEX.

“Muitos segmentos digitais têm enfrentado um grande desafio: aumentar as equipes e mantê-las em nível de excelência na mesma velocidade e proporção de crescimento do mercado, que tem sido exponencial, principalmente por causa das novas demandas de consumo ampliadas pela pandemia. Encontros como esse são fundamentais para trocarmos experiências e ideias e, assim, identificarmos os melhores caminhos e propor ações para resolvermos a questão do “apagão” por profissionais de tecnologia”, afirma Paulo Monçôres, diretor de engenharia na VTEX.

De acordo com a Softex, organização social voltada ao fomento da área de TI (Tecnologia da Informação) e integrante do Projeto TechDev Paraná, o problema perdura há alguns anos: entre 2010 e 2020, a carência de profissionais representou perdas acumuladas de R$ 167 bilhões para o setor tecnológico. Segundo o mesmo levantamento, o déficit de profissionais de TI deve chegar a mais de 408 mil postos de trabalho até 2022.

Na conversa, serão apresentados e discutidos ações em andamento e projetos para endereçar o problema, como parcerias com universidades para atrair e fomentar talentos, planos de desenvolvimento de carreira em Y (criação de diferentes níveis de hierarquia focados em habilidades técnicas) e programas focados no aprimoramento gerencial. No caso da VTEX, dentre diversas iniciativas, a empresa promove o VTEX Lab, que ajuda a formar novos talentos nas áreas de engenharia de software e design de produtos digitais e já possibilitou a atuação de mais de 80 alunos em projetos de Pesquisa & Desenvolvimento.

