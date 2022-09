Alice Sosnowski: Mentalidade infinita e visão de longo prazo

Por Alice Salvo Sosnowski*

“Se você vai na academia um dia, treina por 9 horas e se olha no espelho, nada acontece. Se você fizer isso na semana seguinte, nada vai acontecer novamente. Mas, se você se compromete a fazer exercícios todos os dias por 30 minutos durante um bom espaço de tempo, você ficará em forma. Você pode até falhar um ou dois dias, mas o resultado virá. Não é sobre probabilidade, intensidade. É sobre consistência!”

Esta fala é de um dos escritores que mais gosto de acompanhar: Simon Sinek, autor do best seller “Comece pelo porquê”, que já foi visto por mais de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo com seu TED Talk sobre o círculo de ouro.

Em 2019, Sinek lançou o livro “O Jogo Infinito” (editora Sextante) que tem ajudado cada vez mais profissionais e líderes em todo o mundo a adotar um pensamento de longo prazo nos negócios. Para o autor, grande parte das dificuldades que vivemos hoje vem da busca por soluções imediatas e vitórias rápidas. “É preciso focar no longo prazo e assumir uma mentalidade infinita se quisermos sobreviver e prosperar”, diz.

Mas Sinek reconhece que esse modo de pensar e agir não é fácil. “Somos animais movidos por resultados tangíveis, preferimos sentir que estamos progredindo rápido e queremos recompensas imediatas. O problema é que, no mundo complexo que vivemos, precisamos assumir um outro nível de comprometimento, em que a consistência é mais importante do que a intensidade”, afirma.

Em uma sociedade em constante transformação e com muitas incertezas, é preciso se comprometer com o aprendizado constante. Sinek lembra que os melhores líderes que conheceu na vida estão sempre dispostos a aprender. “Eles continuam lendo livros, artigos, assistindo palestras e aplicando a melhoria contínua em todos os seus processos”, afirma.

Os benefícios da mentalidade infinita e da postura de aprendiz são evidentes e tornam profissionais, líderes e empresas mais produtivos, satisfeitos e realizados. Para quem quer trabalhar com a mentalidade infinita, aconselho: Priorize suas habilidades humanas e acesse os recursos que já estão dentro de você, e podem estar escondidos por baixo de inúmeras crenças limitantes e vieses inconscientes. Exercite o autoconhecimento e a vontade de sonhar. Esse é o caminho que irá te levar à mentalidade infinita!

*Alice Salvo Sosnowski é jornalista, escritora, professora, especialista em empreendedorismo e soft skills, criadora da metodologia O pulo do gato empreendedor, foi eleita em 2019 uma das Top Voices no LinkedIn. Também é mestranda em empreendedorismo pela FEA/USP e desenvolve conteúdo, palestras e workshops sobre negócios da nova economia e comportamento empreendedor. Além disso, é autora do livro Empreendedorismo para Leigos e de uma série de e-books que ajudam o empreendedor a planejar e executar seu negócio por meio da inovação e colaboração. Veja mais no site.

