Alice Salvo Sosnowski: O valor da autodisciplina

Por Alice Salvo Sosnowski*

Você sabia que sete em cada dez pessoas não conseguem completar sua lista diária de tarefas, seja no trabalho, em casa ou mesmo no cuidado consigo mesmo? Segundo pesquisas, essa dificuldade afeta a produtividade, os relacionamentos e a saúde mental das pessoas.

Para evitar essas pequenas falhas diárias que se tornam frustrações gigantes na vida, a saída é desenvolver a autodisciplina. Diferente do que parece, não é uma habilidade ligada à rigidez ou ao sofrimento imposto a si mesmo. Pelo contrário, a autodisciplina é uma competência que dá mais liberdade, autoconfiança e domínio sobre a própria vida.

Isso não quer dizer que seja confortável. Pelo contrário, é um hábito que nos tira da zona de conforto e leva para uma área que envolve crescimento e aperfeiçoamento. E está aí o desafio. Como diz a frase de Platão: “A primeira e melhor vitória para um ser humano é conquistar a si mesmo”.

Para desenvolver a autodisciplina, existem alguns princípios que são essenciais. Veja quais você deve seguir:

1) Priorizar: nosso cérebro funciona muito melhor quando não está sobrecarregado, avaliando muitas opções e perdendo tempo a cada hora para escolher o que fazer. Por isso, se organize, tenha clareza dos seus objetivos e entenda o porquê das suas escolhas. Isso te ajudará a planejar o seu dia, sua semana, seu mês e você saberá exatamente onde focar suas energias.

2) Planejar: estudos indicam que uma hora de planejamento economiza três horas de execução. Uma tarefa cuidadosamente planejada motiva a produzir mais e se preocupar menos. Para isso, invista em lista e cronogramas. Procure visualizar tarefas e prazos. Isso ajuda na organização e na escolha de estratégias mais eficientes de execução.

3) Executar: todos nós temos apenas uma quantidade finita de força de vontade que podemos distribuir sobre o que queremos fazer a cada dia. Então, comece. Dê o primeiro passo, faça tarefas mais simples no começo e vai aumentando o ritmo aos poucos.

4) Celebrar: fragmente seus objetivos em pequenas metas, a fim de a execução parecer menos cansativa e celebre cada passo atingido. Isso treina o seu cérebro para focar nas coisas positivas que você já conquistou e te dá ânimo para continuar a jornada.

5) Persistir: Você não vai ter resultado no primeiro dia, sequer nas primeiras semanas. Nosso cérebro demora muito para se habituar a um novo comportamento. Ele precisa desenvolver novas ligações neuronais e isso leva tempo, por isso, não se importe com as falhas e continue.

O processo para construir autodisciplina não é linear. Ele exige autocontrole, força de vontade, persistência e foco. De fato, não é uma competência fácil de ser desenvolvida. Por isso, precisa ser praticada diariamente para se transformar em um hábito. É como treinar músculos na academia: todo dia um pouquinho até ver os resultados.

Portanto, a dica é: desenvolva autodisciplina como um estilo de vida, de acordo com a sua realidade e seus objetivos de vida. Aos poucos você vai ver que valeu a pena o esforço.

*Alice Salvo Sosnowski é jornalista, consultora de negócios e especialista em empreendedorismo e soft skills. Foi eleita em 2019 uma das Top Voices no Linkedin. Criadora da metodologia O Pulo do Gato Empreendedor, que desenvolve habilidades para os desafios da nova economia. Atua como mentora de empreendedores, startups e empresas.

