ABA promove evento sobre boas práticas do mercado publicitário

A Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) vai realizar no dia 31 de maio, no Teatro Unibes Cultural, o evento “Boas Práticas do Mercado Publicitário Brasileiro”. O evento vem na esteira do guia homônimo lançado pela ABA em 2021, que aborda os princípios e modernas técnicas que descrevem condutas e padrões de excelência na contratação e governança da publicidade. Além de enaltecer a liberdade de negociação, a transparência nos relacionamentos e a busca por eficiência e qualidade na prestação dos serviços.

“Estamos vivendo um mundo cuja velocidade de mudança e modernização segue em ritmos acelerados. Nossa obrigação é buscar caminhos para garantir a qualidade total do setor, contribuindo com um mercado cada vez mais dinâmico e sustentável”, diz Nelcina Tropardi, presidente da associação.

Nelcina fará abertura do evento, seguida pela presidente executiva da ABA, Sandra Martinelli, que apresentará os principais destaques do “Movimento de Boas Práticas do Mercado Publicitário Brasileiro 2021”. O guest speaker será Edson Luiz Vismona, do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), cujo tema será “A evolução da ética no meio corporativo”.

Durante o evento também serão discutidos o relacionamento entre agências e anunciantes, boas práticas de compra, entrega e métricas de mídia e compliance aplicada ao setor. As inscrições estão abertas no site da ABA.

