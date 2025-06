Blended finance: a estratégia da Desenvolve SP para PMEs sem acesso a crédito

A Desenvolve SP, agência de fomento do estado de São Paulo, está se posicionando como um elo entre o capital público e privado para fomentar o empreendedorismo, especialmente para empresas que ainda não têm acesso ao mercado de capitais.

Em um movimento crescente, a agência anunciou que está lançando novos editais de chamamento para fundos de investimento até o próximo 11 de julho, com foco em inovação e sustentabilidade.

2024, a Desenvolve SP alcançou a marca de R$ 1 bilhão em financiamentos, ampliando sua atuação e consolidando sua estratégia de blended finance, que combina recursos públicos e privados para financiar empreendimentos de impacto. Em, aalcançou a marca de R$em financiamentos, ampliando sua atuação e consolidando sua estratégia de, que combina recursos públicos e privados para financiar empreendimentos de

Esse modelo de financiamento vem se tornando essencial para empresas de pequeno porte e startups, que geralmente enfrentam dificuldades no acesso a crédito tradicional.

“Nosso objetivo é democratizar o crédito e facilitar o acesso a recursos para empresas inovadoras e sustentáveis. O modelo de blended finance permite atrair o capital privado, multiplicando o impacto dos recursos públicos e alcançando mais empreendedores”, afirmou Ricardo Brito, presidente da Desenvolve SP.

O que é blended finance

O blended finance é um modelo de financiamento misto que combina capital público e privado para apoiar projetos com alto impacto social e econômico.

Na prática, a Desenvolve SP usa seus recursos públicos para mitigar riscos e, assim, atrair investidores privados para iniciativas em áreas estratégicas, como agro, tecnologia, energia renovável e infraestrutura.

Esse modelo tem sido cada vez mais essencial para microempresas e MPMEs (pequenas e médias empresas) que, sem o apoio do setor público, teriam dificuldade de encontrar financiamento adequado no mercado tradicional.

Em 2024, a Desenvolve SP destinou R$ 267,7 milhões a projetos com viés de sustentabilidade, incluindo a instalação de 4 MW de energia solar e a modernização da iluminação pública em 17 municípios, o que resultou em redução de 7.393 toneladas de CO2.

Além disso, a agência também lançou a linha de crédito Desenvolve + Inclusão, voltada para empreendedores com deficiência.

Quem são os clientes

A Desenvolve SP possui uma carteira com mais de 5.000 clientes ativos e cerca de R$ 3 bilhões em empréstimos.

A agência tem se concentrado especialmente em MPMEs, que representam a maior parte de sua base de clientes, com destaque para as empresas que faturam até R$ 4,8 milhões.

Além disso, a Desenvolve SP financia prefeituras de municípios pequenos, com projetos estruturantes nas áreas de saúde, conectividade e, principalmente, saneamento, que já representam 45% de sua carteira de crédito.

A atuação da Desenvolve SP vai além do simples financiamento de empresas. A agência tem se dedicado a diversificar suas frentes de apoio, com parcerias estratégicas para setores mais especializados.

Em 2024, a Desenvolve SP financiou diversos fundos de investimento como o BTG Pactual Asset (do mesmo grupo de controle da EXAME), com foco no setor de biocombustíveis, e o Reforest Pátria, que busca a recuperação da Mata Atlântica através de sistemas agroflorestais.

Além disso, o Fundo Mauá, focado em saneamento básico, também recebeu apoio da agência para financiar empresas com soluções sustentáveis no setor.

“Esses fundos têm uma tese clara de impacto social e ambiental, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Desenvolve SP entra como um catalisador para atrair o capital privado”, diz Ricardo Brito.

Crédito sustentável

Com uma carteira de R$ 1 bilhão financiado em 2024, a Desenvolve SP tem conseguido ampliar o acesso ao crédito para empresas com planos de negócios robustos, mas sem o patrimônio necessário para garantir o financiamento em bancos comerciais. A missão da agência é clara: "Democratizar o crédito sustentável, gerando emprego e renda."

O conceito de crédito sustentável vai além dos critérios ambientais, sendo essencialmente um crédito com taxa interna de retorno (TIR) positiva, ou seja, que se pague ao longo do tempo.

Para isso, a agência oferece linhas de crédito de longo prazo, com carência de até 36 meses e taxas de juros mais baixas que no mercado tradicional. No entanto, os projetos devem ser viáveis e gerar emprego e renda, com foco em produtividade, inovação e sustentabilidade.

A agência ainda oferece fundos de aval (FDA) para empresas que não têm garantias, permitindo o acesso a crédito para projetos sem recursos iniciais ou patrimônio.

Um dos pilares principais da Desenvolve SP é sua parceria com gestores especializados, que atuam como investidores privados, mas com foco em áreas estratégicas.

A agência tem ampliado sua atuação com FIPs e FIDCs, fundos de investimento em participação e em direitos creditórios, para criar um modelo de crowding-in, atraindo o capital privado para setores que carecem de financiamento.

“Essas parcerias são essenciais para ampliarmos nosso impacto no estado. A Desenvolve SP tem o papel de diminuir o risco inicial e garantir a chegada do capital privado a projetos de grande potencial social e econômico”, diz Ricardo Brito.

O futuro

Com os novos editais em aberto e mais de R$ 3 bilhões em recursos disponíveis para empréstimos, a Desenvolve SP tem grandes planos para 2025. O foco é continuar ampliando o uso de blended finance e expandir sua atuação em inovação tecnológica, sustentabilidade e infraestrutura.

A agência também está lançando novas frentes para públicos específicos, como as empresas lideradas por mulheres e empreendedores com deficiência, que terão acesso a crédito com condições diferenciadas.

“Queremos que mais empreendedores, de São Paulo e de outras partes do Brasil, conheçam as oportunidades oferecidas pela Desenvolve SP. Nosso trabalho é ajudar empresas a crescerem, inovarem e gerarem empregos, garantindo um futuro mais próspero para o estado e para o país”, diz Brito.