Alta Performance: consistência rumo ao sucesso

Para jogar o jogo do progresso é preciso ser consistente. Depois de treinar os atributos necessários para poder competir em alta performance, podemos almejar ser o melhor naquilo que nos propusemos a fazer.

Treine e refine suas habilidades diariamente para manter a consistência no seu plano de alcançar suas metas. A disciplina é seu grande aliado nesse processo, sustentada pela razão que fez você começar e pelo senso de responsabilidade. Ter talento não é o suficiente se você não treinar.

A responsabilidade pelo seu sucesso é SUA. Você precisa de um plano de ação realista, consistente, congruente, condizente com seus objetivos. Ao longo da jornada, comemore cada conquista, independente do tamanho delas. Celebrar as vitórias te motivará para seguir em frente. Lembre-se de que, para vencer, você tem que estar preparado para perder. Aceite a ideia de que os erros fazem parte do processo, e nem sempre é culpa sua, mas a responsabilidade é.

Pare de arranjar desculpas e culpar os outros pelos seus resultados ruins, você é adulto e ninguém te deve nada. Se você não sabe algo, em vez de ficar se culpando, vá aprender o que precisa.

Coloque-se em um ambiente que proporcione seu desenvolvimento, onde você possa aprender e fazer bons contatos. Delegue tudo aquilo que não te ajudar a avançar no processo de conquistar seus objetivos. Ao eliminar as distrações você consegue priorizar o que realmente é importante. Isso é consistência.

Nunca mais pare de melhorar seu ponto forte. Valorize suas habilidades naturais, aquelas que você tem mais facilidade em aprender. Não vire as costas para seu talento. Grave isto: treinar seus pontos fracos vai deixá-lo mediano; treinar seus pontos fortes o tornará imbatível.

Atualmente, a percepção de valor é essencial. O que você faz precisa ser valorizado, é preciso ter autoridade, seja para obter uma posição em uma organização ou vender algo. O mercado avalia sua capacidade de gerar riqueza.

Ganhar autoridade e relevância exige ação e tempo. Nada acontece de um dia para o outro. Construir sua autoridade depende de você, ninguém pode fazer no seu lugar. Quando o mercado reconhece suas habilidades, fica mais fácil se posicionar, escalar seu negócio, alcançar posições e cargos desejados. Três passos fundamentais:

Resultado

É preciso ter resultado e ele precisa ser visto. Sempre entregue aquilo que prometer, não fique esperando ser cobrado. O erro de muitas pessoas é quererem ser amados, mas você deve buscar pelo respeito. As pessoas não precisam gostar de você, mas precisam respeitar o seu conhecimento, o que você entrega.

Especialização

Invista em aprendizado contínuo. Faça cursos, leias livros, participe de workshops e mentorias, busque oportunidades para aprender. Você se tornará uma autoridade, um especialista, quando outras pessoas te procurarem ao necessitarem do seu conhecimento.

Influência

Todo ser humano é capaz de influenciar, mas nem sempre o alcance será igual – você pode influenciar 10 pessoas ou 1 milhão. Suas ações e falas devem ser adequados a mensagem que quer transmitir. Além de ser, você precisa parecer ser conforme o ambiente em que vive. Seja exemplo.

Mesmo que você não seja o especialista que dá mais resultados, entender o que acontece em sua área de atuação, as necessidades do seu público-alvo, o comportamento dos seus clientes, te dá vantagem competitiva e aumenta as chances de sucesso. Por isso, sempre pesquise seu mercado.

Tornar-se um especialista também abre novos caminhos profissionais ao longo da vida, pois todos nós ganhamos longevidade e queremos nos reinventar sempre, para continuar tendo sucesso com propósito.

Entramos no último quarter do ano, falta pouco para o ano terminar. É hora de fazer o balanço do que construímos e, o mais importante, o que deixamos de fazer.

Agora fica a reflexão: você foi consistente em 2023?

