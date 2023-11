Ageless: empreender aos 40+ não se trata do SE, mas do QUANDO

Por Mauro Wainstock*

Cada vez mais profissionais acima de 40 anos estão atuando de forma empreendedora, mesmo ainda exercendo algum cargo com carteira assinada. Seja se tornando consultor, conselheiro, professor, seja utilizando plataformas virtuais, sendo sócio de uma startup ou mesmo trabalhando por demanda, esta tendência vem se alastrando de forma exponencial.

Equilibrar a saúde emocional e o desempenho profissional é uma busca incessante. Procurar alternativas paralelas é uma necessidade, sobretudo em um mercado tão competitivo, complexo e dinâmico.

A pergunta não está no SE, mas no QUANDO. Hoje você não tem tempo, mas arranjará algum horário para dar atenção à longevidade de sua própria carreira. Amanhã, quando você não for mais CLT (e isto vai acontecer!), terá tempo, mas se sentirá pressionado, ansioso e verá o dia encurtar.

Talvez você não tenha perfil empreendedor... e daí? Você tem toda a capacidade para aprender, validar (mesmo enquanto ainda é CLT) e se reinventar. O primeiro passo é entender que, entre 60 e 90 anos, você continuará pagando boletos (inclusive a quantidade deles vai aumentar!). E você tem certeza de que, se tornando idoso, ainda estará no mundo corporativo formal, recebendo salário no final do mês? Então aja agora! Não se trata de uma alternativa, mas de uma atitude premente.

Conhecimento, experiência e soft skills são preciosos diferenciais. Observe a sua trajetória, a sua evolução e analise o quanto você foi capaz de entregar resultados... para os outros. Agora chegou a sua vez!

As oportunidades devem ser encaradas como desafios. A comodidade de hoje representa a insegurança no amanhã.

Protelar é arriscar. Executar é aprender, testar, realizar.

4 empresários de sucesso que começaram depois dos 40

Para sua inspiração, vou citar exemplos de profissionais que, depois dos 40 anos, abriram empresas que se tornaram sucesso mundial:

Thomas J. Watson: era um vendedor de máquinas de calcular que trabalhava para a National Cash Register Company (EUA). Em 1911, com 40 anos, fundou a IBM, que se tornou líder global na indústria de computadores. Em um discurso para funcionários da empresa, em 1943, ele afirmou: “Você pode ser desencorajado pelas falhas ou você pode aprender com elas. Então vá em frente e cometa erros. Faça tudo o que puder e lembre-se: é onde você vai encontrar o sucesso”. Henri Nestlé: era um farmacêutico que trabalhava em uma farmácia na Suíça. Ele desenvolveu uma fórmula de cereais para bebês que revolucionou a indústria alimentícia. Em 1866, com 51 anos, abriu a sua própria empresa. John Pemberton: era um químico que trabalhava em uma farmácia em Atlanta (EUA). Ele desenvolveu a receita de uma das bebidas mais populares do mundo. Em 1886, com 55 anos, criou a Coca-Cola. Harland Sanders: era um cozinheiro que trabalhava em postos de gasolina e em restaurantes na Rodovia 25 nos EUA. Em 1939, com 62 anos, inaugurou a Kentucky Fried Chicken (KFC), uma das maiores redes de fast food do mundo.

É importante enfatizar que, por volta de 1900, quando as quatro empresas foram criadas, a expectativa de vida ao nascer das nações desenvolvidas era por volta dos 47 anos!

Ah, você pode estar se perguntando: para eles foi fácil, tinham muito dinheiro...

Se você leu rápido o que escrevi acima, vou repetir:

Thomas J. Watson era vendedor de máquinas de calcular.

Henri Nestlé era farmacêutico de uma farmácia.

John Pemberton era químico de uma farmácia.

Harland Sanders era cozinheiro em postos de gasolina.

Embora fossem de diferentes origens e tivessem negócios diferentes, eles eram inovadores, resilientes e dedicados. E, ao perceberem que também eram qualificados e experientes em seus respectivos campos, decidiram atuar de forma disruptiva. Os quatro se assemelham em algumas características:

Inovação: Não estavam satisfeitos com o “status quo” e sempre buscavam novas formas de se aperfeiçoar.

Visão: Sabiam o que queriam alcançar e estavam determinados a fazer isso acontecer.

Resiliência: Enfrentaram desafios ao longo do caminho, mas nunca desistiram. Perseveraram e continuaram trabalhando para alcançar seus objetivos.

Foco no cliente: Estavam comprometidos com a satisfação do cliente. Sabiam que o segredo era oferecer o que eles amavam.

O nosso dia a dia está repleto de profissionais com diversas e valiosas trajetórias. Interagir (e aprender) com eles e estar atento para novas possibilidades nos traz ricos aprendizados e possibilita o surgimento de insights que podem servir como motivação para o avanço e a concretização de nossos sonhos.

O processo é lento, exige mudança de mindset, muitos sacrifícios e, claro, conhecimentos profundos e atualizados, mas é gratificante perceber que o resultado da nossa própria iniciativa gerou interesse de compradores. E certamente você vai concordar comigo: não há como mensurar o orgulho da autossuperação!

Para finalizar, cito uma frase do autor norte-americano Robert Collier: “O sucesso é a soma de pequenos esforços - repetidos dia sim e no outro também”.

Bora fazer acontecer e impactar positivamente!

*Mauro Wainstock foi nomeado Linkedin TOP VOICE, é mentor de executivos, conselheiro de empresas, palestrante sobre diversidade etária e sócio-fundador do HUB 40+.

