ACE Cortex e Altivia Ventures se unem para inovar e modernizar negócios

A ACE Cortex, consultoria de inovação que impulsiona clientes e parceiros na jornada de transformação digital, se une à Altivia Ventures, assessoria especializada em Fusões & Aquisições e Corporate Venture, com o objetivo de multiplicar a entrega de valor para as corporações que buscam inovar e modernizar os negócios. A operação acontece em um momento de forte ganho de maturidade e crescimento da ACE Cortex, cujo faturamento aumentou 66% no primeiro semestre de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado, e ultrapassou a marca de 100 clientes.

Com a união, Cassio Spina, um dos principais responsáveis pela formação e expansão do mercado brasileiro de startups e inovação aberta e que atuava como advisor estratégico em Inovação, Corporate Venture e M&A na Altivia, passa a ser Diretor Sênior de Corporate Venture e Novos Negócios na ACE Cortex.

“A união com a Altivia Ventures como advisor estratégico e da ACE Cortex como consultoria de inovação, multiplica a entrega de valor para as corporações que buscam transformar os negócios dentro da nova realidade que vivemos — em que não basta mais ser apenas a melhor, é fundamental ter um propósito verdadeiro com uma visão à frente no nosso tempo”, diz Spina.

Para Luís Gustavo Lima, Partner e CEO da ACE Cortex, a fusão reforça a missão da consultoria de ser o motor de inovação exponencial das empresas e provocar uma transformação no mercado de consultoria da América Latina, entregando soluções que não ficam apenas no papel, mas que vão para a aplicação real no dia a dia, uma vez que há bastante sinergia na atividade das duas companhias.

“Para nós, colocar a mão na massa e transformar negócios de dentro para fora é o que nos faz diferentes. Por conta disso, entendemos que unir a experiência e expertise de 9 anos da Altivia com as soluções para todas as etapas da jornada de inovação e transformação de ACE Cortex, representa uma fusão de times com mentes brilhantes e que executam em altíssimo nível com foco absoluto em gerar resultados reais”, declara LG Lima.

