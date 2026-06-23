ViaMobilidade chega a 1 bilhão de passageiros nas linhas 8 e 9 em meio a ciclo de R$ 5 bi

A operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade, na Região Metropolitana de São Paulo, alcançou a marca de 1 bilhão de passageiros transportados desde o início da concessão ferroviária. O volume equivale a uma média de 13,4 milhões de usuários por ano ao longo do período sob gestão privada das duas linhas.

O marco ocorre em meio a um ciclo de investimentos estimado em R$ 5 bilhões, voltado à modernização da infraestrutura, sistemas elétricos, frota e manutenção.

Como mostrou a EXAME, o esforço central da ViaMobilidade, da Motiva, é diminuir o número de falhas e aumentar a comodidade dos passageiros. Dados apontam que o número de falhas em 2023 e 2025 nas linhas operadas pela concessionária chegou a ser quase o dobro dos problemas das linhas operadas pela CPTM.

Segundo pesquisa do Instituto AtlasIntel, encomendada pela empresa, a percepção de confiabilidade dos usuários avançou 13 pontos percentuais desde o início da concessão, considerando fatores como regularidade dos trens, previsibilidade das viagens e estabilidade operacional.

Na operação diária, a concessionária afirma que a regularidade média das linhas chega a 99%, indicando que a maior parte das viagens programadas ocorre sem interrupções relevantes.

200 mil intervenções na rede para evitar falhas

O desempenho é atribuído a um conjunto de medidas que inclui ampliação da manutenção preventiva, renovação da infraestrutura e adoção de tecnologias de monitoramento. Desde o início da concessão, foram realizadas cerca de 200 mil intervenções programadas na rede.

Entre as principais frentes estruturais estão a substituição de mais de 60 quilômetros de trilhos, revisão de cerca de 120 quilômetros de via permanente e troca de 40 mil dormentes. No sistema energético, os investimentos somam R$ 190 milhões, com novas subestações na Linha 9-Esmeralda que devem ampliar em 46% a capacidade elétrica após conclusão.

A operação também passou a incorporar sistemas digitais de monitoramento. Um dos exemplos é o PANDAS V, utilizado desde 2025 para acompanhar em tempo real a interação entre pantógrafos dos trens e a rede aérea.

Com o uso da tecnologia, o tempo de inspeção da rede aérea caiu de até sete dias para poucas horas, segundo dados operacionais da concessionária.

A renovação da frota inclui a incorporação de 36 novos trens, além da modernização de sistemas de climatização, comunicação embarcada e diagnóstico remoto de falhas.