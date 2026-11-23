A Ainwater, startup chilena especializada no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para monitorar, controlar e otimizar operações de tratamento de água e fluidos industriais, acaba de anunciar uma captação de US$ 1,3 milhão, cerca de R$ 7,6 milhões, em uma nova rodada de investimentos. Entre os investidores que participaram da rodada estão iThink VC, Südlich Capital, Araucaria Venture, Imagine Ventures, Carbono3, Reciprocal e Prosper Global.

Os recursos serão direcionados ao avanço tecnológico da plataforma e à ampliação da participação da startup no Brasil. “O Brasil é o principal mercado da América Latina, e quem busca liderar a região precisa estar presente aqui”, afirma Camilo Huneeus, CEO e cofundador da Ainwater.

A estratégia passa pela ampliação das equipes no país, o que deve acelerar o crescimento em setores como alimentos e bebidas, mineração, laticínios, utilities e condomínios. A startup também projeta uma expansão para a Espanha, país que seria sua porta de entrada para a Europa.

De que forma o investimento será utilizado

A startup já atua nos mercados do Chile, Brasil, México e Peru. Com o aporte, a expectativa é fortalecer sua presença na América Latina, com foco no mercado brasileiro. “O intuito é estarmos ainda mais próximos dos clientes em campo, fortalecendo nossas equipes de desenvolvimento de negócios e implantação para acompanhar cada operação de perto”, diz Huneeus.

No Brasil, a startup possui escritório em Porto Alegre e equipes em Curitiba e Belo Horizonte. Agora, espera investir na contratação de engenheiros responsáveis pela implementação dos serviços localmente, com foco em entregas mais rápidas e suporte de longo prazo. “A segunda frente é o desenvolvimento, em nosso hub de Porto Alegre, de soluções de inteligência artificial capazes de alcançar o controle integral dos sistemas de tratamento de água”, afirma o CEO.

Ainwater já atende empresas como Klabin, Irani e Sanepar no Brasil e, com as novas estratégias, espera conquistar outros clientes. Além da expansão comercial, parte dos recursos será destinada ao aprimoramento da tecnologia, com o objetivo de ampliar sua escala e eficiência.

“O Brasil tem uma base industrial muito mais robusta do que outros mercados latino-americanos, o que se reflete em profissionais mais preparados e interessados em adotar novas tecnologias”, diz.

A estratégia contempla setores como alimentos e bebidas, mineração, laticínios, utilities e condomínios, com a missão de ampliar o acesso a tecnologias que contribuam para a eficiência dos processos de tratamento e para a gestão dos recursos hídricos. A expectativa é apoiar mais de mil plantas de tratamento de água até o final de 2027, ampliando a atuação em mercados como Brasil, Chile, México e Peru.

No longo prazo, a Ainwater vê a Espanha como porta de entrada para sua atuação na Europa.

Qual a história da Ainwater

A Ainwater surgiu de uma experiência pessoal de Camilo Huneeus, que vivenciou a seca ainda na infância. A experiência o levou a direcionar sua carreira para a gestão da água.

Durante sua trajetória na área, ele se uniu a Marcos Perez, doutor em Física Teórica pela FURG e com experiência em inteligência artificial em empresas como o Agibank, e a Martín Concha, empreendedor serial com experiência em captação de investimentos, para criar a startup. “A empresa surgiu durante a pandemia, aproveitando as oportunidades abertas naquele período”, diz.

A companhia oferece serviços de monitoramento, controle e otimização, em escala, de sistemas industriais que envolvem água e outros fluidos. Na prática, a inteligência artificial desenvolvida pela Ainwater integra dados de diferentes fontes, como sensores, sistemas de automação e registros manuais.

A partir da coleta e análise dessas informações, a IA gera alertas e recomenda ações para apoiar a tomada de decisão dos operadores, além de possibilitar o controle remoto das operações. “As soluções ajudam a otimizar o uso de insumos químicos e energia, reduzir custos operacionais, evitar interrupções e manter maior estabilidade nos processos. Também contribuem para o cumprimento das exigências regulatórias, por meio da geração automatizada de relatórios e do acompanhamento dos indicadores da operação”, afirma Huneeus.

Hoje, a solução está presente em 103 plantas de tratamento de água e fluidos industriais, número que a empresa espera multiplicar por dez até o final de 2027.