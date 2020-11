Alcolumbre sobe nas redes do Senado; mulheres lideram na Câmara

Com a permanência do pódio nas mãos de Humberto Costa (PT-PE), Álvaro Dias (PODE-PR) e Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, o ranking FSBinfluênciaCongresso desta semana apresenta dois senadores que despontaram entre os TOP 15.

O primeiro é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que em meio ao apagão no estado do Amapá, intensificou suas postagens e posicionamentos nas redes sociais, subindo 12 posições e alcançando o nono lugar no levantamento.

Mara Gabrilli (PSDB-SP) também apresentou bom desempenho, com aumento do engajamento nas páginas, a partir de postagens sobre o caso Mari Ferrer. A senadora avançou 12 posições, alcançando o 14º lugar.

O Podemos foi o partido que mais emplacou senadores entre os TOP 15, somando quatro no total. Em seguida, aparece PT, PSL e PSDB com dois parlamentares cada.

Confira aqui o ranking da semana no Senado Federal.

Câmara dos Deputados

A liderança feminina tem sido recorrente no ranking FSBinfluênciaCongresso, que avalia o desempenho dos deputados federais nas redes sociais. Bia Kics (PSL-DF) está na dianteira, ocupando o primeiro lugar, seguida por Carla Zambelli (PSL-SP), em segundo.

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que sempre aparece nas primeiras colocações, vem mantendo o terceiro lugar, sem ocupar a liderança desde abril deste ano.

Entre os TOP 20, os deputados que apresentaram as maiores quedas foram André Janones (Avante-MG), que caiu cinco posições e passou a ocupar o nono lugar; Carlos Jordy (PSL-RJ), que também caiu cinco casas, passando para a 16ª colocação; e Kim Kataguri (DEM-SP), que desceu seis posições e passou para o 18º lugar.

O PSL foi o partido que mais emplacou deputados entre os TOP 20, somando oito no total. Em seguida, aparece PSOL, com três parlamentares; PT e PSC, com dois cada.

Confira aqui o ranking da Câmara dos Deputados.