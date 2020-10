A Argentina e o coronavírus

A Argentina decidiu reabrir (bem) seletivamente as fronteiras para o turismo dos brasileiros e demais vizinhos. Mas as medidas ainda são bastante restritivas. De todo modo, já é um alento para quem, com razão, gosta de passear pelas terras portenhas. Sim, a coisa ainda está restrita a Buenos Aires.

A Argentina é um dos mistérios em busca de explicação nesta pandemia (veja o gráfico abaixo do Financial Times). Um lockdown rigorosíssimo não impediu a escalada constante de mortes, e a média móvel de sete dias contada proporcionalmente à população já deixou a tragédia brasileira na poeira.

Por que o lockdown argentino só conseguiu mal e mal retardar a ascensão da curva? Foi mal feito? Vai ver que sim, pois lockdowns costumam funcionar. Outra curva no gráfico abaixo mostra a evolução do quadro na União Europeia. Os lockdowns jogaram a curva no chão.

Agora, depois da reabertura, ela volta a crescer. E o remédio é fechar de novo. Mas parece que o povo por ali não está muito feliz em ter de voltar a ficar trancado em casa.

